Ramybę pakeitė rietenos: kaimynai pykstasi dėl kanalizacijos, teko įsikišti policijai

Ramybę pakeitė rietenos

Jurbarko g. 49-ojo namo gyventojai "Kauno dienai" pasakojo, kad nuo praėjusių metų neturi ramybės, mat daugumą butų jų name supirko nekilnojamojo turto nuoma užsiimantis verslininkas Mantvydas Lesauskas. Pasak kaimynų, tuomet prasidėjo spaudimas ir nuolatiniai nesutarimai.

Minėtame name yra šeši butai. Kaip pasakojo kauniečiai, keturi butai priklauso M.Lesausko vadovaujamoms bendrovėms "Miesto NT" bei "Miesto administratorius" ar su juo susijusiems žmonėms. Didžiausias konfliktas kilo dėl to, kad kitiems dviem butams M.Lesauskas esą neleidžia prisijungti nei prie kanalizacijos tinklų, nei prie dujų vamzdynų ir reikalauja iš jų didelių pinigų.

Kaimynai tvirtina, kad ramybė baigėsi, kai Jurbarko g. 49-ame name kelis butus įsigijo M.Lesauskas. (Justinos Lasauskaitės nuotr.)

"Mes iš savivaldybės aukciono pirkome butą, dar viename bute kaimynai gyvena nuo seniau, bet taip pat neseniai iš savivaldybės išsipirko. Kai M.Lesauskas supirko likusius keturis butus, prasidėjo teroras. Pro jo butus eina mūsų kaminas, jis grasino, kad pastarąjį nugriaus. Dujų taip pat mums neleidžia įsivesti, į ESO išsiuntė raštus, neva mes nesutinkame ir jis mums neleis prisijungti. Kai pas mane atvažiavo darbininkai vesti dujų, jis juos išvaikė", – pasakojo vieno buto gyventoja, panorusi likti neįvardyta, kad su kaimynais nekiltų daugiau problemų.

"Jis pirmas nubėgo ir į "Kauno vandenis", padarė projektą be mūsų sutikimo, o po to pareiškė, kad mes neva nenorėjome, bet jokioje tarnyboje nėra mūsų raštiško pareiškimo, kad nesivesime komunikacijų. Kaip tik mes esame padavę prašymus, kad norime įsivesti kanalizaciją. Tai jis pats nutiesė vamzdžius ir dabar iš kiekvieno buto reikalauja po 3 tūkst. eurų plius PVM. Manau, kad dviem butams įvesti kanalizaciją tikrai nekainuoja 7 tūkst. eurų", – guodėsi pašnekovė.

Ji tikino, kad su "Kauno vandenimis" pavyko sutarti, kad du butai galėtų įsivesti kanalizaciją be kitų keturių butų savininkų sutikimo. Taip esą jie galės pasidaryti naują projektą ir nusitiesti vamzdžius.

"M.Lesauskas pavadinęs įmonę "Miesto administratorius" – visi galvoja, kad jis administruoja daugiabutį, ir taip visi apsigauna. Labai gerai, kad gavome iš "Kauno vandenų" atsakymą, jog mums pakeis prisijungimo sąlygas, nes kiti butai juk taip pat be mūsų sutikimo prisijungė", – keblios istorijos peripetijas pasakojo moteris.

"Šiaip jis vieną butą užrašęs "Miesto administratoriaus" vardu, kitą – "Miesto NT", dar po vieną – sugyventinės ir brolio vardu. Prieš tai namą administravo dvi įmonės, bet M.Lesauskas su jais susikivirčijo ir jos mūsų namo atsisakė. O dabar jis sudarė jungtinę veiklos sutartį, su savimi pasitarė, uždėjo antspaudą ir daro, ką nori. Man siunčia dabar raštus, kad mokėčiau kaupiamas lėšas, nes kitaip antstoliams praneš. Viską daro taip, kad per jį eitų visi pinigai ir visi jam mokėtų", – toliau savo situaciją dėstė Jurbarko g. 49-ojo namo gyventoja.

Kreipėsi į policiją

Ji tikino, kad ne vieną kartą kreipėsi į policiją, tačiau kol kas nėra jokio atsako. Moteris nurodė, kad buvo su kaimynais parašiusi pareiškimus dėl to, jog esą M.Lesauskas buvo atplėšęs sandėliukų spynas, taip pat dėl to, kad nuėmė elektros skaitiklį, išvarė darbininkus ir pan.

