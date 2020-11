Oficialiai pristatyta Kauno eglutė: prasideda jaukių Kalėdų laukimas

Gražuolė eglutė

Ketvirtadienį Kauno kalėdinės eglutės kūrėja Jolanta Šmidtienė viešai pristatė savo kūrinį. Menininkė papasakojo, kokie darbai dar liko bei kokią nuotaiką kurs Rotušės aikštėje esančios dekoracijos.

Dėl pandemijos teko šiek tiek koreguoti eglutės kūrimo darbus. Dirbtuvėse dekoracijas gamino kelios grupės, kurios viena su kita nesusitikdavo. „Dirbome pagal griežtą grafiką, stengėmės niekur nevažinėti tam, kad komanda neiškristų, bet man ta disciplina visai padėjo, nebuvo streso. Kadangi darbas vyko grupėmis, keliomis pamainomis, tad dekoracijas pagaminome maždaug per mėnesį. Dabar liko užbaigti viską derinti su apšvietimu ir eglutės viduje įrengti cukrinį miestą“, – kalbėjo eglutės kūrėja.

Jolanta Šmidtienė/Justinos Lasauskaitės nuotr.

Šių metų eglutės dekoracijos pagamintos iš izolono. Ši medžiaga turi visus sertifikatus, įrodančius, jog ji nėra toksiška ir gamtoje suyra. Visos dekoracijos kabintos ant to paties eglutės karkaso, kuris buvo naudotas praėjusius metus, tačiau šiemet eglutės viršūnė kitokia – kiek aukštesnė nei būdavo seniau.

„Viršūnė šiais metais yra ne žvaigždė, o tokia Senamiesčio bokštelius atkartojanti figūra. Tai tokia senovinė viršūnė, kuri yra 3 metrų aukščio, tad bendras eglutės aukštis gavosi apie 25 metrus. Izolono reikėjo sunaudoti apie 1 tūkst. metrų, o šakų miškininkai mums vežė ne vieną sunkvežimį“, – tikino tekstilininkė.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Į Kauno eglutę, kaip jau tapo įprasta, bus galima įeiti. Viduje lauks cukrinis Kaunas. „Viduje miestiečių lauks paskutinis akcentas – miestas iš tikro cukraus. Jis bus uždengtas, tai jo tikrai nesuvalgys. Bus galima pasižiūrėti į cukrinius namelius, atpažinti tam tikrus Kauno architektūrinius elementus. Kai kur net bus galima pažaisti. Eglutės viduje bus sukurtas toks žiemiškas Kaunas“, – pasakojo J.Šmidtienė.

Be to, nuotaiką Rotušės aikštėje kurs ir specialus apšvietimas. Ant pastatų apšvietimas sukurs debesis, sniegą, kuris pagyvins visą aikštės vaizdą.

„Visos dekoracijos kurs ramaus Kalėdų ir stebuklo laukimo nuotaiką. Prieš kokius 15 metų M.Valančiaus gatvėje buvome padarę tokį laukiančių avinėlių parką, tai visi klausinėjo, kada jie sugrįš. Galiu pradžiuginti, kad avinėliai sugrįžo į Rotušės aikštę. Tarp tų svajonių ir debesėlių vaikščiodami lauksime gražių Kalėdų“, – aikštės ir eglutės puošimo idėją atskleidė J.Šmidtienė.

Kitokios Kalėdos

Šiemet dėl koronaviruso ir įvesto karantino eglutės įžiebimas keliasi į kiekvieno namus. Televizorių ekranuose pasitiks šventinis koncertas, pramogos vaikams ir įvairios staigmenos. Organizatoriai ragina nesiburiuoti prie eglutės ir laikytis galiojančių karantino reikalavimų.

„Nors Kalėdos šiemet bus kitokios, Kaunas nusprendė, kad jos vis tiek turi būti jaukios ir šeimyniškos. Koncertas, kuris įprastai vykdavo Rotušės aikštėje, šiemet bus saugiai rodomas per Lietuvos televiziją, filmavimai vyks uždaroje aplinkoje, be žiūrovų. Tačiau stengiamės išlaikyti tą patį formatą, tačiau viską stebėsime per ekranus. Todėl dar kartą raginame šeštadienį likti namuose“, – kalbėjo Kauno miesto savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė.

Šiemet veiklos apribotos ir pačioje Rotušės aikštėje. Čia nevyks kalėdinė mugė, nebus ir įvairių programų ar susitikimų su šventiniais personažais. Tiesa, aikštėje bus vienas kalėdinis namelis, bet lankytojai į jį įeiti negalės.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

„Pačioje Rotušės aikštėje vaikai negalės parašyti laiško Kalėdų seneliui, tačiau tai padaryti galės virtualioje erdvėje. Viską keliame į internetines platformas. Nuo šeštadienio pradės veikti internetinė svetainė kaledos.kaunas.lt ir joje bus galima rasti visų veiklų, kurios seniau vykdavo gyvai. Tad vaikai su tėveliais galės ir pažiūrėti laideles, kažką pasigaminti, ir išgirsti sveikinimus, parašyti Kalėdų seneliui“, – pažymėjo A.Augonė.

Eglute kauniečiai ir miesto svečiai galės grožėtis iki sausio 6 dienos, tad tikrai bus daug laiko, kada kiekvienas atras galimybę saugiai ateiti į Rotušės aikštę ir išlaikyti saugius atstumus. Miesto atstovai nurodė, kad prie eglutės tikrai bus galima ateiti, ją apžiūrėti, įsiamžinti, tačiau tai prašoma darytis laikantis galiojančių karantino reikalavimų. Šventiniu laikotarpiu prie eglutės papildomai budės apsauga, kuri primins miestiečiams, jog dideli sambūriai dabar negalimi.

Beje, kadangi šiemet kalėdinės mugės aikštėje nebus ir nameliuose lankytojai negalės įsigyti karštos kakavos ar kokio skanėsto, miestas ragino verslą užpildyti šią spragą. Rotušės aikštėje veikiantys verslai pažadėjo pasirūpinti gėrimais ir užkandžiais, kuriuos kauniečiai galės išsinešti ir pasimėgauti prie eglutės.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Miesto puošmenos

Kalėdinė nuotaika skleisis ne tik Rotušės aikštėje, bet ir visame mieste. Nemažai Kauno vietų vėl bus papuošta šviečiančiomis dekoracijomis.

Kaip jau tapo įprasta, šventiniu laikotarpiu bus papuošti visi Kaune esantys tiltai. Taip pat Santakos parkas vėl vilios pasivaikščioti tarp šviečiančių elnių, paukščių ir krintančio lietaus. Šiemet atnaujintas Laisvės alėjos papuošimas ir rekonstruotoje dalyje medžius papuoš naujos lemputės, o prie savivaldybės vėl suspindės 80 lemputėmis apraizgytų eglučių.

Naujas Laisvės alėjos papuošimas kainavo apie 75 tūkst., Rotušės aikštės – 59 tūkst., eglutė – 78 tūkst. eurų. Dar apie 60 tūkst. eurų bus skirta eglutės įžiebimo renginiui, kuriame pasirodys ryškiausios Lietuvos žvaigždės.