Kodėl pakaunės gyventojų gyvenimo trukmė ilgesnė?

Medaliai dviem medikams

Aukščiausiais apdovanojimais – Kauno rajono savivaldybės medaliu (pasižymėjimo ženklu) už profesionalumą ir nuopelnus sveikatos apsaugos srityje apdovanoti du medikai. Tai – Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) Ežerėlio ambulatorijos šeimos gydytoja Milda Karvovskienė ir Respublikinės Kauno ligoninės direktoriaus pavaduotojas medicinai Raimondas Kunickas.

M.Karvovskienė Ežerėlio ambulatorijoje dirba pastaruosius 35 metus, iš jų beveik 20 šiai įstaigai vadovavo. Gydytoja užaugino kelias ežerėliečių kartas, nuoširdžiai rūpinosi kolektyvu, ugdė jaunąją ambulatorijos darbuotojų kartą. M.Karvovskienė dirbo ir Kauno rajono bendruomenės sveikatos taryboje, dalyvavo atrenkant ir vertinant Kauno rajono organizacijų parengtus sveikatinimo projektus. Prieš trejus metus perdavusi ambulatorijos vadovavimą jaunai kolegei, M.Karvovskienė ambulatorijoje tebedirba šeimos gydytoja.

Pasiteiravus, kokių savybių reikia gydytojui, pašnekovė susimąstė. "Visų pirma, gydytojas turėtų pasižymėti tiesiog bendražmogiškomis savybėmis. Jis turi mylėti žmogų, mylėti savo darbą, būti atsakingas, pareigingas – tiesiog būti geras žmogus ir kartu išmanyti savo dalyką", – vardijo moteris.

25 metus dirbusi pediatre, vėliau persikvalifikavusi į šeimos gydytojus, M.Karvovskienė pastebi mažų ir didelių pacientų skirtumus: "Skirtumai tarp pas mus, gydytojus, ateinančių vaikų ir suaugusiųjų – didžiuliai. Su vaikais bendravimas kitoks – jie jaučia, kad juos myli. Be to, sergantys vaikai dažniausiai pasveiksta, o suaugusiųjų gydymas – daug sudėtingesnis. Neretai jie ateina su daugybe ligų, su įsisenėjusiomis sveikatos problemomis, kurias labai sunku išspręsti."

Šis sveikatos statistinis rodiklis yra labai glaudžiai susijęs su žmonių gyvenimo gerove. Tai lemia socialinė ir ekonominė Kauno rajono situacija, be to, žmogaus sveikatai įtakos turi jo išsilavinimas.

Teikia paslaugas Garliavoje

R.Kunickas yra ne tik aukščiausios kvalifikacijos ortopedas traumatologas – jis turi ir viešojo administravimo magistro laipsnį. 1979–2015 m. dirbo Kauno klinikinėje ligoninėje (buvusioje Kauno Raudonojo kryžiaus ligoninėje), ketverius metus – šios ligoninės direktoriumi (vyr. gydytoju). Šiuo metu R.Kunickas yra Respublikinės Kauno ligoninės direktoriaus pavaduotojas medicinai ir šios ligoninės Konsultacijų poliklinikos vedėjas. Šios poliklinikos padalinys veikia Garliavoje, Vytauto g. 63.

"Konsultacijų, teikiamų mūsų poliklinikoje mieste, Hipodromo gatvėje, ir Garliavoje, yra beveik identiškas. Tačiau kai kurias sudėtingas diagnostines procedūras, tokias kaip kompiuterinė tomografija, magnetinis rezonansas, atliekame tik Hipodromo gatvėje Kaune. Jei tokių tyrimų prireikia Garliavos ir jos apylinkių gyventojams, juos atliekame mieste.

Tačiau Garliavos padalinys išskirtinis tuo, kad jis yra vietoje – miestelio ir jo apylinkių gyventojams nereikia pas šeimos gydytoją patiems ar su vaikais važiuoti į Kauną."

Pasak gydytojo, neseniai Garliavoje įvyko svarbių permainų: "Anksčiau mūsų poliklinikos Garliavoje konsultacijų kabinetai buvo išsibarstę po keletą pastatų. Prieš kelis mėnesius atnaujinome patalpas, visus specialistus sukėlėme į vieną vietą – dabar visi gydytojai konsultuoja, visos procedūros atliekamos viename pastate. Patogu ir žmonėms, turintiems negalią, – įrengėme keltuvą."

