Pakaunėje – machinacijos dėl atliekų tvarkymo?

Nesibaigianti konkursų istorija

"Kauno dienos" žiniomis, Kauno rajono savivaldybės administracija nuo 2007 m. Mišrių komunalinių atliekų surinkimo paslaugų konkursą nesėkmingai vykdo jau ketvirtą kartą. Tokia situacija kelia abejonių, ar konkursų sąlygos paruošiamos tinkamai. O gal pirkimus laimėdavo ne tas paslaugų teikėjas ir konkursai dėl vienokių ar kitokių priežasčių būdavo specialiai nutraukiami? Šių metų sausį paskelbtas naujas konkursas vėl įstrigo – vyksta apskundimo procedūros, o ir pats konkursas išties kelia daug klausimų.

Paskutinis konkursas, po kurio Kauno rajono savivaldybė pasirašė sutartis su atliekų surinkėjais, įvyko 2007-aisiais. Kitas konkursas skelbtas tik 2013 m. gruodį, tačiau paslaugų pirkimas neįvyko. Tuomet, redakcijos žiniomis, užkliuvo netinkamai Kauno rajono savivaldybės administracijos parengtos konkurso sąlygos. Po bylinėjimosi teismuose Kauno apygardos teismo sprendimu 2014 m. balandį pirkimas buvo nutrauktas.

Tų pačių metų gruodį buvo paskelbtas naujas konkursas, tačiau be rezultatų nutrauktas kone po metų – 2015 m. lapkritį. Trečią kartą paslaugų pirkimą Kauno rajono savivaldybė paskelbė 2017 m. birželį, bet ir šį kartą sutartys su naujais paslaugos teikėjais nebuvo pasirašyta – pratęstos sutartys su atliekų surinkėjais, teikiančiais paslaugas rajono gyventojams nuo 2007 m. Šio pirkimo procedūrų ataskaita viešai neskelbiama, tačiau sklando neoficialios kalbos, esą pirkimo procedūros buvo nutrauktos, kadangi konkursą laimėjo Kauno miesto savivaldybės kontroliuojama bendrovė "Kauno švara", o kitas konkurso dalyvis – bendrovė "Ekonovus" – pateikė pretenziją.

Šių metų sausį Kauno rajono savivaldybės administracija jau ketvirtą kartą paskelbė dviejų dalių konkursą – atliekas surinkti pietinėje ir šiaurinėje Kauno rajono teritorijose. Iki šiol tokias paslaugas rajone teikė "Kauno švara" ir bendrovė "Ekonovus".

Šįkart bendrovė "Kauno švara" atliekas Kauno rajone surinkti pasiūlė už mažiausią kainą, tačiau Kauno rajono savivaldybė laimėtoja pasirinko bendrovę "Ekonovus", kurios pasiūlymo kaina buvo 10 proc., arba 330 tūkst. eurų didesnė. Negi Kauno rajono savivaldybės tikslas – pašalinti kitus konkurso dalyvius bet kokia kaina, kad sutartį galiausiai būtų galima pasirašyti su bendrove "Ekonovus"? Kadangi tai jau ketvirtas kartas, labai panašu į sąmoningai naudojamą schemą.

Žino nedaug?

Kauno rajono savivaldybės vicemeras Antanas Nesteckis ėjo savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, kai buvo rengiamos atliekų tvarkytojo parinkimo konkurso sąlygos ir paskelbtas konkursas. "Ir vėl konkursas yra apskųstas", – vos išgirdęs pokalbio temą informavo A.Nesteckis.

Pasiteiravus, kodėl Kauno rajono savivaldybė jau tiek metų nesugeba konkurso būdu parinkti atliekų surinkėjo, o jie vis nutraukiami dėl kokių nors priežasčių, pašnekovas tikino, kad problema kyla dėl to, nes yra du operatoriai. "Abu operatoriai nori išlaikyti savo dalį ir per konkursus vis nesutaria. Ir dėl to vyksta ginčas", – bandė aiškinti Kauno rajono savivaldybės vicemeras.

Paklaustas, kodėl šiemet paskelbusi konkursą rajono savivaldybė pasirinko ne pigiausiai atliekų tvarkymo paslaugas pasiūliusią teikti bendrovę "Kauno švara", o gerokai brangesnį pasiūlymą pateikusią bendrovę "Ekonovus", A.Nesteckis aiškino taip pat tik tiek težinąs.

