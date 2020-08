Iš lenktynių trasos – rūpintis kraštiečių automobiliais

Užsispyrimo ir ryžto iš automobilių sporto meistrų Luko Laukaičio ir Dariaus Ardavičiaus galėtų pasimokyti kiekvienas. Kauno rajone Ringauduose gyvenantys vyrai neseniai dalyvavo Palangoje vykusiose "Aurum 1006 km" lenktynėse. SP4 klasėje jie užėmė pirmą vietą. Be to, per 8 val. 43 min. įveikę 337 ratus jie pateko į bendrosios įskaitos dešimtuką – liko devinti. Lenktynėse "PROflame by IRP" pasivadinusi komanda varžėsi su išskirtiniu, pačių surinktu automobiliu BMW M2".