Kaimynai dėl išlaužtų sandėliukų skundėsi policijai, bet tyrimas nutrauktas nenustačius įtariamųjų. (Justinos Lasauskaitės nuotr.)

"Jis nueina į komisariatą, pareigūnėms pasišypso, pamala liežuviu, ir gerai. O mes ateiname – tai ant mūsų puola, sako, ko mes norime, jis viską gerai daro. Nors realiai daro taip, kad mus išėstų. Niekas mums nepadeda", – apgailestavimą išreiškė kaunietė.

"Kauno diena" pasitikslino, ar tikrai policija buvo gavusi skundų dėl kaimynų nesutarimų. Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato atstovė Odeta Vaitkevičienė nurodė, kad Jurbarko g. 49-ojo namo gyventojų nesutarimai pareigūnams yra žinomi.

"Dėl galimai išlaužtų sandėliukų tyrimas šiuo metu sustabdytas nenustačius įtariamųjų. Pareigūnų duomenimis, sandėliukų nuosavybė nėra nustatytas. Tyrimas dėl elektriko pastūmimo, kiek turiu informacijos, dar vis vyksta. Nuo 2019 m. pradžios policijos registruojamų įvykių registre užregistruota keturiolika pranešimų tuo adresu, tačiau tikrai ne visi dėl kaimynų nesutarimų. Šiais metais užregistruoti šeši pranešimai (ne pareiškimai, rašyti įstaigoje): dėl triukšmo, dėl atliekų, dėl ribojamo patekimo į patalpas, dėl nuimto skaitiklio, dėl sugadintų sandėliuko spynų ir kt. Pareigūnai patikslino, kad jiems žinomi bendrovių atstovo ir namo gyventojos nesutarimai, prasidėję, kuomet buvo įsigyti butai, atliekamas jų remontas", – informavo O.Vaitkevičienė.

Net nežinau, nuo ko pradėti, nes nieko gero nevyksta.

Trys paros be elektros

Dar viena namo gyventoja taip pat pasidalijo nuoskaudomis, kurios atsirado tada, kai Jurbarko g. 49-ajame name keturis butus nupirko M.Lesauskas. Moteris tikino, kad minėtas asmuo buvo savavališkai nuėmęs jos elektros skaitiklį, dėl to kelias dienas ji turėjo gyventi be elektros.

"Net nežinau, nuo ko pradėti, nes nieko gero nevyksta. Žmogus parodė savo tikrąjį veidą, visiškai nesiskaito su gyventojais. Buvo pasakęs, kada atidaryčiau sandėlius, aš nesutikau, grįžusi iš darbo pastebėjau, kad jie visi buvo išplėšti ir naujos klėmos uždėtos, ir jam vienodai. Turėjau lauko tualetą, tai jis užsuko duris ir sako, darykite, ką norite.

Nuo senovės mano elektros skaitiklis buvo antrame aukšte. Jis norėjo, kad jį perkelčiau, bet tada dar nebuvau iš savivaldybės išsipirkusi buto. Tai negalėjau pati visko padaryti, reikėjo derinti su savivaldybe. Aš nieko prieš buvau, kad iškeltų, tiesiog paprašiau, kad derintų su savivaldybe. Jis man grasino, kad atjungs elektrą. Vieną dieną jį sutikau laiptinėje – pamačiau, kad jis mano skaitiklį nuėmęs, pasakė, kad veža jį į Vilnių, atiduos ESO. Po to tris dienas elektros nebuvo", – pasakojo namo gyventoja.

Ji nustebo, kai po kelių savaičių iš Lietuvos pašto gavo pranešimą, kad reikia atsiimti siuntinį. Moteris iš pradžių svarstė, kad gal kas nors suklydo, nes ji nebuvo nieko pirkusi internetu, tad ir siuntinio nelaukė. Nuėjusi į paštą kaunietė išsiaiškino, kad siuntinyje – jos elektros skaitiklis.

