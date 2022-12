Prie budinčių Kauno vaistinių nusidriekė eilės

Per Kalėdas dauguma prekybos centrų nedirba, tad užvertos ir ten veikiančių vaistinių durys. Tačiau kai kuriems per šventes prisireikė įvairių vaistų, tad teko laiką gaišti eilėse prie Kaune budinčių vaistinių.

Apie pietus ties Savanorių prospekte esančia budinčia vaistine išsirikiavo ilga miestiečių eilė. Matyti, kad nemažai žmonių buvo ir vaistinės viduje. Tie, kurie staiga sunegalavo, turėjo su savimi atsinešti ir taurę kantrybės, nes ne kasdien tenka lauke stovėti tik tam, kad galėtum patekti į vaistinę.

Praeiviai juokavo, kad gal kažkam prasidėjo šventinės pagirios, tad suskubo į budinčią vaistinę ko nors sveikatai pataisyti. Žinoma, dabar siaučia ir gripas, ir peršalimai. Niekur nedingęs ir koronavirusas, tad pasisvečiavus per Kūčias pas artimuosius, galėjo kas nors namo parsinešti ir nelauktą dovaną – virusą, tad žmonės suskubo į vaistinę ieškoti vaistų, leisiančių iki Naujų metų pasveikti.

Žinoma, neatmestina, kad dalis laukiančiųjų ieškojo vaistų nuo persivalgymo ar sustojusio skandžio, mat, dažnai pasitaiko, kad dvylikos patiekalų Kūčių stalas tampa iššūkiu visai virškinimo sistemai. Be to, gal kas per skubėjimą neapsižiūrėjo, kad silkė jau negalioja, tačiau vis tiek ją padėjo ant šventinio stalo.

Nutįsusios eilės liudija, kad įvairios sveikatos bėdos kauniečius privertė kreiptis į vaistininkus. O kadangi per Kalėdas Kaune dirba vos kelios vaistinės, todėl ir susidarė eilės, tad visgi, jei sušlubavo sveikata, geriau nedelsti ir iš karto ja pasirūpinti, net jei ir teks ilgiau palaukti, kad patektum pas vaistininką. Dar geriau, visai nesirgti. Tad būkite sveiki ir saugokite save!