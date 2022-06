Ministras: viadukas magistralėje ties Giraite panaikino avarijų pavojų

Saugus apsisukimas

Rekonstravus magistralinio kelio už Kauno ties Giraitės kaimu (A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožas nuo 102,90 iki 107,00 km) ruožą, panaikinta viena pavojingiausių vieno lygio sankryžų valstybinės reikšmes kelių tinkle. Eismas per naujai įrengtą infrastruktūrą paleistas birželio 7 dieną.

Atidarius transporto viaduką ties Giraite, magistralinio A1 kelio atkarpa, patenkanti ir į tarptautinį „Via Baltica“ kelią, nuo šio bus gerokai saugesnė. Nebeliko galimybės kairiuoju posūkiu apsisukti, kertant vieną intensyviausių eismo vietų šalyje.

Dabar viskas sutvarkyta, magistralė saugi, atitinkanti visus aukščiausius europinius saugumo standartus.

„Saugumas yra svarbiausia. Šioje atkarpoje per parą pravažiuoja apie 40 tūkst. automobilių. Ankščiau dalis jų turėjo apsisukti automagistralėje, tai buvo didelė avarijų tikimybė. Dabar viskas sutvarkyta, magistralė saugi, atitinkanti visus aukščiausius europinius saugumo standartus. Ši ties Kaunu einanti A1 kelio atkarpa sujungia ir „Via Baltica“ kelią, kuris eina nuo Lenkijos iki Latvijos. Dabar nereikės apsisukti šioje vietoje kairiniu nesaugiu posūkiu. Be to, sutvarkytas ir apšvietimas, įrengtos triukšmo sienelės, tad tai tikrai yra pavyzdinis projektas. Šis objektas reikšmingas visai Lietuvai, nes ši atkarpa yra viena intensyviausių eismo vietų šalyje“, – kalbėjo susisiekimo ministras Marius Skuodis.

Marius Skuodis (viduryje)/Justinos Lasauskaitės nuotr.

Atlikus kelio ruožo rekonstrukciją, eliminuota priešpriešinių susidūrimų tikimybė, pastatyti pėsčiųjų ir automobilių viadukai, nutiesti jungiamieji keliai ir įrengtos kitos inžinerinės priemonės, užtikrinančios eismo saugą ir tinkamą eismo organizavimą. Gyventojų patogumui eismas naujai įrengta infrastruktūra jau paleistas, tačiau atskiruose ruožuose tam tikri eismo ribojimai vis dar išliks, kadangi bus vykdomi baigiamieji darbai.

„Turėjome ties Giraitę vietą, kurioje norint apsisukti, reikėjo kirsti priešpriešomis atvažiuojančių automobilių srautą per kelias juostas. Per aštuonerius metus šioje vietoje įvyko 81 nelaimė. Daugiau techninės, bet buvo ir tokių, kurios liūdnai pasibaigė. Du žmonės žuvo, devyni sužeisti.

Naujas viadukas leis nerizikuoti ir saugiai apsisukti“, – antrino ir VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD) vadovas Remigijus Lipkevičius.

Nuo antradienio netoli Giraitės pradeda veikti ir pėstiesiems skirtas viadukas. Jis leidžia saugiai patekti į kitą A1 kelio pusę. Įrengti ir laiptai, ir pandusai, tad nauju viaduku saugiai kelią kirsti galės visi.

Anot M. Skuodžio, eismo permainas pajus visi vairuotojai.

„Visi, kas yra važiavę čia anksčiau, žino, ką reiškia tas posūkis, ypač Kauno ir Kauno rajono gyventojams, kurie čia dirba, gyvena, keliauja“, – kalbėjo M. Skuodis.

Kauno m. savivaldybės nuotr.

Darbų kaina

Ties Kaunu einanti A1 magistralinio kelio atkarpa tvarkyta keliais etapais. Prieš kelis mėnesius pastatytas naujas tiltas per Nerį. Dabartiniai viadukai taip pat gerins eismo saugumą.

Darbai vykdyti pagal 2020 metų rudenį LAKD pasirašytą sutartį dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 102,90 iki 107,00 km rekonstravimo. Sutarties vertė – 17,5 mln. eurų su PVM. Projektas finansuojamas Kelių priežiūros ir plėtros programos ir Sanglaudos fondo lėšomis.

Laukia daugiau darbų

LAKD skelbia, jog dabar ieškomi rangovai vadinamojo Kleboniškio tilto rekonstrukcijai. Tikimasi, kad rudenį bus pasirašyta sutartis ir vidurinis tiltas, vedantis per Nerį, bus uždarytas kapitaliniam remontui.

„Stengiamės viską subalansuoti taip, kad vasarą, kai būna didžiausi srautai prie jūros, darbai kuo mažiau trukdytų eismui. Žinoma, vis tiek vietomis darbų neišvengsime, bet už tai ateityje galėsime naudotis saugia infrastruktūra. Tačiau vidurinį Kleboniškio tiltą rekonstruoti būtina, nes jo dabartinė būklė – apgailėtina“, – nurodė R.Lipkevičius.

Tikimasi vidurinį A.Meškinio tiltą rekonstruoti per 18 mėn. nuo sutarties pasirašymo. Šio objekto tvarkybos darbų kaina paaiškės po viešojo pirkimo. Vėliau teks tvarkyti ir likusį šoninį tiltą, eismą nukreipiant naujuoju tiltu ir viduriniu.