"Nedalyvauju toje komisijoje. Bet, kiek žinau, buvo pateiktas užklausimas dėl kai kurių paslaugų kainos pagrindimo. Tiksliai nežinau, bet lyg kažkokios kainos pagrindimo nebuvo. Aš supratau, kad "Kauno švara" nepagrindė, dėl to ir nebuvo patvirtinta kaip laimėtoja", – tikino vicemeras. Jo teigimu, šiuo metu tebevyksta apskundimo procedūros.

A.Nesteckis aiškino nesuprantantis, kas vyksta atliekų tvarkymo rinkoje.

Parengė ir išėjo

Pasiteiravus, kas rengė šio konkurso sąlygas, A.Nesteckis patvirtino, kad rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos skyrius, kuriam tuomet vadovavo Darius Šlapikas. Paklausus, ar tas pats D.Šlapikas dabar vadovauja bendrovės "Ekonovus" Kauno regiono padaliniui, politikas sutriko, bet faktą patvirtino. Anot pašnekovo, D.Šlapikas iš darbo Kauno rajono savivaldybės administracijoje išėjo savo noru.

A.Nesteckis neįžvelgė problemos, kad tas pats žmogus dalyvavo rengiant konkurso, kuriame dalyvavo bendrovė "Ekonovus", sąlygas, o paskui tapo ir šios bendrovės padalinio vadovu.

"Manau, kad sąlygos visiems buvo vienodos. Juo labiau kad ne jis vienas rengė tas sąlygas. Ir niekas nežinojo, kad jis ruošiasi išeiti iš darbo. O ginčai dėl neatitikimų jau buvo ir akstesniame konkurse. Pagal visus teismų išaiškinimus tos naujo konkurso sąlygos buvo pataisytos ir paskelbtas tas naujas konkursas, o dabar vėl pagal tas sąlygas skundžia konkursą, nors nieko naujo ten nebuvo įdėta", – tikino vicemeras.

Pašalino rimtą kliūtį

Priminus, kad sąlygose neliko vieno gana svarbaus punkto, galėjusio užkirsti vienam iš dalyvių – būtent bendrovei "Ekonovus" – galimybę dalyvauti konkurse, A.Nesteckis aiškino nesąs taip gerai įsigilinęs ir tikino negalįs atsakyti į klausimą, ar konkurso sąlygos buvo pritaikytos konkrečiai bendrovei "Ekonovus".

"Kauno diena" išsiaiškino, kad ankstesniuose konkursuose būdavo reikalaujama, kad paslaugos teikėjas nebūtų baustas už aplinkosaugos teisės aktų pažeidimus. Šių metų sausį skelbto konkurso sąlygose šio reikalavimo nebeliko. Keistas sutapimas: redakcijos žiniomis, bendrovei "Ekonovus" pernai rugpjūtį skirta administracinė bauda už aplinkosaugos pažeidimus. Tad bendrovė net nebūtų galėjusi dalyvauti Kauno rajono paskelbtame konkurse, jeigu toks anksčiau egzistavęs reikalavimas nebūtų panaikintas.

Panašu, kad rajono savivaldybės tikslas – kad konkursą laimėtų tas, kuris turi laimėti, arba vilkinti procesą, kad tas, kuriam nepavyksta visko laimėti, kuo ilgiau turėtų bent dalį paslaugų rajone.

Kas čia vyksta?

"Ir mums ši situacija atrodo nenormali. Jau dvejus metus ir lėšas paskiriame, ir paskui vėl turime tikslinti biudžetą. Nėra nei mums, nei gyventojams gerai. Operatorių konkursai visur yra sudėtingi. Jeigu pasidomėtumėte, kaip yra pas kitus, matytumėte, kad ne iš karto pasirenka", – apie užsitęsusias atliekų surinkėjų paieškas aiškino A.Nesteckis.

Paklausus, ar tai nėra susiję su tuo, kad savivaldybė nori, jog konkursą laimėtų "Ekonovus", Kauno rajono vicemeras tai neigė. "Ne. Mums visiškai nėra skirtumo. Praėjusį kartą buvo laimėtojai ir "Kauno švara", ir jungtinės veiklos sutartį turinti bendrovė, ir aš nežinau, kas yra. Ar čia bandymas vieno operatoriaus viską suimti į vienas rankas ir daryti įtaką? Nežinau, kas čia toje rinkoje vyksta. Jūs gal geriau matote, kas čia vyksta", – svarstė A.Nesteckis.

