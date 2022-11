KITM veikiančioje „Red Hat“ akademijoje – svarbus IT specialistų ir verslo susitikimas

Bendradarbiavimo svarba

KITM – vienintelė profesinė mokykla Lietuvoje, kurioje rengiami būtent informacinių technologijų (IT) specialistai. Glaudus bendradarbiavimas su „Red Hat“ organizacija leidžia studentams gauti kokybiškų atviro kodo duomenų srities žinių, įgyti tarptautiniu mastu pripažintus sertifikatus.

Sukuriamos galimybės susitikti su verslo atstovais, kurie siūlo įgytas atvirojo kodo programos valdymo žinias, tokias kaip tarpinės programinės įrangos (Middleware) ir Debesų kompiuterijos (Cloud Computing), konteinerių ir kubernečių technologijos pritaikyti praktikoje, o gal net ir įsidarbinti didžiausiose šalies įmonėse.

„KITM studentai turi unikalią galimybę ne tik baigti pasirinktos programos mokslus, bet taip pat papildomai mokytis „Red Hat“ akademijoje ir nemokamai gauti jos siūlomą turinį. Mūsų mokykloje buvo atidaryta pirmoji akademija Baltijos šalyse, turime oficialų sertifikavimo centrą, tad mokykloje galima laikyti sertifikatų egzaminus, kurie pripažįstami tarptautiniu mastu. Kitaip tariant, KITM mokiniai gali ne tik įgyti specialybę, bet ir kartu kelti kvalifikaciją“, – kalbėjo KITM direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai, akademijų kuratorius Evaldas Žvinklys.

„Visa „Red Hat“ programa paremta atvirojo kodo programinės įrangos produktais. Būtent šiame sektoriuje vyksta didžiausios inovacijos. Mes KITM studentams suteikiame nemokamą galimybę mokytis mūsų akademijoje ir žinias lengviau panaudoti darbo rinkoje. „Red Hat“ yra tarsi tarpininkai tarp verslo ir mokymo įstaigų. Šioje konferencijoje siekiame parodyti, koks yra IT specialistų poreikis, kokios tendencijos rinkoje ir kokių specialistų ieško didžiosios Lietuvos įmonės. Tad ne tik verslas gali rasti būsimų darbuotojų, bet ir mokymo įstaigos turi progą orientuotis būtent į tai, kokių IT specialistų verslui trūksta ir į tą sritį kreipti savo studentus“, – kalbėjo „Red Hat“ pardavimų vadovė Baltijos šalims Raminta Lukaševičiūtė.

„Red Hat“ akademija padeda ruošti talentus darbo rinkai. Jau daugiau kaip dešimtmetį „Red Hat“ akademija rengia nemokamus mokymus profesinėms ir aukštosioms mokykloms visame pasaulyje. Mokymai yra skirti studentams įgyti žinių apie tokias technologijas kaip Red Hat Entyerprise Linux, Middleware programavimas su Java EE, Debesų kompiuterija, Konteineriai (Containers) ir Kubernetės (Kubernetes). Mokymai yra praktiniai, su laboratorijomis, testavimu ir instruktorių pagalba.

„Didžiuojamės, kad KITM yra mūsų atvirojo kodo akademinės šeimos dalis. Džiaugiamės galėdami organizuoti ir pristatyti mūsų pirmąjį „Red Hat“ akademijos renginį Baltijos šalyse. „Red Hat“ akademija yra atvirojo kodo programinės įrangos akademinė programa, kuri padeda studentams lengviau rasti darbą baigus studijas ir gavus „Red Hat“ technologijų žinių, kurių šiandien reikalauja IT rinka“, – kalbėjo Sandra Moldoveanu, „Red Hat Academy“ programos vadovė.

Galimybės darbo rinkoje

Konferencijos metu KITM studentai galėjo išgirsti, kaip „Red Hat“ siūlomos atvirojo kodo programinės įrangos panaudojamos didžiausiose Lietuvos įmonėse, ir susipažinti, kiek kūrybos reikia tokiame darbe.

„Šios įmonės užima bene svarbiausią vietą Lietuvos rinkoje, jos diegia inovacijas, sprendžia įvairius IT klausimus, kad paslauga būtų teikiama kokybiškai, būtų užtikrinamas sistemos saugumas ir pan., todėl joms reikia ir gerų IT specialistų“, – pažymėjo R.Lukaševičiūtė.

Štai „Ignitis“ – pagrindinis energetikos sektoriaus žaidėjas, kur IT sprendimai iš tiesų keičia pasaulį. Ši kompanija pirmoji pasaulyje pristatė galimybę įsigyti dalį nutolusios saulės elektrinės. Dabar startavo dar viena inovacija – galimybė išsinuomoti dalį vėjo elektrinės. Tokio analogo pasaulyje taip pat nėra. Kuriamoms inovacijoms bendrovė ieško ir IT specialistų.

„Norime energiją naudoti tvariai, bet tam reikia įvairių kompetencijų žmonių. Šiame renginyje koncentravomės į atviro kodo specialistus, nes jų išties rinkoje labai trūksta. Mums reikia žmonių, kurie galėtų padėti išplėsti mūsų pajėgumus. Norime drauge įpūsti inovacijų vėją“, – kalbėjo „Ignitis“ grupės IT infrastruktūros vadovas Robertas Manikas.

Kitas „Red Hat“ klientas tikino, kad reikėjo patikimos sistemos ir jos palaikymo paslaugos, kuri leistų užtikrinti saugų traukinių eismą. „Anksčiau LTG naudotas IT sistemas, įskaitant eismo valdymo sistemos platformą, reikėjo tobulinti dėl kintančių įmonės poreikių ir augančios teikiamų paslaugų kokybės, todėl ėmėmės šių sistemų modernizavimo.

