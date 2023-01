Neveronių gimnazija didžiuojasi pasiekimais

„Galime didžiuotis savo auklėtinių laimėjimais: pernai jie pateko į geriausiai šalyje išlaikiusių chemijos, fizikos, biologijos ir geografijos valstybinius brandos egzaminus 50-uką, iškovojo penkiolika prizinių vietų rajono olimpiadose ir konkursuose. Mokiniai aktyvūs KINGS, OLYMPIO olimpiadų, įvairiausių konkursų dalyviai. Tautinių šokių kolektyvas „Upė“ laimėjo dvi prizines vietas tarptautiniame liaudiškų šokių festivalyje Latvijoje“, – pasiekimus vardijo Neveronių gimnazijos direktorė Danguolė Marmienė.

Gimnazija – gamtosauginė mokykla ir jau gavo penkioliktą Žaliąją vėliavą, surengė apie devyniolika įvairių projektų gamtosaugos, ekologijos, sveikos gyvensenos, patirtinio mokymo(si) temomis, mokiniai skaitė pranešimus ne vienoje rajono mokykloje. Gimnazijai suteiktas Saugios kompetentingos „STEM School Label“ ženklas. Daug pamokų vyko netradicinėse erdvėse: mokiniai aktyvūs įvairių muziejų lankytojai, dalyvauja edukaciniuose užsiėmimuose, o vyresnieji praktinius darbus atlieka VDU, KTU ir Kauno kolegijos laboratorijose. Populiarios gimnazijoje atviros integruotos pamokos.

Bendruomenė didžiuojasi Erasmus+ KA229 bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerysčių projektu „Healthy, Active Lifestyle“ („Sveikas, aktyvus gyvenimo būdas“), Erasmus+ KA101 projektu „Inovatyvus mokymas(is)“, KA220 projektu „Build Up (Y)Our Future Through Arts“ („Kurkime ateitį per meną“). Pernai ne tik gimnazijos mokytojai ir mokiniai vyko tobulinti savo žinių ir pasisemti patirties į įvairias pasaulio šalis, bet ir neveroniškiai sulaukė svečių iš Lenkijos, Portugalijos, Turkijos ir Italijos.

Gimnazijoje organizuoti tradiciniai ir inovatyvūs renginiai, kurie suburia bendruomenę: kalėdinis koncertas, advento rytmetys, „Visa gimnazija skaito“, Helovino šventė, „Visa mokykla šoka“, „Naktis mokykloje“, akcijos „Sušildykime Ukrainą“, „Padėkime badaujantiems paukščiams“, „Pasidalykime gerumu“ ir kt. Glaudžiai bendradarbiauta su artimiausiais socialiniais partneriais: Neveronių seniūnija, Neveronių bendruomenės centru, Neveronių biblioteka, darželiu, ambulatorija, paštu. Gimnazistai puošė visas Neveronių erdves prieš Kalėdas, vyko į šiose įstaigose organizuojamus renginius. „Tai labai svarbu, nes bendraudami mokiniai mokosi ne tik pažinti save ir kitus, bet ir pozityviai bendradarbiauti. Šiuos metus mūsų gimnazija pasitiko pasipuošusi naujais 2023 m. vertybių kalendoriais „Pamatyk gėrį“, kuriuos sukūrė patys gimnazistai“, – pasakojo D. Marmienė.