"Man pasakė, kad neva aš siunčiau skaitiklį į ESO, bet siuntinys grįžo, nes adresato nepasiekė. Tai įsivaizduokite, kokia veikla jis užsiima, jei mano vardu siuntė kažkur iš pašto, esančio netoli Zoologijos sodo. Apie tai pranešiau policijai. Kiekvieną dieną jis mums ką nors gali padaryti, jis tik juokiasi iš mūsų, kad jam niekas jokių baudų neišrašys ir jis toliau darys, ką nori. Kai kartą man buvo atjungęs elektrą, buvau išsikvietusi elektriką, tai Mantvydas sugebėjo jį pastumti nuo kopėčių ir sulaužyti ranką. Tokie jo veiksmai", – dėstė vieno buto savininkė.

Nenoras tvarkytis

"Kauno diena" susisiekė su M.Lesausku, kuris, rekvizitai.lt duomenimis, vadovauja bendrovėms "Miesto NT" ir "Miesto administratorius", ir paprašė pakomentuoti konfliktus, kylančius su Jurbarko g. 49-ojo namo kaimynais.

Būsto nuoma besiverčiantis vyras nurodė, kad minėto namo kaimynai jį skundžia be pagrindo, mat buvo derinti visi klausimai, tačiau gyventojai atsisakė jungtis prie komunikacijų, todėl jis viską įsirengė savo lėšomis.

M.Lesauskas teigė, kad dviem butams leistų prisijungti prie kanalizacijos mazgo, jei jie sutiktų padengti dalį išlaidų, nes dabar įvadas esą įrengtas jo lėšomis, jis mokėjo už visus darbus, todėl, pasak jo, jei kiti nori prisijungti, turi prisidėti finansiškai.

Anot M.Lesausko, tiek kanalizaciją, tiek dujas jis įvedė savo lėšomis, tad, jei kaimynai nori prisijungti, turi susimokėti. (Justinos Lasauskaitės nuotr.)

"Kai įsigijome butus, su visais kaimynais aptarėme galimybę įsivesti kanalizaciją, nes iki tol buvo iškastos tik duobės sandėliukuose, tačiau jie nenorėjo prisidėti, sakė, kad dabar jiems neaktualu. Todėl su keturių butų savininkais susitarėme, padarėme projektą ir įsivedėme, o dabar ir likę du butai panoro prisijungti, tad paprašėme prisidėti. Viena kaimynė nelegaliai prisijungė, tad jai rengiamas ieškinys. Kitai buvo išsiųstas pasiūlymas, kiek reikėtų padengti projekto sumos, jei nori prisijungti. Dabar iki namo veda tinklai, kurie yra mano nuosavybė. Aš savo lėšomis įrengiau ir paprašiau jų sumokėti 3 tūkst. eurų už įvadą iki šulinio. Tai normali kaina, tačiau žmonės nori visko nemokamai. Dėl dujų – lygiai tas pats. Sumokėjau pinigus, kad ta vadinamoji spinta būtų atvesta iki namo, o viena kaimynė taip pat nenorėjo pasidalyti išlaidomis", – savo poziciją išdėstė M.Lesauskas.

Jis paaiškino situaciją ir dėl kaimynės elektros skaitiklio. Kadangi namas yra senos statybos, pirmo aukšto buto skaitiklis buvo įrengtas antrame aukšte. Nusipirkus patalpas, skaitiklis atsidūrė privačioje erdvėje, todėl savininkas paprašė, kad viskas būtų iškelta.

"Dabar juk pagal reikalavimus tai turi būti įrengta lauke. Viena kaimynė sutiko, ji pasirašė sutartį, sumokėjo 30 eurų ir skaitiklis buvo iškeltas. Tik tiek tereikėjo. Tačiau kita kaimynė nesutiko, tad paprašiau, kad nusirašytų skaitiklio rodmenis, nes aš neprivalau kiekvieną kartą, kai ji tik panorės, jos įsileisti į savo patalpas. Jos skaitikliai dar buvo tokie sovietiniai, viela apsukioti, kurie bet kada gali padegti viską, jei elektra juos išmuša. Vieną dieną, kai vėl išmušė elektros saugiklis, aš buvau išvykęs ir neketinau dėl jos sugrįžti, tai ji įsilaužė į mano patalpas, kad vėl saugiklius įjungtų. Taip tiesiog nedaroma", – savo versiją dėstė vyras.

"Nei manęs, nei kitų butų savininkų netenkino tokia situacija, kai kaimynai gali landžioti pas tave privačiose valdose, todėl, pasitarę su ESO, nusprendėme nuimti skaitiklį ir taip išspręsti problemą. Nors aš nesu vienintelis butų savininkas, tačiau kadangi rūpinuosi namo tvarkymu, po to ir lieku kalčiausias", – kalbėjo butų nuomos verslu užsiimantis M.Lesauskas.

