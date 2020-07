Piktinasi chaosu prie gydymo įstaigos: net atėjus su ramentais, nėra kur prisėsti

Portalo kaunodiena.lt skaitytojos Vilijos (vardas pakeistas) teigimu, dieną prie įėjimo į KKL Priėmimo, skubios pagalbos ir traumų skyrių (kauniečiams žinomo ir kaip Raudonojo Kryžiaus ligoninė) kilo chaosas. Neveikiant e-sveikatos sistemai, registratūros darbuotojos negalėjo patikrinti, ar pacientui tą dieną tikrai skirtas vizitas pas gydytoją. Dėl to prie įėjimo į šį skyrių iš kiemo pusės, kur atvyksta ir greitosios pagalbos automobiliai, ėmė burtis vis didesnis pacientų būrys, kilo konfliktinių situacijų.

„Penkiolika žmonių vienu metu laukė lauke, kas po operacijų, konsultacijoms. Personalas tik šaukė, kad atsitraukite, arba kvies policiją. Buvo žmonių, kurie prašė bent atsisėsti lauke laukiant – jie sugipsuoti, po operacijų. Šalia važinėjo greitosios pagalbos automobiliai ir buvo nesaugu. Paaiškinimo nebuvo. Žmonės buvo panikoje, nežinojo, ką daryti. Vienų kažkokiuose sąrašuose nebuvo, į kitų klausimus darbuotojos neatsakinėjo, o tik šaukė atsitraukti ir būti supratingiems“, – pasakojo kaunietė.

Kilus tokiam chaosui, moteris suabejojo visa sveikatos sistema. „Ar tikrai mes pasiruošę sustabdyti COVID-19? Kodėl tokia baisi netvarka sveikatos priežiūros įstaigose? Kur lauktų tie penkiolika žmonių, tarp jų – ir sugipsuoti, po operacijų – lapkričio mėnesį? Žiemos metu šalta lauke, o nėra net kur atsisėsti“, – piktinosi Vilija.

„Tenka apgailestauti dėl šiandien susidariusios situacijos. Pastaruoju metu KKL Priėmimo, skubios pagalbos ir traumų skyriaus lankytojų skaičius yra išaugęs – per dieną čia priimama apie 300 žmonių. Tai – po traumų ir kitais atvejais ortopedo traumatologo konsultacijai atvykstantys žmonės. Noriu priminti, kad mes vis dar turime laikytis tam tikrų taisyklių dėl koronaviruso grėsmės, dėl to daug žmonių vienu metu į skyriaus patalpas įleisti negalime. O šiandien prie viso to dar prisidėjo tai, kad neveikė e-sveikatos sistema“, – sakė KKL komunikacijos specialistas Saulius Tvirbutas.

Pasiteiravus, ar savo eilės laukiantys pacientai ir žiemą būtų priversti laukti lauke, S. Tvirbutas užsiminė, kad galbūt ligoninė svarstys ir čia, kaip prie KKL Infekcinės ligoninės, statyti palapinę.