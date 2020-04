Linos gimdymo patirtis karantino laikotarpiu: svarbiausia saugumas

Atvykdama į Kauno klinikų Gimdymo skyrių, Lina Ribokė sako žinojusi apie šį pasikeitimą. „Planuojama gimdymo data buvo gegužės 9-oji, tikėjausi, kad gyvenimas jau tekės sava vaga ir tokie griežti apribojimai nebebus taikomi. Tačiau balandžio 1 dieną man netikėtai nubėgo vandenys ir supratau, jog man taip pat reikės gimdyti vienai“, – prisimena moteris.



Ji pasakoja nepuolusi savęs gąsdinti iš anksto, nors kiekvieną dieną akylai stebėjo besikeičiančią situaciją. „Tikėjau, kad viskas bus gerai. Socialiai atsakingi žmonės laikysis reikalavimų ir supras, kad ši padėtis yra globali ir kiekvienas esame to dalis“, – pabrėžia jauna mama.



Pasak Kauno klinikų Gimdymo skyriaus vadovo prof. Mindaugo Kliučinsko, siekiant karantino laikotarpiu užtikrinti aukščiausios kokybės sveikatos priežiūros paslaugas ir apsisaugoti nuo pavojingos infekcijos, vienas svarbiausių apsaugos principų – mažinti kontaktų skaičių. „Dėkojame gimdyvėms ir jų šeimoms už supratingumą ir pasitikėjimą Gimdymo ir Akušerijos skyriuose dirbančiais specialistais. Pasitikėjimas ir atsidavimas į mūsų rankas – tai vienas didžiausių įvertinimų mums, medikams.“

„Suprantame, kad šis laikotarpis šeimos pagausėjimo laukiantiems yra nejaukus ir pilnas nežinomybės, baimių. Suprantame, kad neatstosime gimdyvei artimiausio žmogaus, todėl labai raginame moteris kuo daugiau telekomunikacijų pagalba bendrauti su artimaisiais, informuoti apie kiekvieną pasikeitimą, rūpestį ar pasidžiaugimą. Savu ruožtu užtikriname, kad klinikos medikai labai stengiasi, daro ir darys viską, kad gimdymas ir pogimdyminis laikotarpis ligoninėje praeitų kaip galima sklandžiau, juk mūsų tikslas – sveika mama su sveiku naujagimiu ant rankų, – teigia profesorius. – Noriu patikinti, kad kai tik karantinas bus atšauktas, pirmas žingsnis, kurį žengsime – tai sugrąžinsime į gimdymus artimuosius.“



Lina sutinka, kad gimdymas be vyro sudėtingesnis ir partnerio palaikymas tuo metu yra be galo svarbus. „Tačiau reikia susitaikyti, kad šiuo metu tokia situacija. Žinau, kad tokios praktikos buvę istorijoje ir žinau, kad vyras už mane nepagimdys, – sako Lina. – Visais laikais buvo tam tikros mados: gimdyti su vyru ar be jo, su mama ar dula. Tačiau svarbiausias dalykas – saugiai pagimdyti, prižiūrint profesionaliems medikams. Šiandien taikomos taisyklės yra tam, kad mes – gimdyvės – būtume saugios“.

Pasak Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinikos medicinos psichologės Agnės Mišeikaitės, gimdymas be vyro karantino metu besilaukiančias moteris veikia labai įvairiai, o baimė, nerimas ar liūdesys yra natūralūs jausmai. „Labai svarbu, jog moterys, sužinojusios, kad vyras gimdyme dalyvauti negalės, nepasiduotų užplūdusioms mintims ir jausmams, kurie dažnai sukuria baisius scenarijus galvoje, – teigia medicinos psichologė. – Svarbu susitaikyti su esama situacija ir pabandyti rasti alternatyvą ryšio palaikymui su artimaisiais.“



Medicinos psichologės A. Mišeikaitės teigimu, labai svarbus pasitikėjimas dirbančiu personalu. „Medikai visuomet pasiruošę padėti. Gimdymo laikotarpiu moteris jie palaiko ir psichologiškai, – pabrėžia specialistė. – Šiuo metu situacija visame pasaulyje labai sudėtinga ir mes negalime jos pakeisti ar numatyti, kada viskas grįš į savo vietas. Bendraudama su moterimis skatinu jas pasitikėti savo jėgomis. Kai negalime pakeisti situacijos, telieka bandyti pakeisti savo požiūrį ir reakciją.“

Buvusi pacientė Lina džiaugiasi, kad gimdymas praėjo sklandžiai ir greitai, taip kaip ir svajojo. „Profesionali akušerė Genovaitė Jasiulevičė nuolatos vertino mano situaciją. Viskas vyko operatyviai ir su gera nuotaika. Klausiausi akušerės nurodymų ir patarimų, todėl pagimdyti pavyko be nuskausminamųjų. Medikų priežiūra buvo profesionali, o svarbiausia – žmogiška. Visi supranta, jog situacija kitokia nei įprastai, skiriamas papildomas dėmesys saugumui, dezinfekcijai. Esu maloniai nustebinta, jog šalia viso šio rūpesčio, buvo daug gerų emocijų ir juoko“, – dėkingumo medikams neslėpė Lina, linkėdama ir kitoms moterims į gimdymą važiuoti kaip į šventę.