Vyras tikino, kad su kaimynais nevyksta joks konstruktyvus bendravimas, nes jei reikia ką nors sutvarkyti, jie visada būna prieš. Pasak jo, pirmo aukšto kaimynams neįdomu ir stogo problemos, nesutinka prisidėti prie kitų namo tvarkymo darbų, todėl susidaro įspūdis, kad arba nenori savo būsto tvarkyti, arba siekia, kad viskas būtų padaryta kitų pinigais ir patiems nereikėtų nė centu prisidėti.

"Mes neketiname pasipelnyti, visada nurodome, kiek kainuoja projektas, kiek reikėtų vienam butui susimokėti. Kodėl aš turiu leisti naudotis savo nuosavybe, jei kaimynai už tai neketina sumokėti? Kodėl jie nori, kad mano vaikai neturėtų vakarienės, o jie valgytų sočius pusryčius?" – apie tai, kad kai kurie Jurbarko g. 49-ojo namo gyventojai esą nenori tvarkytis, svarstė M.Lesauskas.

Minėtame name butą turinti M.Lesausko draugė taip pat tikino, kad su dviejų butų kaimynais neišeina susitarti. Pasak moters, kai kaimynai nenori tvarkyti namų, pastatas tiesiog nusidėvi, o vėliau tenka dar daugiau išleisti tam, kad visos atsivėrusios skylės būtų užlopytos. Pašnekovė persiuntė ir susirašinėjimus su viena "Kauno dienos" kalbinta kaimyne, kai buvo pateiktas pasiūlymas dėl kanalizacijos ir dujų įvedimo. Aptartas ir pašto dėžučių perkėlimo į lauką klausimas.

Jis pats atvedė vamzdžius ir dabar iš kiekvieno buto reikalauja po 3 tūkst. eurų.

Dėl pastarojo, panašu, savininkams pavyko susitarti, tačiau dėl kanalizacijos visko išsiaiškinti iki galo nepavyko. Projekto rengėjai nurodė, kad prie kanalizacijos neprisijungę kaimynai iki rugsėjo pradžios turi apsispręsti, ar sutinka sumokėti dalį projekto rengimo išlaidų ir prisijungti, ar atmesti pasiūlymą. Moteris pridėjo ir kelis raštus, siųstus viso namo gyventojams apie planuojamus susirinkimus, tačiau esą į kvietimą dviejų butų gyventojai neatsiliepė.

Komunalininkų pozicija

"Kauno vandenų" atstovai dienraščiui aiškino, kad situacija dėl kanalizacijos vedimo Jurbarko g. 49-ajame name jiems yra žinoma. Tačiau komunalininkai pažymėjo, kad, norint prisijungti prie esamų kanalizacijos tinklų, dviem butams reikės gauti kitų namo bendraturčių sutikimą. Tai priešinga informacija, nei buvo išsakę į redakciją paskambinę gyventojai.

Bendrovės "Kauno vandenys" Techninės grupės vadovas Kazimieras Daukša "Kauno dienai" aiškino, esą buvo gauti pirmojo ir antrojo butų savininkų sutikimai, todėl ir leista M.Lesauskui įsivesti kanalizaciją. Pašnekovas taip pat pripažino, kad "Kauno vandenys" neturi minėtų butų raštiško nesutikimo, kad jie nenori kartu jungtis prie tinklų.

Pagal tokį atsakymą galima manyti, kad kanalizacija galėjo būti vedama į visus Jurbarko g. 49-ojo namo butus, nes raštiškai nė vienas butas neatsisakė. Esant dabartinei situacijai, pasak "Kauno vandenų" atstovo, norint prisijungti prie tinklų, reikės gauti tų tinklų savininko sutikimą. Tad gali būti, kad dviejų butų gyventojai neteisingai suprato, kad bus pakeistos prisijungimo sąlygos ir dabar jiems bus leista rengti projektą, neturint kitų namo gyventojų sutikimo.

"Norint prisijungti prie M.Lesausko įrengtos nuotekų linijos ar jungiantis tiesiogiai prie UAB "Kauno vandenys" nuotekų tinklų, reikalingas namo bendraturčių sutikimas", – pažymėjo Techninės grupės vadovas K.Daukša.