„Megoje“ duris atveria pirmoji saugaus elgesio su ugnimi akademija

Joje per edukacines veiklas ir realias situacijas imituojančius žaidimus, vaikai ne tik įgys žinių, bet ir praktinių įgūdžių, kaip elgtis norint išvengti gaisro ir ką daryti jam kilus.

„Vaikai noriai įsitraukia į edukacines pramogas, kuriomis imituojamos realaus gyvenimo situacijos, per žaidimą susipažįstama su suaugusiųjų pasauliu, išmokstama elgtis netikėtose ar netgi ekstremaliose gyvenimiškose situacijose. Taigi jau trečius metus iš eilės pasiruošimo naujiesiems mokslo metams mėnesį – rugpjūtį „Megos“ centrinėje aikštėje įkurdiname nemokamas edukacinių pramogų erdves, kuriose žaisdami vaikai įgyja ne tik teorinių, bet ir praktinių saugaus elgesio įgūdžių. Prieš kelerius metus čia veikė „Saugaus eismo mokyklėlė“, pernai – „Sveikatos pažinimo akademija“, šiemet čia duris atveria „Gaisro akademija““ , – sakė „Megą“ valdančios bendrovės „Baltic RED“ rinkodaros vadovas Laimis Binderis.

Vis dėlto ugnis ne tik džiugina per šventes ar šildo, bet ir kelia pavojų.

Pasak gaisrinės saugos specialistų, prevencinės edukacinės programos gali efektyviai mažinti vaikų sukeliamų gaisrų skaičių. Štai pastaruosius kelerius metus aktyviai vykdant tokias programas, vaikų sukeliamų gaisrų skaičius sumažėjo bemaž perpus. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, 2019 m. išdykaudami vaikai sukėlė 80 gaisrų, 2020 m. šis skaičius siekė 52, 2021 m. – 44, per pirmus šešis šių metų mėnesius vaikams išdykaujant kilo 18 gaisrų. Vis dėlto ne mažiau svarbus ir pačių tėvų vaidmuo ugdant saugaus vaikų elgesio su ugnimi įgūdžius.

„Daugeliui vaikų ugnis asocijuojasi su šventėmis: per šventes ant tortų degamos žvakutės, šaunami fejerverkai, kūrenami laužai. Vis dėlto ugnis ne tik džiugina per šventes ar šildo, bet ir kelia pavojų. Nors prevencinėmis edukacinėmis programomis šviečiant vaikus apie ugnies keliamą pavojų, vaikų sukeliamų gaisrų skaičius nuosekliai mažėja, net ir vieno išsigandusio ar gaisre nukentėjusio vaiko yra per daug. Vaikai saugumo įgūdžius perima iš artimųjų, todėl tiems, kurie nori apsaugoti vaikus, pirmiausia rekomenduojame saugiai elgtis patiems. Antra, net jei esate kartu su vaikais, niekada neleiskite jiems naudoti degtukų ar žiebtuvėlių. Trečias patarimas būtų nuo mažų dienų reguliariai su vaikais kalbėtis apie gaisro pavojus, klausti, ką jie darytų, jeigu name ar bute įsipliekstų ugnis, kas galėtų nutikti, jei ji išplistų, kaip greitai ir kokiais būdais reikėtų evakuotis iš gaisro vietos“, – patarė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Valstybinės priešgaisrinės priežiūros organizavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Aurelijus Česūnas.

Pasak A. Česūno, kiekvieno vaiko raida skirtinga, todėl sunku įvardyti amžių, kada vaikas, kilus gaisrui, galėtų ne tik gelbėtis pats, bet ir gelbėti jaunesnius giminaičius ar gyvūnus, todėl svarbiausia mokyti vaiką saugiai evakuotis iš gaisro vietos pačiam, o tuomet apie gaisrą pranešti bendrosios pagalbos numeriu 112.

„Jei kilus gaisrui šalia vaiko būtų sesuo, brolis ar kitas giminaitis, vyresnis vaikas, paėmęs už rankos, galėtų juos išvesti į saugią vietą, tačiau reikia nepamiršti, kad kilus gaisrui ugnis plinta labai greitai, todėl būtina nesutrikti ir kuo skubiau išeiti į lauką ir į degantį namą jau nebegrįžti. Be to, jei gyvenama daugiabutyje, kuriame yra liftas, jokiu būdu negalima juo naudotis – reikėtų leistis laiptais“, – sakė A. Česūnas.

„Megos“ nuotr.

„Megos“ centrinėje aikštėje veikianti Gaisro akademija jungia aštuonias erdves, kuriose vaikai susipažįsta su gaisrininko profesija, gaisrų gesinimo įranga ir gesintuvų tipais, ugniagesių apranga, jų naudojama technika, įspėjamaisiais priešgaisrinės saugos ir evakuacijos ženklais, įveikia fizines jėgas išbandantį kliūčių ruožą, mokosi evakuotis iš gaisro vietos ir dalyvauja gaisro gesinimo pratybose. Edukacinės pramogos trukmė – apie 40 min. Vienu metu joje gali dalyvauti vaikų grupė iki 8 asmenų.

„Megos“ centrinėje aikštėje nemokamoje edukacinių pramogų erdvėje vaikai laukiami iki rugsėjo 4 d. Visą šį laikotarpį čia taip pat galima apžiūrėti net 100 gaisrinių automobilių modeliukų parodą iš daugiau nei 40 metų kauptos, Vilniaus teritorinės muitinės posto viršininko Vlado Bogdzevičiaus, kolekcijos.