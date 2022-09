Naujais mokslo metais – tie patys iššūkiai keliuose

Kauno pareigūnai kartu su policijos rėmėjais, Karo policijos, Šaulių sąjungos ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus atstovais šią ir kitą savaitę surėmė pečius eismo saugumui ir viešajai tvarkai užtikrinti. Ypatingas dėmesys skiriamas prie švietimo ir ugdymo įstaigų esantiems keliams, pėsčiųjų perėjoms, kur bus užtikrinamas eismo saugumas, stebėjimas, ar pėstieji kerta pėsčiųjų perėją nepažeisdami Kelių eismo taisyklių (KET) – nulipa nuo dviračio, elektrinio paspirtuko, nebėga, nekalba mobiliuoju telefonu. Prieš pamokas ir po jų organizuojami trumpalaikiai reidai, skirti transporto priemonėms, kurias vairuoja moksleiviai ar studentai, taip pat kuriomis į mokyklas vežami vaikai.

Visą pirmąjį rudens mėnesį bendruomenės pareigūnai, kaip ir pastarąjį dešimtmetį, pirmokams dovanos atšvaitus ir ves pamokas saugaus eismo tema. Anot bendruomenės pareigūnų, svarbu, jog jaunieji eismo dalyviai būtų ne tik matomi tamsiu paros metu ar esant blogam matomumui, bet ir žinotų pagrindines KET bei jų laikytųsi.

Ypač daug dėmesio visą rugsėjį bus skiriama ir nepilnamečiams, važiuojantiems dviratėmis transporto priemonėmis – elektriniais paspirtukais, dviračiais, mopedais. Jaunieji vairuotojai iki 18 metų privalo dėvėti saugos šalmus. Policijos pareigūnai primena, kad per pėsčiųjų perėją einama nulipus nuo dviračio ar paspirtuko, pro pėsčiuosius važiuojama lėtai, prireikus – įspėjama garsiniu signalu. Taip pat tikrinamas mokyklinių, maršrutinių autobusų ir kitų transporto priemonių, vežančių vaikus į mokyklas ir iš jų, vairuotojų blaivumas, transporto priemonių techninė būklė. Be to, siekiama užtikrinti ir kontroliuoti, kad moksleivius vežančių mokyklinių autobusų vairuotojai, vaikus lydintys suaugę asmenys laikytųsi nustatytų keleivių vežimo reikalavimų, tikrinama, ar vairuotojai naudoja vaikų prisegimo sistemas, ar tinkamai pritvirtinamos specialios kėdutės, ar keleiviai automobilio priekyje ir gale segi saugos diržus.

Anot policijos pareigūnų, mažieji eismo dalyviai turėtų išlikti budrūs tiek reguliuojamose, tiek nereguliuojamose pėsčiųjų perėjose. Jeigu vaikas į ugdymo įstaigą keliauja pėsčiomis, policijos pareigūnai pataria tėvams bent kartą palydėti savo atžalą numatytu maršrutu ir aptarti KET, akcentuoti vietas, kur gali kilti pavojus.

Kelią kirsti tik per pėsčiųjų perėjoje, o jeigu jos nėra, gerai apžvelgiamoje vietoje, įsitikinus, kad kelią kirsti tikrai saugu. Taip pat einant per kelią negalima naudotis mobiliaisiais telefonais, ausinukais, neišeiti į kelią iš už stovinčių automobilių ar kitų kliūčių. Tėvai savo vaikams turėtų priminti, jog jie eitų tik pėsčiųjų takais, šaligatviais arba kelkraščiu. Suaugusieji turėtų asmeniniu pavyzdžiu rodyti vaikams, kaip atsakingai ir sąmoningai dalyvauti eisme.

Rudenėjant, temstant ir esant blogam matomumui, pėstieji, eidami neapšviestu kelkraščiu arba važiuojamosios dalies kraštu, turi nepamiršti, kad privalo neštis šviečiantį žibintą arba vilkėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais, arba būti prisisegę atšvaitą kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje.