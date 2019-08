Ramučiams nieko gero nežada: sunkiasvoriai automobiliai toliau drums ramybę

Valstybinis kelias

Nuo metų pradžios Ramučių Centrine gatve leidžiama važiuoti krovininiam transportui, nors iki tol gal 20 metų kabojo šių transporto priemonių eismą draudžiantys ženklai. Juos nuėmus, prasidėjo Ramučių gyventojų vargai, tačiau LAKD ženklų grąžinti neketina.

„Jūsų minima „gatvė“ yra valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 1919, kuriuo vykdomas tarpmiestinis susisiekimas, eina tranzitinis eismas“, – savo poziciją pradėjo dėstyti LAKD specialistai.

Jie portalą kauno.diena.lt užvertė ištraukomis iš įvairių įstatymų, kuriais vadovaujantis buvo nuimti sunkiasvorio automobilių eismą draudžiantys ženklai. Štai ir šalies Konstitucijoje nurodyta, kad Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklauso tiek žemės gelmės, istoriniai ir kultūriniai objektai, bet ir valstybinės reikšmės keliai. Direkcija pridėjo ir Kelių įstatymo nuotrupą, kurioje skelbiama: „Naudotis keliais turi teisę visi juridiniai ir fiziniai asmenys, vadovaudamiesi šiuo įstatymu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis kelių priežiūros taisyklėmis ir atsižvelgdami į kelių savininkų teisėtus reikalavimus“.

Anot specialistų, valstybinės reikšmės keliu tam tikrais atvejais gali būti laikinai nuspręsta riboti eismą, tačiau dabartinė Centrinė gatvė Ramučiuose neatitinka jokių apibrėžimų, dėl ko reikėtų tai daryti.

„Eismas keliu gali būti laikinai apribotas arba nutrauktas suderinus tai nustatyta tvarka ir gavus kelio savininko sutikimą. Kelio savininkas gali laikinai apriboti ar nutraukti eismą dėl avarijų, stichinių nelaimių, per pavasario polaidį, kai kelias gadinamas, kelio remonto metu arba jei kyla grėsmė saugiam eismui (dėl kelio būklės)“, – ištrauką iš Kelių įstatymo pateikė tarnautojai.

Į kieno skundus reagavo?

LAKD atstovai portalui kauno.diena.lt bandė teisintis, jog esą supranta, kad dabar Ramučių gyventojai patiria nepatogumų. Tačiau jie nurodė, kad eismo ribojimų nėra numatyta, nes direkcija esą gavo skundų iš verslo sektoriaus. Peršasi mintis, jog gyventojų interesai aukojami vardan verslo.

„Apgailestaujame dėl gyventojų patiriamų nepatogumų, tačiau laikantis galiojančių teisės aktų ir atsižvelgus į gautus skundus, ribojimai šiame kelyje buvo panaikinti. Ribojimai šiame kelyje būtų galimi, jeigu jį perimtų Kauno rajono savivaldybė ir šis kelias iš valstybinės reikšmės kelio taptų vietinės reikšmės keliu. Kitos Ramučių gatvės, kuriose irgi gyvena žmonės, yra vietinės reikšmės keliai ir nuosavybės teise priklauso savivaldybei. Kelių direkcija neturi teisės per jas nukreipti eismo“, – apie vienintelį būdą, kaip būtų galima vėl riboti krovininio transporto eismą, užsiminė LAKD.

Specialistai pažymėjo, jog sunkiasvorio automobilių srautai Ramučių Centrine gatve padidėjo dėl Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ) vykdomos veiklos bei viaduko, vedančio į A6 kelią, statybų.

Pagal LAKD skaičiavimus, per parą Ramučiuose esančia Centrine gatve vidutiniškai pravažiuoja 283 sunkiasvoriai automobiliai. Į šį skaičiavimą įskaičiuoti ir tranzitiniai, ir vietiniai transporto srautai.

Kenčia nuo triukšmo

Portalas kauo.diena.lt jau skelbė, jog Ramučių gyventojai ramiai negali gyvento jau apie pusmetį. Pablogėjusias gyvenimo sąlygas lėmė tai, jog pagrindinėje gyvenvietės gatvėje buvo nuimti krovininio transporto eismą draudžiantys kelio ženklai. Dabar rajono gyventojams nuo ankstaus ryto tenka girdėti sunkvežimių keliamą triukšmą ir jausti vibracijas.

„Gyventojai sako, kad daugiau nei 30 metų čia kabojo ženklas, draudžiantis sunkiasvorio transporto eismą. Ženklai kabojo įvažiuojant nuo A6 kelio bei Centrinės gatvės pradžioje. Kai pakeitė gatvės dangą, ją sutvarkė, ženklus nukabino ir dabar sunkiasvoriai zuja nuo ankstyvo ryto. Tranko šulinius, lekia, prieš perėjas nepristabdo, važiuoja ir betonvežiai, kurie sveria gal 25 tonas. Tad toks transportas ne tik kelia triukšmą, bet yra ir nesaugus, kai važinėja gyvenvietėje“, – prieš savaitė problemą dėstė Ramučių gyvenvietės seniūnaitis Darius Merkšaitis.

