Pakaunę garsina ir futbolininkas N. Petkevičius – rezultatyviausias A lygos žaidėjas

"Jam tik 20 metų, tačiau šiuo žaidėju jau domisi kiti, netgi užsienio klubai. Tikiuosi, kad jam pavyks padaryti karjerą", – įsitikinęs futbolo klubo "Hegelmann Litauen" vykdantysis direktorius Dainius Šumauskas. Panašiai mano ir rezultatyviausio A lygos žaidėjo Lietuvoje pirmasis treneris Rytis Gricius: "Jam turi nusišypsoti sėkmė. Nauris tikrai valgys duoną iš futbolo. Aš matau viziją, nes jis pernelyg atsidavęs šiai sporto šakai."

Greitai perprato futbolo abėcėlę

R.Gricius, šiuo metu atstovaujantis Kauno rajono sporto mokyklai, iš karto pastebėjo mažąjį futbolininką. "Mūsų draugystė prasidėjo 2007 m. Babtų gimnazijos sporto aikštyne. Tuo metu dar gyvavo futbolo-beisbolo klubas "Kaunas", jos ir gimnazijos vadovų dėka subūrėme mažųjų futbolininkų grupę ir Babtų seniūnijos", – pasakojo treneris.

Jo žodžiais, jau nuo pirmų žingsnių aikštelėje, nuo pirmų treniruočių matėsi, kad šis vaikas atsirado tinkamoje vietoje. "Gyvas, judrus, emocingas, labai plačios širdies, nuoširdus. Nauris dalydavosi viskuo, jis galėdavo grįžti basas, nes avalynę paskolindavo komandos draugui, pats basnirčia įsispirdavo į sportinukus, jei kitas vaikas pamiršdavo kojines", – šypsojosi pašnekovas.

Savybės: nuo pirmų žingsnių futbole babtiškis buvo komandos lyderis. / Asmeninio archyvo nuotr.

Pasak pirmojo trenerio, puikiai valdantis kūną berniukas greitai perprato futbolo abėcėlę ir nuo mažų dienų demonstravo atkaklumą, norą pasiekti kiek įmanoma daugiau. "Būdamas mažiukų grupėje, po treniruotės dar pasilikdavo antrajai, su vyresniais. Aš jau užbaigęs darbą ruošdavausi važiuoti, o Nauris dar gainiodavo kamuolį stadione, berniuko mama sakydavo, kad jis ir miega su kamuoliu. Matėsi, kad futbolas jam labai svarbus, jis nuo mažumės žinojo, kuo bus užaugęs. Be to, matėsi, kad jis turi ir lyderio savybių", – pasakojo pirmuosius šešerius metus Naurį treniravęs R.Gricius.

Pirmasis treneris neslėpė: šlifuoti techniką nebuvo sudėtinga, berniukas jau turėjo gebėjimų, kurie greičiausiai atėjo su genais, nes futbolą žaidė ir jo dėdė, treniruotes lankė Naurio brolis. "Futbolo abėcėlę N.Petkevičiui perduoti buvo lengva, kiek sunkiau būdavo suvaldyti besiliejančias ir besikeičiančias emocijas", – sakė R.Gricius.

Prancūziją iškeitė į pakaunę

Prieš penkerius metus babtiškis debiutavo Kauno FC "Stumbras" ir spėjo paragauti A lygos rungtynių skonio. 2017 m. viduryje perspektyvų jauną futbolininką pastebėjo Prancūzijos aukščiausios lygos LOSC Lille klubas. Jis išpirko Naurio sutartį ir žaidėjas išvyko tęsti savo karjeros į Prancūziją. Čia jis praleido daugiau nei du sezonus ir sužaidė 30 rungtynių vilkėdamas šio klubo U-19 ir B komandų marškinėlius.

Siekis: šiuo metu N.Petkevičiaus tikslas yra užbaigti sezoną be traumų ir likti kuo aukščiau lentelėje su komanda. / Futbolo klubo "Hegelmann Litauen" nuotr.

Prie Kauno rajono futbolo klubo "Hegelmann Litauen" N.Petkevičius prisijungė praėjusio sezono viduryje.

"Kai grįžo iš Prancūzijos, niekas juo nesidomėjo, todėl mes jį pasikvietėme pas save, kai dar žaidėme pirmoje lygoje. Per pirmas rungtynes Nauris gavo raudoną kortelę, praleido keletą rungtynių. Grįžęs po diskvalifikacijos, futbolininkas pradėjo mušti įvarčius, realizuoti 11 m baudinius. Šiemet N.Petkevičius atsiskleidė: savo darbu, nusiteikimu ir užsispyrusiu charakteriu demonstruoja gerą sportinę formą ir gerus rezultatus", – džiaugėsi D.Šumauskas.

"Hegelmann Litauen" vykdančiojo direktoriaus nuomone, sėkmę jaunam futbolininkui pelnė jo požiūris į karjerą, ryžtingas charakteris, maksimalaus rezultato siekis. "Jis tiesiog gyvena futbolu. "Hegelmann Litauen" gretose yra nemažai jaunų žaidėjų, jų galėjo būti ir daugiau, tačiau kai kuriems nepavyko užsikabinti, ko nors pritrūko, greičiausiai – pastangų. Visi jie gavo šansą, bet juo nepasinaudojo. Nauris pradėjo mušti įvarčius, įgavo trenerių pasitikėjimą, tokie žaidėjai nelieka nepastebėti", – kalbėjo pašnekovas.

"Tik sunkus darbas lėmė, kad šiuo momentu esu rezultatyviausias A lygos žaidėjas, be sunkaus darbo nebūčiau įmušęs tiek įvarčių, – sėkmės formule dalijosi jaunas futbolininkas. – Aišku, to nebūčiau pasiekęs be aukščiausio lygio trenerių, susižaidusios komandos ir gero kolektyvo. Pats klubas turi didelių ambicijų ir didelių norų tobulėti bei augti."

Dainius Šumauskas: šiemet N.Petkevičius atsiskleidė: savo darbu, nusiteikimu ir užsispyrusiu charakteriu demonstruoja gerą sportinę formą ir gerus rezultatus. / Futbolo klubo "Hegelmann Litauen" nuotr.

Domisi užsienio klubai

"Hegelmann Litauen" vykdantysis direktorius mano, kad N.Petkevičius atstovaus U21 nacionalinei rinktinei ir abejojo, ar "Hegelmann Litauen" gretose Nauris liks pasibaigus šiam sezonui. "Mums išlaikyti jį bus tikrai sudėtinga, nes juo domisi Vakarų ir Rytų Europos šalių futbolo klubai", – neslėpė D.Šumauskas.

Futbolas – palyginti trauminga sporto šaka, tačiau babtiškį čia, matyt, globoja Fortūna, kol kas jis patyrė tik patempimų ir kitų mikrotraumų, kurios neturėjo įtakos treniruotėms ir varžyboms.

"Šiuo momentu mano tikslas yra užbaigti sezoną be traumų ir likti kuo aukščiau lentelėje su komanda, o paskui žiūrėsime", – santūriai apie planus kalbėjo N.Petkevičius. Ir tik primygtinai klausiamas išdavė, kad svajoja apie žaidimą viename sėkmingiausių Anglijos – Londono "Arsenal" – futbolo klubų, turinčiame 135 metų tradicijas.