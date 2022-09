Kaunui pabaigus stadioną, Vilnius savąjį vis dar griauna: įmuštas įvartis sostinei?

– Koks stadionas pavyko?

– Stadionas yra neeilinis, jis šią dieną yra didžiausias Lietuvoje su šildoma žalia veja, 15 tūkst. vietų tribūnomis, kurias dengia stogas, apsaugantis nuo lietaus ir atšiauraus oro, nauji bėgimo takai, nauja infrastruktūra visoms lengvosios atletikos disciplinoms. Stadiono aikštė futbolui arba regbiui ir viskas, ko reikia geriems, dideliems ne tik sporto, bet ir muzikos ar šou verslo renginiams. Beje, į muzikinius renginius čia galėtų sutilpti iki 30 tūkst. žmonių.

Kalbant apie įmuštą įvartį Vilniui, aš manyčiau, kad tą sparnuotąją frazę, ne taip seniai išėjusią į viešąją erdvę, šiandien galėtume pataisyti ir pasakyti, jog visa Lietuva turėtų džiaugtis tikrai skambiu laimėjimu. Mes pagaliau, laukę visą nepriklausomybės laikotarpį, daugiau kaip tris dešimtmečius, savo šalyje turime stadioną, aikštę, dėl kurios nereikės raudonuoti Lietuvai prieš pasaulio futbolo elitą.

UŽDARYTI >



































0:00 | 0:00 0 0:00 | 0:00

Dariaus ir Girėno stadionas | 19 nuotr.



















– Bet vis tiek Kauno ir Vilniaus konkurencija yra jaučiama, tiesa?

– Reikėtų paklausti pačių kauniečių. Neabejoju, kad kauniečiai džiaugiasi. Jie tai matė visus tuos ketverius metus, kiek truko rekonstrukcijos darbai ir stadiono statybos. Vieni galbūt skeptiškai ir pesimistiškai netikėjo, kad pavyks, kiti palaikė ir sakė, kad viskas bus gerai. Galutiniame rezultate Kauno tikėjimas, užsibrėžimas ir kryptingas, ryžto kupinas judėjimas tikslo link davė atitinkamą rezultatą. Šiandien miestas turi tai, ko daugelį metų laukė visa Lietuva.

– Kiek iš viso yra vietų?

– 15 tūkst. vietų sirgaliams, patogios vietos žiniasklaidos atstovams, kad žurnalistai dirbtų komfortiškai ir patogiai. Stiklinėse vitrinose yra ne tik VIP tribūnos svarbiems asmenims, bet ir televizijos studijos tiesioginėms transliacijoms, šildomos pozicijos futbolo komandų atsarginiams žaidėjams ir trenerių štabui, o viduje – administracinės patalpos, persirengimo kambariai ir visa kita šiuolaikiška, moderniam stadionui reikalinga infrastruktūra. Viskas, tikėkimės, kad yra padaryta nepriekaištingai.

– Tarp tribūnų matomi tarpai. Kodėl taip yra?

– Stadionas yra multifunkcinis ir tikrai čia bus didelis epicentras didžiulio Žaliakalnio sporto ir laisvalaikio komplekso. Kaip žinia, kitapus tvoros kyla naujasis lengvosios atletikos maniežas, o kitapus stadiono mes turime išskirtinį objektą – didžiausią Europoje mieste esantį Ąžuolyną. Ąžuolyną mes norime matyti net ir sėdėdami tribūnose, kad suprastume, kokioje erdvėje, kokioje neeilinėje miesto vietoje esame. Tad turime keletą plyšių, pro kuriuos labai patogiai ir labai gražiai matosi ąžuolai, aplinka, kuri supa mūsų stadioną.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

– Ar yra numatytos mašinų statymo vietos?

– Stadionas iškilo kartu su nauja automobilių parkavimo erdve, ji slėpsis po žeme, ant jos stogo įrengti nauji lauko teniso kortai. Dar viena automobilių parkavimo erdvė atsiras po naujai statomu lengvosios atletikos maniežu, kuris irgi taps pretekstu galbūt rengti aukščiausio lygio lengvosios atletikos varžybas šiame stadione. Taip pat tvarkoma Radvilėnų gatvės atkarpa greta zoologijos sodo kitapus Ąžuolyno, kur irgi atsiras parkavimo vietos. Taip pat artėja Dainų slėnio rekonstrukcijos darbai. Ten parkavimo aikštelė irgi turėtų išsiplėsti ir atsirasti daugiau vietų. Kauniečiai parodė, kad ir „Žalgirio“ arenoje puikiai susitvarkome, nors buvo skeptikų, kurie netikėjo, kad pavyks išvengti didžiulių spūsčių ir kad bus problemų dėl parkavimo. Manoma, kad ir čia susidorosime su šia užduotimi ir kauniečiai suras galimybes saugiai bei patogiai pasistatyti automobilius, o galbūt atvykti į didžiuosius renginius viešuoju transportu.

– Kada bus galima pirmą kartą ateiti į rungtynes, kada stadiono atidarymas?

– Tikslios datos ir laiko nenorėčiau išduoti, tačiau pažadas yra toks, jog spalio viduryje pirmasis renginys turėtų įvykti šiame stadione. Žinoma, tai neapsieis be futbolo, be šventiškos emocijos ir be muzikos, tuo pačiu tai turėtų tapti galimybe spalio viduryje į šį stadioną bei gretą esančią naujai rekonstruotą ir duris atveriančią sporto halę patekti visiems norintiems kauniečiams.