R.Kunickas yra ilgametis Lietuvos ortopedų traumatologų draugijos ir Kauno krašto ortopedų traumatologų mokslinės draugijos sekretorius. Jis dirba ir pedagoginį darbą: ilgą laiką dirbo Lietuvos sveikatos mokslų universitete, dabar – Kauno kolegijoje. Siekiant pagerinti paslaugų traumų atvejais prieinamumą gyventojams, R.Kunicko, kaip aktyvaus specializuotos pagalbos metodų inovatoriaus, iniciatyva buvo įsteigtas pirmasis šalyje Traumatologijos punktas, kuriame teikiama ambulatorinė pagalba traumų atvejais. Gydytojas jam sėkmingai vadovavo 24 metus. Naujų R.Kunicko gydymo metodų diegimas pasitarnavo Lietuvos ortopedijos traumatologijos srities plėtrai.

Siekia aukščiausių standartų

Kelioms sveikatos priežiūros įstaigoms įteiktos Gerumo angelų skulptūrėlės. Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centras (PSPC) ir bendrovė "InMedica" (Garliava) apdovanotos už lyderystę siekiant aukščiausių standartų. Tai yra vienintelės asmens sveikatos priežiūros įstaigos Kauno rajone, kuriose teikiamos šeimos gydytojo paslaugos yra akredituotos. "Akreditavimas – tai išorinis kokybės vertinimas, kurio metu pripažįstama, kad sveikatos priežiūros įstaiga atitinka iš anksto nustatytus ir paskelbtus sveikatos priežiūros paslaugų standartus. Tai yra viešas pripažinimas, kad įstaiga savo veikloje yra pasiekusi tam tikrą akreditavimo standartų lygį, – paaiškino Kauno rajono savivaldybės gydytoja Milda Labašauskaitė. – Tuo metu licencijos įstaigoms išduodamos, jeigu jos atitinka saugą užtikrinančius minimalius veiklos reikalavimus. Kitaip tariant, nors abiem atvejais įstaigų teikiamos paslaugos yra saugios, tačiau akredituotos įstaigos užtikrina ne tik gerą medicininę pagalbą, bet ir rūpinasi ligų profilaktika, pacientų gerove, užtikrina, kad paslaugos būtų suteiktos savalaikiai, o pacientų ir medikų bendravimas būtų abipusiai naudingas. Akredituota įstaigai taip pat numatytas finansinis priedas už kiekvieną aptarnaujamą gyventoją."

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus specialistai atliko Kauno rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigų vertinimą už vykdomą vaikų ir suaugusiųjų skiepijimą. Vertinimo kriterijai pasirinkti pagal užkrečiamųjų ligų suvaldymo ir imunizacijos prioritetus. Didžiausią galimą balų skaičių – 7 balus – surinko bendrovė "MediCA klinika" (Garliava). Antroje vietoje VšĮ Garliavos PSPC, surinkusi 4 balus ir trečioje vietoje bendrovė "InMedica" (Garliava) surinkusi 3 balus. Šioms trims įstaigoms "Gerumo angelai" atiteko atitinkamai už pavyzdinį požiūrį į vaikų ir suaugusiųjų skiepijimą, vaikų apsauga nuo užkrečiamųjų ligų bei rūpestį suaugusiųjų asmenų sveikata ir sveiku senėjimu (skiepai nuo gripo, erkinio encefalito ir panašiai).

Kauno rajono mero padėkos raštais šventėje apdovanota per 30 daugiausiai jaunų rajono medikų – gydytojų, odontologų, slaugytojų, akušerių, slaugos specialistų, paramedikų.