Priminus apie tai, kad 2017 m. daug Kauno rajono gyventojų skundėsi ir "Kauno dienai", ir Kauno rajono savivaldybei dėl blogai "Ekonovus" tvarkomų atliekų, ir pasiteiravus, kodėl rajono savivaldybė vėl renkasi blogai ir už didesnę kainą paslaugas teikiančią bendrovę, rajono vicemeras tikino, kad Viešųjų pirkimų komisija išnagrinėja, jog visi pasiūlymai ir visos kainos konkurse atitiktų teisės reikalavimus. "Nenagrinėju ir nedalyvauju toje komisijoje. Negalėčiau pasakyti, koks jos vertinimas", – atsakė A.Nesteckis.

Našta guls ant gyventojų

"Vieną Kauno rajono dalį mes aptarnavome, kitą – "Ekonovus". Tiekėjas galėjo teikti siūlymą vienai arba abiem dalims. Mes pateikėme pasiūlymą geriausiomis kainomis abiem dalims", – paklaustas apie konkursą, aiškino bendrovės "Kauno švara" vadovas Saulius Lazauskas.

"Tai buvo geriausias pasiūlymas Kauno rajono gyventojams, nes mūsų paslaugų kaina buvo 10 proc. mažesnė negu kito pasiūlymų eilėje nurodyto tiekėjo "Ekonovus". Pinigine išraiška šis skirtumas sudaro apie 330 tūkst. eurų. Buvome šokiruoti, kai mūsų pasiūlymas buvo atmestas ir pasirinktas tiekėjas, kurio kaina žymiai didesnė" – neslėpė S.Lazauskas.

"Susidaro įspūdis, kad rajono vadovai kažkodėl nenori, jog rajono žmonės už šiukšlių išvežimą mokėtų pigiau. Žiūrint iš šalies viskas labai panašu į tai, kad beveik dešimtmetį visi konkursai buvo rengiami taip, kad neįvyktų. Kas galėtų paneigti, kad tai leido rajono savivaldybės tūzams sočiai gyventi", – įsitikinęs Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.

Pagal galiojančius teisės aktus, jeigu perkančiajai organizacijai pasirodo, kad tiekėjas nesugebės teikti paslaugų dėl nepagrįstai mažos kainos ir siūloma kaina yra daugiau kaip 30 proc. mažesnė už visų trijų tiekėjų vidurkį, perkančioji organizacija gali prašyti pagrįsti kainą arba kainos sudedamąją dalį.

"Mūsų pasiūlymo kaina nebuvo daugiau kaip 30 proc. mažesnė už visų trijų tiekėjų kainų vidurkį. Šiuo atveju jie net negalėjo prašyti bendro pasiūlymo kainos pagrindimo. Jie tada paprašė vienos kainos sudedamosios dalies, kuri sudaro tik keletą procentų pasiūlymo kainos, pagrindimo. Užkliuvo, kad "Kauno švara" pasiūlė per mažas didžiagabaričių ir bešeimininkių atliekų surinkimo ir vežimo kainas. Pagrindėme tiek kainą, tiek kainos sudedamąsias dalis. "Kauno švara" sėkmingai dirba 75 metus, teikiame paslaugas tiek Kauno miestui, tiek Kauno rajonui. Turime didžiulę patirtį, esame viena iš lyderiaujančių įmonių ir tikrai nekyla abejonių, kad mes tas paslaugas atliksime tinkamai ir geriausiomis kainomis", – konkurso užkulisius aiškino "Kauno švaros" vadovas. Anot jo, "Kauno švara" pasiūlė apie 35 proc. mažesnį mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo įkainį nei šiuo metu galiojantis.

Tad kodėl šios bendrovės pasiūlymas ir vėliau pateikti paaiškinimai grindžiant kainą neįtikino Kauno rajono savivaldybės? "Jų pasirinkimą man sunku suvokti ir sunku paaiškinti, – skėstelėjo rankomis S.Lazauskas. – Kauno rajono savivaldybė atmetė geriausią pasiūlymą dėl dirbtinai sukurtos priežasties, neva nepagrindėme vienos iš didžiagabaričių atliekų neįprastai mažos kainos. Tačiau svarbiausia, kad tokių atliekų pas Kauno rajono savivaldybės gyventojus nebus ir būti negali."

S.Lazausko teigimu, rajono savivaldybė atmetė geriausią pasiūlymą dėl dirbtinai sukurtos priežasties.

