„Megos“ švara rūpinasi vienintelis Baltijos šalyse autonominis robotas

„Prekybos centro darbo valandomis alėjų švarą nuolat palaiko valymo komanda. Keliolika kartų per dieną prekybos centro alėjos taip pat plaunamos valymo operatorių vairuojamų plovimo mašinų. O nuo šiol prekybos centro bendrųjų patalpų priežiūrai sustiprinti pasitelkta ir inovacija – savarankiškai judantis pramoninis grindų plovimo robotas“, – sako prekybos ir laisvalaikio centro „Mega“ eksploatacija ir priežiūra besirūpinančios įmonės „Baltic Facility Management“ vadovas Egidijus Norkevičius.

Pasak E. Norkevičiaus, autonominis grindų plovimo robotas turi įmontuotus jutiklius, geba sekti judančius aplinkos objektus, išvengti jo kelyje netikėtai atsirandančių kliūčių, todėl yra saugus naudoti dideliais žmonių srautais išsiskiriančiose vietose.

„Autonominis grindų plovimo robotas suprogramuotas taip, kad, pirmąkart naudojamas naujoje vietoje, atmintyje išsaugo reikiamų plauti patalpų žemėlapį, todėl vėliau, realiuoju laiku šiuos duomenis apdorodamas, juda visiškai savarankiškai: nustatytu laiku pradeda ir baigia darbą, stabteli ar sustoja užfiksavęs kliūtį savo kelyje, ją apvažiuoja, automatiškai pasipildo plovimo skysčio ir vandens, prireikus keičia vandenį jo tiekimo ir kanalizacijos stotelėje, atvyksta į savo įkrovos vietą. Be to, jis grindis gali šveisti 80 kilogramų galia, todėl geriau už žmogų šalina sunkiai valomas ar įsisenėjusias dėmes“, – sako E. Norkevičius.

Nors autonominis grindų plovimo robotas dirba savarankiškai, prireikus bet kuriuo metu jo valdymo kontrolė gali būti perimta operatoriaus. Šis robotas yra beveik 1,7 m ilgio, 1 m pločio, 1,5 m aukščio ir sveria apie 600 kg. Visiškai įkrautas, jis gali veikti 8–10 val. be pertraukų. Vidutinė baterijos įkrovimo trukmė – 8 val., todėl, įkrautas per naktį, toks robotas gali būti naudojamas kasdien. Maksimalus šio roboto judėjimo greitis plaunant – 1,4 m per sekundę, t. y. vidutinis jo greitis toks, kokiu eina žmogus.

Pagrindinė roboto paskirtis yra sustiprinti valymo komandos darbą ir užtikrinti išskirtinę prekybos centro bendrųjų patalpų estetiką. Be to, nors šis robotas pramoninis, jo triukšmo lygis palyginti žemas ir dirbant tesiekia 65 decibelus.

Pasak prekybos ir laisvalaikio centro valdytojų, nors pasaulyje autonominiai robotai jau naudojami daugelyje sričių, Lietuvoje jie – vis dar technologinė naujiena. „Megos“ naudojamas autonominis grindų plovimo robotas kol kas yra pirmasis ir vienintelis Baltijos šalyse.