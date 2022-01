Prezidentas: KEKS sustiprins Kauno kaip kultūros miesto įvaizdį

„Šiandien Kaunas diktuoja madas daugelyje mūsų gyvenimo sričių. Labai tikiuosi, kad šie renginiai dar labiau sustiprins Kauno kaip kultūros miesto įvaizdį“, – šeštadienį žurnalistams sakė jis.

„Mes visi puikiai žinome tą teiginį „Kaunas yra Kaunas“, man atrodo, kad šiandien vis garsiau tarsime „Kaunas yra kultūra“. Lietuvos ir visos Europos kultūra“, – pridūrė G. Nausėda.

Jis šeštadienį lankosi KEKS renginiuose ir dalyvaus didžiajame atidarymo šou „Sukilimas“.

Valstybės vadovas pirmiausia apžiūrėjo kūrėjo iš Pietų Afrikos litvako Williamo Kentridge'o (Viljamo Kentridžą) parodą „Tai, ko nepamename“ apie žmonijos puoselėjamą selektyvią atmintį.

Jis taip pat sakė, kad džiaugiasi galėdamas į Lietuvą KEKS proga atvykusiai UNESCO generalinei direktorei Audrey Azoulay (Odri Azolė) pristatyti Lietuvos menininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paveikslus.

„Norėjosi pasinaudoti proga parodyti garbiai viešniai mūsų genijaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybą, turėjome progą tai padaryti. Gaila, kad muzikos pasaulis M. K. Čiurlionio šiandien dar jai nebuvo pristatytas. Žinoma, šitos dvi kultūros šakos turi būti pristatytos labai subtiliai ir atskirai“, – kalbėjo prezidentas.

Jis atkreipė UNESCO generalinės direktorės dėmesį į tai, kad Lietuva yra pateikusi paraišką įtraukti Kauno modernistinę tarpukario architektūrą į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą.

Pasak prezidento, Kauno modernizmo architektūra yra išties unikali ir liudija Europos kultūros raišką bei savitą jos išplėtojimą Lietuvoje.

G. Nausėda sakė neabejojantis, kad Europos kultūros sostinės titulą visus metus nešiosiantis Kaunas parengė daug įdomių, prasmingų renginių.

„Mėgaujuosi šituo kultūros sostinės statusu, įtariu, kad bus daug įdomių renginių, įvykių, kuriuos pamatys ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio žmonės“, – tvirtino valstybės vadovas.

Jis neatmetė galimybės atvykti ir į kitus KEKS renginius.

„Užvakar parsinešiau visą renginių knygą, kuri yra gana stora, dar neturėjau laiko jos visos peržiūrėti. (...) Tikrai domiuosi daugeliu meno sričių, domiuosi koncertais, teatru. Na, ir be jokios abejonės, parodos, jeigu, jos artimos mano sielai, tai sulauks mano ir mano žmonos dėmesio“, – kalbėjo prezidentas.

Europos kultūros sostine šiemet tampantis Kaunas pasiūlys per tūkstantį renginių. Per metus suplanuota daugiau kaip 40 festivalių, per 60 parodų, daugiau kaip 250 scenos meno renginių, 50 iš kurių – premjeros, daugiau kaip 250 koncertų. Programoje dalyvaus per 4 tūkst. atlikėjų.