Anot jo, atliekų surinkimo paslaugas Kauno rajone teikianti nuo 2007 m. bendrovė nėra sulaukusi pretenzijų iš rajono savivaldybės dėl paslaugų kokybės. "Yra sudaryta sutartis. Įprasta praktika, kad po trejų ar penkerių metų turėtų būti skelbiami nauji konkursai ir pasirašomos naujos sutartys. Tačiau sunku suvokti, kad mes iki šiol dirbame 2007 m. įkainiais. 2012 m. baigėsi sutarties galiojimas ir sutartis buvo pratęsta iki naujo konkurso. Ar dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos kompetencijos stokos, ar dėl nenoro, ar norint sudaryti sąlygas kažkuriam vienam tiekėjui tie konkursai nesibaigdavo sutarties pasirašymu. Galima daryti prielaidą, kad laimėdavo ne tas, kuris turėdavo laimėti. Konkurso sąlygos būdavo surašomos taip miglotai, kad paskui tą konkursą jie patys arba teismo sprendimu nutraukdavo. Tai skandalinga situacija", – įsitikinęs S.Lazauskas, pats daugiau kaip dešimt metų buvęs atsakingas už viešuosius pirkimus valstybės įmonėje. "Jei būčiau taip pasielgęs ankstesniame darbe, tai neabejoju, kad jau kitą dieną būčiau atleistas iš darbo, o visa medžiaga, susijusi su tokiais pirkimais, būtų perduota teisėsaugos institucijoms", – pridūrė jis.

Jis neslėpė nuostabos Kauno rajono pasirinkimu pirkti paslaugas už didesnę kainą – ši našta guls ant rajono gyventojų pečių, mokančių už atliekų išvežimą. "Ar kompetencijos trūksta, ar tai daroma sąmoningai? Panašu, kad rajono savivaldybės tikslas – kad konkursą laimėtų tas, kuris turi laimėti, arba vilkinti procesą, kad tas, kuriam nepavyksta visko laimėti, kuo ilgiau turėtų bent dalį paslaugų rajone. Jeigu procesas ir toliau bus vilkinimas, gyventojai mokės 35 proc. daugiau, nei mokėtų atliekų tvarkytoju Kauno rajono savivaldybei pasirinkus "Kauno švarą", – konstatavo bendrovės vadovas. Jis priminė Viešųjų pirkimų tikslas yra nusipirkti paslaugas, darbus ar prekes už geriausią kainą geriausiomis sąlygomis. "Šiuo atveju jie to tikslo net nesiekia, tik imituoja viešuosius pirkimus, o paslaugas nusiperka ne geriausiomis kainomis", – pridūrė S.Lazauskas.

Vadovas be nuomonės

Buvęs Kauno rajono savivaldybės Aplinkos skyriaus vedėjas Darius Šlapikas "Kauno dienai" patvirtino "Ekonovus " Kauno regiono padalinio vadovo pareigas einantis nuo balandžio 16 d.

Nors dirbdamas rajono savivaldybės administracijoje D.Šlapikas buvo atsakingas už atliekų tvarkymą rajone, dabar D.Šlapikas tvirtina niekaip nesusijęs su sausį paskelbto konkurso sąlygų rengimu ir pačiu konkursu. "Ne, buvo samdyti advokatai, kurie rengė konkursui dokumentus. Ne aš. Aš nesu nei Viešųjų pirkimo komisijos narys, nedalyvavau nei priimant sprendimus, nei parenkant, todėl čia aš visiškai nesusijęs", – aiškino pašnekovas.

Paklaustas, ar neįžvelgia, žvelgdamas į šią situaciją, interesų konflikto, D.Šlapikas tikino esantis visiškai nuo visko nusišalinęs. "Kadangi aš nepriiminėjau sprendimų, palankių ar nepalankių įmonei "Ekonovus", interesų konflikto tikrai neįžvelgiu. Pradėjau įmonėje dirbti nuo balandžio 16 d., įmonė jau buvo pateikusi pasiūlymus, ko keisti jau negali, iš tikrųjų jokius palankius įmonei sprendimus priimant aš nedalyvavau. Jokios konfidencialios informacijos negalėjau pateikti ir to nedariau. Aš irgi puikiai žinau įstatymus. Kalbant apie rajono savivaldybę, jokių sprendimų ir dabar nepriimu, taigi nežinau, ką jūs čia norite atrasti. Aš įstatymus žinau, konsultavausi su teisininkais, ką man daryti, ar eiti į tą darbovietę. Aš esu visiškai nusišalinęs", – pareiškė "Ekonovus" padalinio vadovas.

