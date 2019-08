Ramučiai surengė protestą ir blokavo kelią: sunkiasvoriai automobiliai varo iš proto

Kenčia nuo triukšmo

Ketvirtadienio rytą Ramučių bendruomenė pradėjo neįprastai – surengė protesto akciją. Ja siekiama atkreipti dėmesį į tai, jog gyvenviete nuolat važiuoja sunkiasvoriai automobiliai, kurie ne tik kelia triukšmą, bet ir ne visada laikosi Kelių eismo taisyklių.

Vietos gyventojai pasakojo, jog kelis dešimtmečius prieš pat Ramučių gyvenvietės riboženklį stovėjo kelio ženklas, draudžiantis sunkiasvorių automobilių eismą, tačiau nuo metų pradžios ženklas nuimtas, tad dabar tenka kęsti įvairius nepatogumus.

„Gyventojai sako, kad daugiau nei 30 metų čia kabojo ženklas, draudžiantis sunkiasvorio transporto eismą. Ženklai kabojo įvažiuojant nuo A6 kelio bei Centrinės gatvės pradžioje. Kai pakeitė gatvės dangą, ją sutvarkė, ženklus nukabino ir dabar sunkiasvoriai zuja nuo ankstyvo ryto. Tranko šulinius, lekia, prieš perėjas nepristabdo, važiuoja ir betonvežiai, kurie sveria gal 25 tonas. Tad toks transportas ne tik kelia triukšmą, bet yra ir nesaugus, kai važinėja gyvenvietėje“, – kalbėjo Ramučių gyvenvietės seniūnaitis Darius Merkšaitis.

„Ramučiai tapo tranzitiniu sunkvežimių kelių. Jau nuo 3 val. nakties pradeda važiuoti žvyrą vežantys sunkvežimiai. Matyt apie tą laiką atidaromas karjeras, jie pasikrauna ir iš karto važiuoja. Seniau važiuodavo A6 keliu iki autostrados Kaunas-Vilnius ir ten nusukdavo. Dabar važiuoja pro Ramučius ir taip nukerta kampą. Veža tą žvyrą į Kaune vykstančias statybas, Ateities plentą“, – problemą dėstė vietinis gyventojas Lenvidas.

Jam antrino ir Antanas, sakydamas, jog dažniausiai pro Ramučius važiuoja žvyro vežėjai, tačiau pasitaiko ir tokių sunkiasvorių, kurie važiuoja į Kauno laisvąją ekonominę zoną (LEZ).

„Vairuotojai Centrinę gatvę naudoja ir kaip patekimą į LEZ, bet jų nėra daug. Daugiausia tų žvyro vežikų. Labai anksti jie pradeda važiuoti, lekia pro Ramučius nelabai pristabdydami. Negana to, dažnai jie savo krovinio neuždengia, tai skalda po visą kelią mėtosi, visos gatvės pakelės pilnos žvyro“, – antrino kaimynas.

Gatvėje sutikti Ramučių gyventojai vardijo ir kitas problemas, kurias sukelia sunkiasvorių automobilių srautas. Vieno gyventojai negali išsimiegoti, kiti – nuolat jaučia vibracijas bei triukšmą.

„Man visas namas ir langai bilda, per šulinius važiuoja, tie dunksi, dar jei paspaudžia greičiau, tai iš viso variklis užriaumoja per visą gatvę. Namuose sėdint ant sofos jaučiasi kaip ji vibruoja nuo jų važiavimo, taurės visos juda. Tikrai jie anksti čia pradeda važiuoti, neįmanoma normaliai išsimiegoti“, – vienas per kitą problemas vardijo vietos gyventojai.

„Dabar ir navigacija rodo, kad čia sunkvežimiams galima važiuoti, tad tokio transporto tik daugės“, – įsiterpė dar vienas žmogus, patikinęs, kad daugiau krovininio transporto vairuotojų atras būdą, kaip iki A1 kelio nukirsti kampą.

Žmonės tikino, kad ypač bloga situacija būna piko metu. Jau vien lengvųjų automobilių eilė gerokai nusitęsia, tačiau kai eismą stabo sunkvežimiai, tada labai sudėtinga pasiekti namus. Anot gyventojų, sunkiasvoriai automobiliai užima daugiau vietos, nepraleidžia iš mažesnių gatvių atvažiuojančių automobilių, užkemša visą vos dviejų juostų gatvę abejomis kryptimis. Ramučių bendruomenės atstovai pasakojo, kad ne kartą kilo konfliktinės situacijos išvažiuojant iš kiemų ar gatvelių. Tuomet sunkiasvorių transporto priemonių vairuotojai ima signalizuoti, mirksėti šviesomis ar kitaip rodyti nepasitenkinimą vien dėl to, jog neva jiems kelią pastojo lengvieji automobiliai.

Nepasitenkinimo iniciatyva

Vietiniai tikino, kad kreipėsi į Lietuvos automobilių kelių direkciją (LAKD), kuriai priklauso minėta gatvė Ramučiuose, tačiau jokių veiksmų nebuvo imtasi ir sunkiasvorių automobilių eismą draudžiantys ženklai atgal pakabinti nebuvo, tad gyventojai sugalvojo netradiciškai atkreipti dėmesį į juos pusę metų kankinančią problemą.

Ketvirtadienį nuo 7 val. ryto Ramučių gyventojai į Centrinę gatvę išvarė savo automobilius ir juos sustatė palei šaligatvius, abejose gatvės pusėse. Daugiau nei dešimt lengvųjų automobilių sudarė kliūtis sunkiajam transportui, kuriam teko gerokai palaviruoti tam, kad galėtų tęsti savo kelionę. Kaip teigė protesto akcijos iniciatoriai, jie automobilius gatvėje paliko nepažeidžiant Kelių eismo taisyklių (KET) ir tikėjosi, kad tai padės atkreipti institucijų dėmesį į sunkiasvorių automobilių problemą Ramučiuose.