"Gerumo angelas" už saugiai priimtas naujas gyvybes atiteko Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stoties (KRGMPS) medikams. Pernai jie per 100 kartų buvo kviečiami pas gimdyves. Per metus buvo keturi atvejai, kai gimdymai įvyko iki atvykimo į gimdymo namus. Vieną tokį atvejį, nutikusį paskutinę kalendorinių metų naktį, prisiminė gydytoja gydytoja Galina Lisovskaja ir paramedikas Tomas Ašmena: "Lauke minus 17 laipsnių. 22.58 val. – skubus kvietimas – gimdo į ligoninę automobiliu vežama moteris. Po dispečerio patikslinimo "jau pagimdė'' pasidarė net karšta. Privažiuojame automobilį, kurio priekinėje keleivio sėdynėje, užsidengusi šilta striuke, sėdi gimdyvė. Paklausta, kur vaikas, linkteli – po striuke. Žvilgtelėjus, pasidaro ramiau – rausvas, juda ir verkia. Po kelių minučių greitosios automobilyje, įjungus visą šildymą, apžiūrimos abi pacientės. Taip, gimė mergaitė – mama negalėjo to matyti savo automobilyje, kuo greičiau kišdama vaikutį po rūbais. Galima ramiai perkirpti virkštelę, sutvarkyti mažylę ir saugiai padėti ant mamos krūtinės. Apžiūrima ir mama, laukiame užgimstančios placentos. Gimdyvė pasakoja, kad gimdymo veikla prasidėjo prieš tris valandas, o kadangi pirmą vaiką gimdė virš dvylikos valandų, tai nusprendė, kad patys važiuos per 60 km į ligoninę. Tačiau dukrytė, kuri "žadėjo" gimti kovo pirmą, pasirinko žiemišką gimimo datą. Gimdyvė ir naujagimė atvežamos į priėmimo skyrių, kur jau laukia iškviesti specialistai."

G.Lisovskaja ir T.Ašmena džiaugiasi kritiniu metu padėję naujagimei ir mamai.

"Tokie ar panašūs iškvietimai ilgai atmenami", – kitą istoriją prisiminė KRGMPS medikė Jūratė Kėvalienė ir GMP automobilio vairuotojas Juozas Mykolaitis. Naktį iškviesti pas gimdančią moterį, pakeliui jie sužino: "Moteris jau pagimdžiusi, naujagimis neverkia. Įlekiam į kaimą, randam namą. Pradedam belstis į visas ten esančia duris. Pagaliau. Vienas jų atidaro įtartinai apsvaigęs, besikeikiantis pilietis. Veda mus į galinį kambarį. Aplinka skurdi, prieblanda. Ant lovos sėdi moteris. Jos glėbyje – kažkoks ryšulėlis. O tada viskas vyksta žaibo greičiu. Išvyniojamas ryšulėlis, vertinama vaikelio būklė, tuo pat metu kalbinama moteris. Moteriškos lyties vaikelis labai mažas, odelė tamsi, leidžia labai tylius garsus. Toliau atsiurbimas, kūno trynimas ir mūsų visų džiaugsmui, vis stiprėjantis vaikelio verksmas. Atėjo eilė virkštelei. Ji perkerpama ir tuo metu pastebima, kad ant lovos, sriubai skirtame dubenyje padėta placenta yra keistai žemėta… Atvyksta kolegos – medikai iš Prienų. Kadangi ir lauke, ir kambaryje yra grėsmingai šalta, mažylė skubiai vystoma į paruoštus šiltus vystyklus, apdedama termoforais. Padėkojame Prienų kolegoms – ir į kelią. Vykdami bendraujame su moterimi: ji su vyru buvo atvykusi padėti giminaičiams tvarkyti malkas. Nėštumas tik 30-a savaitė, todėl gimdyti net neplanavo. Baigus darbus, priklauso pabaigtuvių vaišės. Naktį, prasidėjus skausmams, sąrėmiai vis stiprėjo. Einant į tualetą, nubėgo vaisiaus vandenys, o dar po 10 minučių jau ir vaikelį savo rankose laikė. Kada užgimė placenta – nepastebėjo. Tik kai ėjo į kambarį nešina vaikeliu, pajuto, kad kažkas velkasi grindimis. Va, kodėl placenta tokia žemėta buvo. Sėkmingai atvykstame į Kauno Klinikų akušerinį priėmimą. Ten mūsų jau laukė iš anksto perspėta visa specialistų komanda."

Jūratė Kėvalienė ir Juozas Mykolaitis

Gyvenimo trukmė ilgesnė

Kauno rajono savivaldybės gyventojų vidutinė gyvenimo trukmė siekia 77 m. (Lietuvos vidurkis – 75,7 m.) ir tai yra vienas iš aukščiausių rodiklių ne tik Kauno regione, bet ir Lietuvoje.