Pasiteiravus, kaip bendrovei pavyko laimėti konkursą pateikus brangesnį pasiūlymą, D.Šlapikas komentuoti atsisakė. "Šito komentuoti tikrai negaliu. Nei nuomonės neturiu, nei kažkokių žinių, kodėl taip yra, o ne kitaip", – aiškino jis.

Atliekų tvarkymo bendrovės padaliniui ėmęs vadovauti buvęs Kauno rajono savivaldybės valdininkas D.Šlapikas tikina, kad su atliekų tvarkymo konkursu esą niekaip nėra susijęs.

Skundai liko pamiršti

"Kauno diena" prieš dvejus metus rašė apie perpildytus buitinių atliekų ir antrinių žaliavų konteinerius ir aplink besimėtančias šiukšles pakaunėje, kur komunalines atliekas veža bendrovė "Ekonovus".

"Situacija labai bloga: buitinių ir antrinių žaliavų konteineriai nuolatos perpildyti, laiku neišvežami. Tai tęsiasi labai ilgai. Sulūžęs stiklo atliekų konteineris stovi nepakeistas. Mes rašėme skundus mus aptarnaujančiai įmonei, viską perdavėme savivaldybei", – 2017-aisiais apie bendrovės "Ekonovus" teikiamas paslaugas pasakojo Neveronių seniūnė Aldona Petkevičienė. Pasak A.Petkevičienės, visų Kauno rajono seniūnijų, kur "Ekonovus" veža atliekas, netenkina šios įmonės darbas. "Ir į seniūnų sueigą buvo pakviestas "Ekonovus" atstovas. Šiai įmonei duotas laikas pasitaisyti. Jei ne, savivaldybė nutrauks sutartį", – priminė A.Petkevičienė. Sutapimas ar ne, bet, "Kauno dienai" pradėjus domėtis šia istorija, tąsyk komunalinės atliekos ir antrinės žaliavos iš rūšiavimo konteinerių Neveronyse buvo išvežtos. Tiesa, ir sutarties Kauno rajono savivaldybė su šia bendrove po problemų paviešinimo nenutraukė, nors jos teikiamomis paslaugomis skundėsi ir kitų rajono seniūnijų gyventojai.

Rajono gyventojus piktina atliekų kalnai prie konteinerių, kuriuos turi tvarkyti bendrovė "Ekonovus".

Tais pačiais 2017 m. į redakciją kreipėsi Giraitės gyventojas, kuris pastebėjo, kad beveik niekada laiku neišvežami antrinėms žaliavoms (stiklui, plastikui) skirti konteineriai. "Aplink juos nuolatos mėtosi popierius, stiklas, nes šie konteineriai – perpildyti, kaip ir esantys prie Užliedžių kapinių", – sakė vietos gyventojas. Užliedžių seniūnija visus nusiskundimus taip pat buvo perdavusi Kauno rajono savivaldybei.

Tuometinis Kauno rajono savivaldybės Aplinkos skyriaus vedėjas D.Šlapikas informavo, kad pakuočių atliekas ir antrines žaliavas "Ekonovus" veža visame Kauno rajone, kai kur – ir buitines atliekas. Pasak jo, savivaldybė jau kuris laikas yra nepatenkinta šios įmonės paslaugomis. Ypač daug skundų dėl nekokybiškų paslaugų savivaldybė jau anksčiau buvo sulaukusi iš Ramučių, Sergeičikų, Batniavos, Noreikiškių, Bajorų kaimų, Gaižėnėlių sodų bendrijos. Daug netvarkos, pasak jo, yra ir prie kai kurių kapinių. "Mes esame susirinkę informaciją, išanalizavę – nekokybiškas šios įmonės paslaugų teikimas yra reiškinys rajono mastu, o ne pavieniai atvejai. Praėjusią savaitę įmonės "Ekonovus" atstovai buvo atvykę pas savivaldybės administracijos direktorių, jiems yra įteiktas raštas – pretenzija, kad arba iki rugsėjo 27 d. jie susitvarko ir pradeda teikti kokybiškas paslaugas, arba savivaldybė nutraukia su jais sutartį dėl įsipareigojimų nesilaikymo", – tada tvirtino D.Šlapikas, dabar jau vadovaujantis "Ekonovus" Kauno regionui.