Centrine gatve važiavusiems sunkvežimiams tikrai buvo sudėtingiau įveikti kliūtis. Teko pristabdyti, lėtai pravažiuoti taip, jog kampu nekliudytų ties šaligatviais pastatytų automobilių. Negana to, bendruomenė sunkiasvorių automobilių vairuotojus pasitiko plakatais, kuriuose pavaizduotas eismą draudžiantis ženklas. Plakate taip pat nurodytas kreipimasis į LAKD, kad ši pagaliau išgirstų gyventojus, grąžintų kelio ženklą, draudžiantį sunkvežimiams važiuoti pro Ramučius bei į šią gyvenvietę vėl grąžintų ramybę.

Ši akcija truko apie pusvalandį. Tačiau vietos gyventojai tikino, kad čia – ne pirmas kartas, kai žmonės bando protestuoti prieš sunkiasvorį transportą. Kai kurie vietiniai prasitarė, kad yra specialiai važiavę Centrine gatve ne didesniu nei 20 km/val. greičiu ir taip stabdę greičio pedalą gyvenvietėje kartais spustelėjančius sunkvežimių vairuotojus.

Biurokratinis požiūris

Vos tik sunkiasvorių automobilių eismas Ramučiuose suintensyvėjo, gyventojai kreipėsi į LAKD bei į Kauno rajono savivaldybę, tačiau nieko nepešė.

LAKD atsiuntė lakonišką atsakymą, neva kelis dešimtmečius kabojęs kelio ženklas buvo pakabintas laikinai, o dabar kelias atitinka reikalavimus, todėl nėra prasmės sunkiasvoriam transportui neleisti važiuoti.

„Dėl krovininio eismo ribojimo Ramučiuose panaikinimo informuojame Jus, kad jis atšauktas dėl to, kad vadovaujantis Kelių įstatymo 18 str. „Kelio savininkas Vyriausybės nustatyta tvarka gali laikinai apriboti, nutraukti eismą ar uždaryti kelią dėl avarijų, stichinių nelaimių, esant karštiems orams, kai dėl to gali būti sugadintas kelias, kelio tiesimo ar taisymo, priežiūros darbų metu, kilus grėsmei saugiam eismui“. Atsižvelgiant į tai, kad anksčiau minėtų eismo ribojimo priežasčių nėra, o kelio techniniai parametrai yra tinkami krovininiam eismui, nėra pagrindo jo riboti“, – tokį atsakymą gavo Ramučių gyventojai.

Jiems nebuvo paaiškinta, kaip LAKD užtikrins triukšmo lygį, saugumą ir pan. Liko neatsakyta ir kodėl sunkiasvoris transportas negali važiuoti kaip seniau – A1 ir A6 keliais. LAKD per kelias dienas neatsakė ir į portalo kauno.diena.lt pateiktus klausimus.

Savivaldybė bejėgė

Kauno rajono savivaldybės atstovai portalui kauno.diena.lt tikino, kad šioje situacijoje jie mažai ką gali padaryti, nes kelias priklauso LAKD, o jie vienašališkai priėmė tokį sprendimą, neatsižvelgdami į savivaldybės saugaus eismo specialistų poziciją, jog Ramučiuose krovininis transportas neturėtų važiuoti.

„Ženklus nuėmė LAKD, kuriai ir priklauso kelias. Tai įvyko praėjusių metų gruodžio mėnesį. Jie net į mus nesikreipė ir vienašališkai priėmė tokį sprendimą. Mes Saugaus eismo komisijoje visada nurodome, kad sunkiasvorių automobilių eismą draudžiančių kelio ženklų šioje vietoje tikrai reikia, nes yra įvažiavimai iš kitų gatvių, yra žmonių skundų dėl triukšmo, taršos, bet į mūsų pastabas neatsižvelgė“, – komentavo Kauno rajono savivaldybės Kelių ir transporto skyriaus vedėjas Tautvydas Tamošiūnas.

Jis tikino, kad kelio ženklo nuėmimas nėra susijęs su viaduku, kuris statomas įvažiuojant į LEZ. Be to, kadangi kelias priklauso ne savivaldybei, nebuvo atlikta ir skaičiavimų, kaip Ramučiuose pasikeitė transporto srautai. Specialistas neatmetė galimybės, jog savivaldybė ateityje iš LAKD perims kelią ir tada galės sugrąžinti ženklus, bet kada tai galėtų įvykti, jis nesiryžo prognozuoti.

„Tokios galimybės yra, bet savivaldybė ir taip turi 2 tūkst. km kelių, kuriuos reikia prižiūrėti. Kai kuriuos kelius galėtumėme pasidalysi su LAKD, bet kada tai bus, sudėtinga pasakyti“, – sakė T.Tamošiūnas.

Kelių ir transporto skyriaus vedėjas patikino, kad savivaldybė šiuo metu bando sunkiasvorių automobilių problemą Ramučiuose spręsti kitais būdais. Anot jo, nuo S.Žukausko gatvėje, kuri pereina į Centrinę gatvę, rengiamas specialusis planas išvažiavimui į A6 kelią. Įgyvendinus projektą per LEZ būtų įrengtas bendro naudojimo kelias ir taip būtų galima išvažiuoti, neįsukant į pagrindinę Ramučių gatvę.