„Ramučiai tapo tranzitiniu sunkvežimių kelių. Jau nuo 3 val. nakties pradeda važiuoti žvyrą vežantys sunkvežimiai. Matyt apie tą laiką atidaromas karjeras, jie pasikrauna ir iš karto važiuoja. Seniau važiuodavo A6 keliu iki autostrados Kaunas-Vilnius ir ten nusukdavo. Dabar važiuoja pro Ramučius ir taip nukerta kampą. Veža tą žvyrą į Kaune vykstančias statybas, Ateities plentą“, – tąkart antrino vietinis gyventojas Lenvidas. Jiems pritarė ir Antanas, sakydamas, jog dažniausiai pro Ramučius važiuoja žvyro vežėjai, tačiau pasitaiko ir tokių sunkiasvorių, kurie važiuoja į LEZ.

„Vairuotojai Centrinę gatvę naudoja ir kaip patekimą į LEZ, bet jų nėra daug. Daugiausia tų žvyro vežikų. Labai anksti jie pradeda važiuoti, lekia pro Ramučius nelabai pristabdydami. Negana to, dažnai jie savo krovinio neuždengia, tai skalda po visą kelią mėtosi, visos gatvės pakelės pilnos žvyro“, – antrino kaimynas.

Gatvėje sutikti Ramučių gyventojai vardijo ir kitas problemas, kurias sukelia sunkiasvorių automobilių srautas. Vieno gyventojai negali išsimiegoti, kiti – nuolat jaučia vibracijas bei triukšmą.

„Man visas namas ir langai bilda, per šulinius važiuoja, tie dunksi, dar jei paspaudžia greičiau, tai iš viso variklis užriaumoja per visą gatvę. Namuose sėdint ant sofos jaučiasi kaip ji vibruoja nuo jų važiavimo, taurės visos juda. Tikrai jie anksti čia pradeda važiuoti, neįmanoma normaliai išsimiegoti“, – vienas per kitą problemas žarstė vietos gyventojai.

Žmonės tikino, kad ypač bloga situacija būna piko metu. Jau vien lengvųjų automobilių eilė gerokai nusitęsia, tačiau kai eismą stabo sunkvežimiai, tada labai sudėtinga pasiekti namus. Anot gyventojų, sunkiasvoriai automobiliai užima daugiau vietos, nepraleidžia iš mažesnių gatvių atvažiuojančių automobilių, užkemša visą vos dviejų juostų gatvę abejomis kryptimis. Ramučių bendruomenės atstovai pasakojo, kad ne kartą kilo konfliktinės situacijos išvažiuojant iš kiemų ar gatvelių. Tuomet sunkiasvorių transporto priemonių vairuotojai ima signalizuoti, mirksėti šviesomis ar kitaip rodyti nepasitenkinimą vien dėl to, jog neva jiems kelią pastojo lengvieji automobiliai.

Rengė protestą

Neapsikentę nesibaigiančio krovininio transporto srauto ir dėl jų gyvenvietėje kylančių problemų, Ramučių gyventojai praėjusią savaitę surengė protestą. Vietiniai į Centrinę gatvę išvarė savo automobilius, tvarkingai, laikantis Kelių eismo taisyklių, juos sustatė prie šaligatvio ir taip iš dalies užblokavo gatvę.

Centrine gatve važiavusiems sunkvežimiams tikrai buvo sudėtingiau įveikti kliūtis. Teko pristabdyti, lėtai pravažiuoti taip, jog kampu nekliudytų ties šaligatviais pastatytų automobilių. Negana to, bendruomenė sunkiasvorių automobilių vairuotojus pasitiko plakatais, kuriuose pavaizduotas eismą draudžiantis ženklas. Plakate taip pat nurodytas kreipimasis į LAKD, kad ši pagaliau išgirstų gyventojus, grąžintų kelio ženklą, draudžiantį sunkvežimiams važiuoti pro Ramučius bei į šią gyvenvietę vėl grąžintų ramybę. Ši akcija truko apie pusvalandį. Tačiau vietos gyventojai tikino, kad čia – ne pirmas kartas, kai žmonės bando protestuoti prieš sunkiasvorį transportą. Kai kurie vietiniai prasitarė, kad yra specialiai važiavę Centrine gatve ne didesniu nei 20 km/val. greičiu ir taip stabdę greičio pedalą gyvenvietėje kartais spustelėjančius sunkvežimių vairuotojus.