"Šis sveikatos statistinis rodiklis yra labai glaudžiai susijęs su žmonių gyvenimo gerove. Tai lemia socialinė ir ekonominė Kauno rajono situacija, be to, žmogaus sveikatai įtakos turi jo išsilavinimas. Aukštesnį išsilavinimą įgiję žmonės labiau rūpinasi savo sveikata. Prisideda ir tai, kad savivaldybėje yra gerai išvystytas sveikatos sektorius bei visiškai užtikrinamas PSPC prieinamumas visame rajone. Gyventojas gali laisvai pasirinkti arčiausiai jo gyvenamosios vietos esančią arba jam patogiau pasiekiamą pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir šeimos gydytoją. Taip pacientas pas šeimos gydytoją patenka greičiau nei per septynias dienas. Be to, Kauno rajone dominuoja kaimiškosios vietovės – švaresnis oras, sveikesnė aplinka", – pasakojo M.Labašauskaitė.

Kauno rajono savivaldybė dalyvauja Sveikatą stiprinančio Kauno regiono (SSKR), kuris yra Pasaulio sveikatos organizacijos "Europos Sveikų regionų" tinklo narys, veikloje. Kauno regiono plėtros tarybos sprendimu M.Labašauskaitė patvirtinta SSKR darbo grupės pirmininke.

Kauno rajono savivaldybėje gyventojų sveikata rūpinasi 3 Savivaldybės viešosios pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos ir 7 privataus kapitalo įstaigos. Tai – viešosios įstaigos Pakaunės PSPC, Garliavos PSPC, Vilkijos PSPC, Babtų šeimos medicinos centras bei Jonučių šeimos sveikatos centras, bendrovės "MediCA klinika" (Garliava), "InMedica" (Garliava), Šlienavos sveikatos priežiūros centras, bendrovės "ANALIZĖ" filialas Pilėnų sveikatos priežiūros centras ir V.Rožukienės "Ąžuolyno" šeimos sveikatos centras. Savivaldybės pavaldumo viešosios įstaigos veiklą vykdo 27 padaliniuose: 3 poliklinikose; 1 palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje; 8 ambulatorijose; 2 šeimos gydytojo kabinetuose; 13 medicinos punktų. Metų pradžioje prisirašiusiųjų prie visų (savivaldybės ir privačių) asmens sveikatos priežiūros įstaigų buvo 66,5 tūkst. asmenų.

Gerina paslaugas

Savivaldybės gydytoja pabrėžė, kad pernai Garliavos PSPC administracijai persikėlus į kitą pastatą (Vytauto g. 57A, Garliavoje), atlaisvintose patalpose (Vytauto g. 63) įsikūrė Respublikinės Kauno ligoninės Konsultacinės poliklinikos antrinio lygio gydytojai specialistai (konsultantai). Taip pagerėjo paslaugų prieinamumas. Tiek administracinių patalpų, tiek Konsultacinės poliklinikos patalpų remontą ligoninė atliko savo lėšomis.

Siekiant gerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę Panevėžiuko kaimo bendruomenei, pernai Pakaunės PSPC Panevėžiuko medicinos punktas perkeltas į Kauno rajono Panevėžiuko mokyklą-daugiafunkcį centrą.

Kauno rajono savivaldybėje 2019–2020 m. vykdomi Europos Sąjungos remiami projektai, kuriais siekiama gerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą. Pasak M.Labašauskaitės, pagal šiuos projektus ruošiamasi remontuoti keletą įstaigų padalinius, pritaikyti juos neįgaliesiems, tokias paslaugas tiekiančioms įstaigoms planuojama pirkti medicininės įrangos. Šiuose projektuose dalyvauja visos trys savivaldybės PSPC: Pakaunės, Vilkijos ir Garliavos.

Kauno rajono visuomenės sveikatos biuras (KRVSB), tarp kitų veiklų, daug dėmesio skiria vyresnio amžiaus (nuo 55 metų) asmenų sveikatinimui. 28 pakaunės vietose organizuojamos mankštos senjorams, be to, jie vežami į baseiną. KRVSB iniciatyva startavo naujas projektas – "Sportuok kartu su seneliu", skatinantis vyresnio amžiaus ir vaikų sveiką gyvenseną.