Po eglės įžiebimo Rotušės aikštė virto šiukšlynu

Papiktino kalnai šiukšlių

Tokį vaizdą užfiksavo vėlų lapkričio 28-osios vakarą į šeštadienį įžiebtą eglę atėjusi pažiūrėti Kristina.

„Tie šiukšlių kalnai atsirado ne per vieną vakarą nuo eglės įžiebimo, o per kelias dienas“, – plūdo moteris svarstydama, kad galbūt „Kauno švaros“ darbuotojai per pastarąsias dienas visai nebuvo užsukę į Rotušės aikštę.

Dabar, kai Vilniaus gatvė rekonstruojama, pabrėžė ji, šiukšlių problema tapo dar opesnė, nes minėtoje gatvėje nebeliko šiukšliadėžių – artimiausios dvi – prie Kauno pilies ir parduotuvės „Šilas“, esančios senamiestyje.

„Konteineriai Rotušės aikštėje yra pastatyti, bet jie – užmaskuoti eglės šakomis ir net nesimato, kad ten – konteineriai. Jei būtų užrašas, žmonės matytų, bet kadangi konteineriai taip paslėpti, jų nesimato. Kiekvienais metais per įžiebimą ir visą gruodžio mėnesį, kol stovi eglė, Rotušėje taip yra“, – piktinosi kaunietė.

Skaitytojos nuotr.

Turi pasiūlymą

„Aišku, dėl paliktos netvarkos kalti ir žmonės, bet reikėtų bent ištraukti paslėptus konteinerius, kad būtų matoma, jog į juos galima mesti šiukšles. Konteinerius praverstų pastatyti prie įėjimo į Rotušės aikštę – ties Rotušės aikštės, M. Valančiaus ir Vilniaus gatvės sankirta. Čia – mažas darbas – juos reikėtų tiesiog perstumti ir būtų visiems gerai. Galbūt tai būtų palengvinimas ir „Kauno švarai““, – pridūrė pašnekovė.

Kristina akcentavo, kad Laisvės alėjoje savaitgalį ji matė zujant „Kauno švaros“ techniką, todėl versija, kad įmonės darbuotojai lapkričio 27-28 dienomis nedirbo, esą atkrenta. „Laisvės alėją nuo pat ankstyvo ryto su siurbliais siurbia visada – ir sekmadieniais. Pati sėdėjau kavinėje ir mačiau – bendrovės technika kursavo pirmyn atgal. Susidaro toks įspūdis, kad tik Laisvės alėja yra tvarkoma sekmadieniais. Visas kitas Kaunas dzin...“ – plūdo gyventoja.

Spręs problemą

Portalo kauno.diena.lt žurnalistams susisiekus su bendrovės „Kauno švara“ atstovu Jonu Tumpa, šis sakė, kad lapkričio 27 dieną atliekas Rotušės aikštėje įmonės darbuotojai tuštino tris kartus. Taip pat ir lapkričio 28-ąją.

„Šiukšliadėžės tuštinamos ir šiokiadieniais, ir savaitgaliais rankiniu būdu bei elektriniais automobiliukais. Savaitgaliais atliekas stengiamasi ištuštinti bent jau keturis penkis kartus. Žinoma, atsižvelgiama į poreikį, bet grafike numatyta, kad darbai vykdomi ryte, per pietus, vakare ir prieš naktį“, – vardijo pašnekovas.

Užsiminus apie tai, kad kauniečiams kliūva nepatogi konteinerių, kurie, pasak gyventojų, paslėpti po eglės šakomis, vieta J. Tumpa tarstelėjo, kad savivaldybei bus siūloma juos perkelti kitur arba padaryti patogiau prieinamus žmonėms.

„Stengsimės aptarnauti dar daugiau, tačiau kadangi lankytojų srautas iš Vilniaus gatvės persikėlė į Rotušės aikštę, dabar ten didesnė koncentracija žmonių, todėl daugiau ir kavos puodelių, ir kitų vienkartinių atliekų, kurios yra labai didelės, sunkiai telpančios į šiukšliadėžes. Galbūt kai kurie žmonės nepamato ten esančių konteinerių, todėl viską meta į mažesnes šiukšliadėžes, o jos vizualiai greitai persipildo. Pirmąjį savaitgalį, kai įžiebiama miesto eglė, lankytojų srautas būna neracionaliai didelis, paskui jis susibalansuoja. Tikrai stengsimės sureguliuoti, kad problema nesikartotų“, – žadėjo jis.

„Kauno švaros“ duomenimis, Rotušės aikštėje yra aštuoni komunalinėms atliekoms skirti konteineriai, trys rūšiavimo konteineriai antrinėms žaliavoms. Taip pat iš viso yra devyniolika metalinių šiukšliadėžių.

Tuo tarpu Laisvės alėjoje šiukšliadėžių yra gerokai daugiau nei Rotušės aikštėje, todėl pastarojoje vietoje jos ir ištuštinamos greičiau nei Laisvės alėjoje, kuri yra ilga. Galimai, svarstė pašnekovas, dėl to kauniečiai čia ir mato ilgiau zujančią įminės techniką. Nors, pasak J. Tumpos, abejose lokacijose dirbama ir tikrai nėra taip, kad promenada prižiūrima labiau už senamiestį.

Primename, kad žaliaskarė buvo įžiebta lapkričio 27-ąją. Kaunui Kalėdų eglę jau tryliktą kartą padovanojo menininkė Jolanta Šmidtienė. Šių metų tema – stebuklingas Kalėdų sodas.

Eglutės kūrėja yra pasakojusi, kad dabar visi žmonės sušalę ne tik nuo oro, bet ir nuo pandeminės situacijos, todėl dažnas pagalvodavo apie rojų šiltuosiuose kraštuose.

Taip gimė idėja Kalėdų eglutę sušildyti vasarišku simboliu – drugeliais ir smilgomis, kurios linguos virš galvų. Todėl puošdama šiųmetę eglutę ji stengėsi sukurti Rojaus sodą, kad kiekvienas jame atrastų šilumos.

Sekmadienio popietę smalsuolių buvo kur kas mažiau, o sutemus ir atsiskleidus visam eglutės grožiui, Rotušės aikštėje jų buvo šimtais.

Atėjusieji negailėjo gražių žodžių stebuklingam Kalėdų sodui ir mielai fotografavosi skraidančių ir vasarą primenančių drugelių fone.