Šiandien „Red Hat Enterprise Linux“ LTG veikia kaip viena iš strateginių operacinių sistemų. IT sistemų modernizavimas yra sudėtingas, didelės komandos reikalaujantis projektas, todėl pritraukti IT specialistų yra vienas iš mūsų prioritetų. Kartu tikime, kad darbas su tokio masto ir reikšmės projektais teikia vertę ir patiems IT specialistams – tiek dėl augančių kompetencijų, tiek ir dėl galimybės atlikti prasmingas užduotis, prisidėti prie saugesnių ir greitesnių kelionių traukiniais“, – sakė „Lietuvos geležinkelių“ Debesijos vadovas Linas Adamonis.

Su atviru kodu paremtais sprendimais dirba ir „Novian Technologies“. Ši bendrovė „Red Hat“ ne tik siūlo produktų stambiausioms šalies kompanijoms, bet ir dirba su valstybinėmis institucijomis. „Tai leidžia spręsti labai plačius IT klausimus ir nurodyti klientams, kaip gyventi toliau ir įveikti technologinius pokyčius. Atvirojo kodo programose yra dar daug neišnaudotų galimybių, todėl galime atsiremti į „Red Hat“ ir patirtis perduoti kitiems. Skatiname studentus rinktis šį inovatyvų atviruoju kodu paremtą kelią. Svarbu specialistų palaikomus atvirojo kodo projektus taikyti kuriamuose projektuose, nes tai palengvina vėlesnį veikiančių sistemų priežiūros darbą. Tokioms sistemoms sparčiai plečiantis reikalingi darbuotojai tiek mūsų klientams, vystantiems projektus, tiek mums, diegiantiems ir jas prižiūrintiems“, – teigė „Novian Technologies“ pardavimų direktorius Artūras Milašauskas.

Gerieji pavyzdžiai

KITM atstovai tikino, kad IT specialistas, suprantantis atvirojo kodo programinės įrangos duomenų kalbą, visada bus perspektyvus. „Red Hat“ akademiją baigę IT profesionalai tik paliudijo, kad darbo rinka jiems atsivėrė ir jie galėjo patirties semtis geriausiose kompanijose.

„Red Hat“ akademija naujų specialistų mokymu neapsiriboja, yra sukurta speciali platforma „Red Hat Academy Talent Network“, kurioje registruojasi atvirojo kodo specialistų ieškantys verslai ir visi akademijoje besimokantieji, tad KITM mokiniai gali tiesiogiai rasti vietą darbo rinkoje. Konferencija – dar viena galimybė susitikti su didžiausių bendrovių atstovais, išanalizuoti, kokių žinių reikia įgyti ir atrasti potencialią vietą, kur bus galima viską išbandyti praktiškai“, – kalbėjo E.Žvinklys.

„Matau daug perspektyvų žmonėms, norintiems rinktis IT sritį ir naudoti atvirojo kodo programinę įrangą, nes ją naudoja beveik visos kompanijos. Iš darbdavių jaučiame tokių specialistų poreikį ir stengiamės savo veikla tą poreikį patenkinti. Mokinių susidomėjimas kasmet taip pat auga. Šito renginio metu galime supažindinti, kokių atvirojo kodo produktų ir juos suprantančių žmonių reikia. Tarkim, mokytis „Red Hat“ „Linux“ administravimo yra sudėtingas procesas, tai sunku išmokti, bet paskui lengva naudoti. „Red Hat Enterprise Linux“ žinios yra labai svarbi kompetencija ir tokių specialistų rinkai reikia“, – antrino „Red Hat“ akademijos lektorius Andrius Zykas.

„Red Hat“ akademiją baigęs Donatas Gailiūnas pasakojo, kad į IT sritį atėjo visai iš kitos profesijos. Jo dėmesį patraukė atvirojo kodo programos, o akademijoje įgytos žinios leido nesudėtingai rasti patrauklią darbo vietą. „Iš pradžių dirbau vienoje įmonėje, kurioje prisiliečiau prie „Red Hat“ produktų. Dabar pakeičiau kompaniją, dirbu su truputį kita „Linux“ „distribucija“ nei „Red Hat“, tačiau akademija davė pagrindus, kurie gerokai palengvina darbą su „Linux“ sistemomis. Tikrai pradedant dirbti užtenka žinių, kurias įgyjau mokydamasis „Red Hat“ akademijoje tam, kad būtų galima suprasti, kaip viskas veikia“, – sakė jis.

Surengta konferencija tik patvirtino, kad susidomėjimas atviro kodo programomis – labai didelis. Į renginį susirinko daugiau kaip 100 KITM moksleivių, kurie verslo atstovų klausinėjo įvairių praktinių klausimų, domėjosi, kaip veikia sistemos ir kokį darbą konkrečioje bendrovėje atlieka IT specialistai.

Kas yra „Red Hat“?

„Red Hat“ – pasaulyje pirmaujanti kompanija, kuri kuria atvirojo kodo programinę įrangą ir tiekia ją įmonėms visame pasaulyje.

Sprendimai, kuriuos kuria „Red Hat“ yra „Linux“, debesijos technologijos, konteineriai ir „Kubernetes“. Įmonė siūlo sudėtingus sprendimus, kurie palengvina darbą verslams jų IT aplinkose, IT platformose ir duomenų centruose.

Be to, baigusieji „Red Hat“ akademiją turi visas galimybes tapti patyrusiais „Linux“ sistemos administratoriais. Tokia patirtis leidžia verslui valdyti svarbius IT sprendimus, kurti inovacijas, leisti sklandžiau vykdyti kasdienius IT veiksmus.