Po įrašo feisbuke Kauno klinikos laikinai stabdo rezidentų rotaciją

Po to, kai feisbuke buvo paviešinta, jog rezidentai, galintys turėti kontaktą su COVID-19 nešiotojais, Kauno klinikų terapiniuose skyriuose dėvi tik marlines arba paprastas medicinines kaukes, atšaukta rezidentų rotacija į kitus skyrius. Rezidentai skundėsi, kad su neveiksminga apsauga jie gali ir patys lengvai pasigauti koronavirusą, ir jį išnešioti po įvairius klinikų skyrius.

Kovo 28 d. žurnalistė Rita Miliūtė feisbuke paskelbė tokį Kauno klinikų rezidento laišką: „Esu Kauno klinikų rezidentas. Yra rezidentas hematologijos skyriuje, kuriam patvirtinta COVID-19, patvirtinta kovo 25 d., serga nuo kovo 12-13 d. Užsienyje nebuvęs, tik pajutęs negalavimus prie porą savaičių kreipėsi į Kauno infekcinių ligų priėmimą, buvo išsiųstas namo, kaip peršalęs su nedarbingumu. Po keleto dienų, būklė išlieka bloga, pradeda karščiuoti artimieji. Kreipiasi vėl, šį kartą atvažiuoja ir išsiveža į infekcinės priėmimą. Tačiau viskas vyksta dar tuo metu, kai pagal A.Verygos pasirašytas indikacijas tyrimui, žmogus neatitinkantis epidemiologinių kriterijų netiriamas. Mūsų kolega kriterijų neatitinka, niekas netiriama, išleidžia namo, kolegos hematologijos skyriuje toliau eina darban, rezidentas namie. Po dar savaitės, kai jau galima testuoti simptominius medikus, jam nustatoma COVID-19.

Gal nebūtų taip blogai, jei ne faktas, kad visi turėję kontaktą 13 dienų eina į darbą, dirbdami su onkologiniais pacientais, budi ir nefrologijos skyriuje (nes rezidentas budi per du skyrius). Tiriami darbuotojai kontaktavę, tyliai ramiai klinikose. Mano tikslas ne pasiskųsti. Noriu atkreipti dėmesį, kad mes lig šiol visuose terapiniuose skyriuose dirbame su marlinėmis arba paprastomis kaukėmis, mes nebežinom, kas nuo ko ir kur gali būt užsikrėtę ar nešioti infekciją, perduoti kitiems, šeimos nariams (nes ne visi rezidentai dar iš tėvų namų išsikraustę).

Kita problema, rezidentūros vadinamieji ciklai nėra atšaukti, nesvarbu, koks ten įsakymas išėjo, vadinasi nuo balandžio 1 d. rezidentai rotuosis per skyrius, o kiek dar yra nediagnozuotų ir su tais nediagnozuotais kontaktavusių rezidentų? Mes patys rizikuojam užsikrėsti, užkrėsti ligonius ir išnešioti patį virusą per kitus skyrius. Mes nebijom darbo, bet į apsaugą turim teisę ir mes, ir pacientai, tačiau jų neduoda, kol prieš nosį nėra įvykio, kaip kad buvo Gastroenterologijos skyriuje. Jau dabar ten dirbama su respiratoriais, kituose skyriuose vis dar esi plikas nuogas ir šį įvykį turbūt bandys ramiai išsėdėt, ir vėl grąžint į darbą be apsaugos. Mūsų niekas neklauso, vedėjų niekas neklauso. Jei taip ir toliau, neliks kam dirbti ne tik su COVID-19, bet ir su onkologiniais pacientais, kitom ūminėm ligom.“

Po šio įrašo socialiniame tinkle kito rezidento laiškas pasiekė kauno.diena.lt portalo redakciją. Jis tvirtino, kad viskas, kas skelbiama įraše, yra tiesa.

„Klinikose mes, gydytojai rezidentai, nesame saugūs dėl savo sveikatos. Nėra priemonių, nėra respiratorių, duoda marlines kaukes kažkokias, kurios visiškai neatlieka funkcijos. Sistema supuvusi“, – rašė rezidentas.

Socialinėje erdvėje kilus triukšmui dėl rezidentų darbo sąlygų ir jiems šiuo metu suteikiamų apsaugos nuo koronaviruso priemonių, suskubta keisti buvusią tvarką.

Jei taip ir toliau, neliks kam dirbti ne tik su COVID-19, bet ir su onkologiniais pacientais, kitom ūminėm ligom.

Šią situaciją paprašėme pakomentuoti Kauno klinikų Komunikacijos tarnybą. Pirmadienį tarnybos vedėja Austė Aleksandravičiūtė-Šviažienė sakė pakomentuoti kol kas negalinti, nes neaišku, ar artimiausiu metu nebus atšaukta rezidentų rotacija. Dėl to sprendimą esą turėjo priimti Kauno klinikos kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu (LSMU).

Šiandien Kauno klinikų Komunikacijos tarnybos vyriausioji specialistė Karolina Vaikšnoraitė atsiuntė atsakymą raštu. Į klausimą, ar tiesa, kad rezidentai Kauno klinikų vadinamuosiuose terapiniuose skyriuose dirba tik su marlinėmis arba paprastomis medicininėmis kaukėmis, K.Vaikšnoraitė atsakė: „Medicinos personalas Kauno klinikose asmens apsaugos priemones dėvi pagal trijų žingsnių sistemą. Pagal tai, koks paciento statusas (įtariamas, patvirtintas COVID-19 arba kontaktas), priklauso, kokią apsaugos priemonių ekipiruotę dėvėti. Dirbant su pacientais, kurie nepatenka į šias tris kategorijas, šiuo metu medicinos personalas dėvi vienkartines veido kaukes.“

Pasiteiravus, ar nuo balandžio 1 d. rezidentai keliaus į kitus skyrius, Kauno klinikų atstovė atsakė: „Rezidentų rotacija karantino laikotarpiu nevyks, dėl detalesnės informacijos reikėtų kreiptis į LSMU​.“

Bus papildyta LSMU komentaru.