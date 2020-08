Sureagavo tik paviešinus kauniečių istoriją: žmonėms su negalia – išimtys dėl kaukių

Priėmė sprendimą

Žiniasklaidai išplatintame pranešime teigiama, kad rugpjūčio 7 dieną sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga pasirašė sprendimą, kuriuo remiantis kai kuriems neįgaliesiems paslaugų teikimo, laisvalaikio ir pramogų vietose, sporto varžybose ir renginiuose, oro uostuose, taip pat viešajame transporte bei darbo vietose leidžiama nedėvėti kaukių ar kitokių kvėpavimo takų apsaugos priemonių, jei jie dėl savo sveikatos būklės negali jų dėvėti arba jų dėvėjimas galėtų pakenkti negalią turinčiojo sveikatai.

„Esame ne kartą prašę visuomenės sąmoningumo, tolerancijos bei supratingumo dėl negalią turinčių žmonių. Deja, pastarųjų dienų viešoje erdvėje aprašytos istorijos, pavyzdžiui, kai viešajame transporte įžeidinėjami žmonės su negalia arba neįleidžiami į parduotuves, jei nedėti kaukės, rodo, kad tolerancijos ir elementaraus žmogiškumo stinga. Tad priimtas sprendimas šias išimtis įforminti, kad nebeliktų vietos interpretacijoms, nes, panašu, kad žodinių prašymų neužtenka“, – sakė ministras.

Atsiprašo neįgaliųjų ir jų šeimų

A. Veryga teigė apgailestaujantis ir atsiprašantis tų šeimų ir žmonių, kuriems dėl negalios ir negalėjimo dėvėti kaukės ar kitos veido apsaugos priemonės, teko patirti pažeminimus ir įžeidinėjimus.

„Atsiprašau, kad teko tai patirti. Tikiuosi, kad įteisinta išimtis visiems bus aiški ir nebeliks daugiau klausimų ar noro įžeidinėti silpnesniuosius. Turime suprasti, kad niekas nesame apsaugoti nuo negalios. Tai gali nutikti bet kam – mums patiems, vaikams, anūkams, artimiesiems. Tad būkime supratingi, tolerantiški ir draugiški vieni kitiems“, – kalbėjo jis.

Konfliktas autobuse

Trečiadienį su portalo kauno.diena.lt žurnalistais susisiekusi Justė pasakojo, kad kartu su dukra ir neįgaliu paaugliu sūnumi įlipusi į 41-ojo maršruto autobusą Kaune, Inkaro gatvės stotelėje, netrukus sulaukė vairuotojo pastabos ir liepimo užsidėti apsaugines kaukes. Tą moteris su dukra padarė, o negalią turintis paauglys sūnus liko be burną ir nosį dengiančios priemonės, nes dėl autizmo spektro sutrikimo vaikino kone neįmanoma įkalbėti dėvėti apsauginę kaukę.

„Vairuotojas pasakė: „Pasitaisykite ir užsidėkite kaukes normaliai!“ bei pridūrė: „Pasakymas galioja ir jaunuoliui“. Tada tariau, kad sūnus yra neįgalus, mes turime pažymėjimą. Atsisėdome autobuso viduryje. Vairuotojas pradėjo klausti: „Ar sūnus su neįgaliojo pažymėjimu užsidengs nosį ir burną? Gal jis nekvėpuoja?“. Pasakiau, kad neįgaliems vaikams yra taikomos apsauginių kaukių dėvėjimo išimtys ir patariau paskambinti, kad tuo įsitikintų. Jis pasakė, kad neturi laiko domėtis. Į pokalbį įsikišo dar viena keleivė ir pasakė, kad išimtys tikrai yra taikomos. Tada vairuotojas tarstelėjo: „Nežinojau“ ir užtilo“, – įvykio detales dėstė pašnekovė.

Skaitytojos asmeninio archyvo nuotr.

Trūksta informacijos

Nors žurnalistų kalbintas „Kauno autobusų“ atstovas Rimas Stankaitis, pateikė šiek tiek kitokią incidento versiją, tačiau pripažino, kad dabar, kai dėl koronaviruso grėsmės priekinės sėdynės viešajame transporte yra aptvertos ir vairuotojo kabiną nuo keleivių skiria keli metrai, o įleidžiami jie per viduriniąsias ar galines duris, patikrinti, ar tam tikri asmenys turi negalią, per tokį atstumą esą neįmanoma.

„Ant kaktos, juk neparašyta, kad keleivis turi negalią. O kaip pateikti vairuotojui neįgaliojo pažymėjimą, kai dvi priekinės sėdynės yra aptvertos, ir keleivius skiria maždaug šešių metrų atstumas, nelabai įsivaizduoju. Kai keleiviai įleidžiami per priekines viešojo transporto duris, pamatyti rodomus dokumentus vairuotojas gali, o dabar atsiduriame dviprasmiškoje situacijoje. Būtų gerai, jei SAM informuotų, kaip kontroliuoti keleivių srautus, kai šiuo metu vairuotojas turi teisę įleisti žmones per vidurines ar galines duris, nes net ir labai norint nelabai įmanoma įžiūrėti, kas parašyta iš tolo rodomame neįgaliojo pažymėjime. O nepaisyti ir leisti įlipti žmonėms be kaukių, negalime“, – aiškino R. Stankaitis.

Nelaikys pažeidimu

Ministerijos atstovas Julijanas Gališanskis portalui kauno.diena.lt akcentavo, kad SAM detaliai nenurodys, kaip vairuotojui patikrinti keleivio dokumentą, nes tai nėra jos kompetencija.

„Kiekviena keleivių pervežimo įmonė, atsižvelgdama į tai, kokiomis sąlygomis šiuo metu visi gyvename, turėtų apsispręsti, kaip būtų galima patikrinti keleivio dokumentus nepažeidžiant nei keleivių vežimo taisyklių, nei prevencijos reikalavimų, nei neįgaliojo orumo“, – pridūrė jis bei pabrėžė, jeigu vairuotojas, patikrins keleivio dokumentus per savo kabinos stiklą arba per kelių žingsnių atstumą, tai nebus laikoma pažeidimu.

Primename, kad apsaugines kaukes dėvėti privaloma prekybos paslaugų teikimo vietose, sporto varžybose ir renginiuose, oro uostų patalpose, viešajame transporte darbo vietose tiek darbuotojams, tiek lankytojams, vyresniems nei 6 metų vaikams. Išimtys taikomos, kai apsauginės kaukės trukdo suteikti paslaugas, pavyzdžiui, atliekant veido grožio procedūrą ar atliekant barzdos skutimo paslaugą.

Kaukės dėvėti nereikia ir sportuojant sporto klubuose bei lankantis laisvalaikio ar pramogų parkuose.