Pabėgėlių registracijos centras Kaune: pirmą dieną priimta virš tūkstančio žmonių

Saugi vieta trumpam apsistoti

Ketvirtadienį Registracijos centras pradėjo funkcionuoti pilnu režimu. Prie nevyriausybinių organizacijų savanorių, policijos pareigūnų ir kitų atsakingų institucijų atstovų prisijungė Migracijos departamento darbuotojų pajėgos. Vien per trečiadienį, veikiant „testiniu“ režimu, aptarnauta 1050 Ukrainos piliečių.

„Didžioji dalis atvykusių ukrainiečių – moterys ir vaikai. Teko išties didelis iššūkis per gana trumpą laiką suburti komandą ir tinkamai paruošti patalpas, bet su stipria Kauno savivaldos ir nevyriausybinių organizacijų pagalba susitvarkėme, ruošiamės galimai didesniam atvykėlių srautui.

Kauno m. savivaldybės nuotr.

Registracijos centras saugomas – naktį budės apsaugos darbuotojai. Čia pamainomis aktyviai darbuosis ir savanoriai“, – pasakojo Registracijos centro Kaune koordinatorius Darius Norkaitis.

Per pirmas kelias naktis laikina nakvynė gretimose patalpose suteikta daugiau kaip pusšimčiui atvykusiųjų. Čia trumpam atokvėpiui priimami ir tranzitu per Lietuvą iš Ukrainos į kitas šalis vykstantys pabėgėliai.

Specialiai paruoštose trijose erdvėse gali pernakvoti iš viso iki šimto žmonių. Greta įrengti sanitariniai mazgai, virtuvėlės, taip pat veikia valgykla, vaikų žaidimų zona, laukimo salės ir dokumentų registracijos vietos.

Padeda gausi savanorių komanda

Įėjimas į registracijos centrą – iš Kęstučio gatvės. Visą parą atvykėliais rūpinasi Raudonojo Kryžiaus, Carito, „Gelbėkit vaikus“ ir „Maisto banko“ savanoriai. Vienoje pamainoje dirba ir pagalbą žmonėms suteikia maždaug 40 žmonių komanda.

„Po ilgos kelionės ukrainiečius pasitinka ir jais pasirūpina gausi savanorių komanda. Jai ypatingai dėkojame už visokeriopą pagalbą. Surasti būstą ir priskirti pavėžėjimo paslaugą paprastai pavyksta per parą. Čia miestas bendradarbiauja su organizacija „Stiprūs kartu“.

Gali nutikti ir taip, jog kai kurie Ukrainos piliečiai atvyks naktį, tad registracijos centre jie gaus ir nakvynę“, – sakė Kauno savivaldybės Ekstremalių situacijų ir operacijų valdymo centro vadovas Paulius Keras.

Teikia visokeriopą pagalbą

Nuo karo bėgančių ukrainiečių prieglobstis registracijos centre gali trukti iki trijų parų. Be laikinosios nakvynės bei maitinimo čia teikiama ir medicininė, psichologinė pagalba.

„Socialinis darbuotojas priskiriamas kiekvienam atvykusiajam. Poliklinikos darbuotojai suteikia visą informaciją apie sveikatos priežiūrą mieste. Konsultuojame ir vaikų švietimo bei darbo klausimais.

Kauno kultūros centro patalpose įrengti atskiri žaislų kampeliai vaikams, poilsio erdvės mamoms ir kūdikiams, virtuvėlė, dušai ir tualetai. Labai svarbu, kad čia svečiai jaustųsi saugiai, nes tik taip galėsime jiems padėti greičiau integruotis į visuomenę, ugdymo procesus ar darbo rinką“, – pridėjo P. Keras.

Kauno m. savivaldybės nuotr.

Migracijos procedūras prižiūrintys specialistai padeda sutvarkyti būtinuosius dokumentus, išduoda laikinus leidimus gyventi Lietuvoje. Daliai atvykusių ukrainiečių reikalingos apgyvendinimo ir pavėžėjimo paslaugos.

Neabejingi kauniečiai ir visos Lietuvos gyventojai, galintys suteikti tokią pagalbą, registruojasi platformoje „Stiprūs kartu“. Dalis nuo karo bėgančių žmonių apgyvendinta savivaldybės patalpose.

Kaune iš viso paruošta apie pusantro tūkstančio apgyvendinimo vietų keliuose miesto viešbučiuose, buvusiame sanatorijos pastate Kulautuvoje ir kauniečių pasiūlytuose būstuose. Tokių laikino prieglobsčio vietų mieste nuolat daugėja.

Sėkminga integracija visuomenėje

Kaune su ukrainiečiais tiesiogiai kontaktuoja daugiau kaip dvi dešimtys socialinių darbuotojų – aiškinasi individualius poreikius, nukreipia pas psichologus, švietimo, užimtumo, migracijos bei kitus specialistus.

Ukrainos gyventojams užtikrintos nemokamos kelionės miesto viešuoju transportu, netrukus bus laisvai prieinami miesto muziejai, įvairios kultūrinės įstaigos, o vaikams – užklasinės neformaliojo ugdymo veiklos – nuo sporto treniruočių iki kitokių užsiėmimų.

Miesto švietimo įstaigas Kaune jau lanko per pustrečio šimto ukrainiečių vaikų, kurie pasiskirstę per aštuonis lopšelius-darželius ir daugiau kaip dvi dešimtis mokyklų. Kaunas pasirengęs priimti papildomus kelis tūkstančius moksleivių ir per 250 darželinukų.

Toliau renka humanitarinę paramą

Kauno miesto savivaldybė numačiusi skirti 500 tūkst. eurų kokybiškam atvykusių žmonių apgyvendinimui, medikamentams, maitinimui ir kitiems būtiniems poreikiams. Pavieniai kauniečiai ir verslo įmonės į specialiąją sąskaitą jau paaukojo virš 15 tūkst. eurų.

Taip pat gyventojai svariai prisideda prie humanitarinės siuntos Ukrainai. Praėjusią savaitę 6 autobusai iš Kauno pristatė kelias tonas trūkstamo kūdikių ir vaikų maisto, sauskelnių bei higienos reikmenų Lucko miestui. Šiomis dienomis aikštelėje prie Karmelitų bažnyčios renkami dar 4 autobusai, kurie iškeliaus į Lvivą ir Charkivą.

Taip pat nuo penktadienio pradės veikti nuolatinis paramos rinkimo punktas Vilijampolėje – bendrovės „Kauno energija“ kieme, Raudondvario pl. 84 (įvažiavimas iš Brastos gatvės), kuris veiks darbo dienomis nuo 12 iki 19 val. ir šeštadieniais 10–15 val.

Galintieji įdarbinti ukrainiečius ar pasiūlyti kitokią paramą kviečiami registruotis el. paštu ukraina@kaunas.lt arba telefonu +370 616 45772. Daugiau informacijos: bit.ly/pagalba-ukrainai.