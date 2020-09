Kauno viešojo transporto parką papildys pirmasis hibridinis autobusas

Miesto savivaldybės įsteigta bendrovė „Kauno autobusai“ 23,5 mln. eurų vertės sutartį pagaminti 100 naujų hibridinių autobusų sudarė praėjusių metų lapkritį. Transporto priemonių tiekėjas parinktas po daugiau kaip pusmetį trukusio konkurso. Gamintojas atrinktas pagal autobuso kainą, degalų ir aptarnavimo ilgalaikių sąnaudų kaštus. Pagal sutartį, pirmuosius autobusus gamintojas įsipareigojo atvežti į Kauną ne vėliau kaip per 12 mėnesių.

„Naujasis „MAN“ autobusas tikrai pranoksta iki šiol Lietuvoje eksploatuotus autobusus. Hibridinė pavara užtikrins tylius sustojimus stotelėse, taupesnes degalų sąnaudas ir atitinkamai mažesnes emisijas į aplinką, - teigė įmonės „Kauno autobusai“ generalinis direktorius Mindaugas Grigelis.

„Po pirminės autobuso apžiūros galime atsakingai pareikšti, kad tai - produktas, viršijantis visų lūkesčius. Tikimės, šią vertę pajus ir Kauno miesto gyventojai. 100 autobusų jau yra skaičius, kuris tikrai stipriai prisidės prie miesto oro taršos mažinimo. Kaunas bus pirmasis miestas visoje Europoje, kuriame važinės tiek daug pažangių hibridinių autobusų", - neabejoja „MAN" gamintojo atstovo Lietuvoje - bendrovės „Adampolis" generalinis direktorius Vidas Čebatavičius

Hibridinis „MAN Lion's City 12“ turės viską, ko pageidauja kasmet vis reiklesni viešojo transporto keleiviai: šildymą ir vėsinimą, ergonomišką keleivių salono išplanavimą, viešajam transportui pritaikytą ir antibakterine technologija apdirbtą sėdynių medžiagą, neslidžią ir jaukumo suteikiančią grindų dangą, išorines ir vidines informacines švieslentes, garsinei informacijai paskelbti reikalingą aštuonių garsiakalbių sistemą, mobiliųjų telefonų įkrovimo USB jungtis bei vaizdo stebėjimo kamerų sistemą. Keleivių komfortą kurs ir nuo saulės spindulių saugos tamsinti langų stiklai, o patogi vairuotojo vieta užtikrins jam komfortiškas darbo sąlygas.

Savivaldybės pranešime pabrėžiama, jog 100 hibridinių autobusų neatpažįstamai pakeis miesto viešojo transporto veidą ir padės tausoti aplinką. Moderniausias EURO 6d standarto MAN autobuso variklis su integruota hibridine pavara ne tik leis sumažinti išlaidas degalams, bet ir užtikrins palyginti mažą CO2 emisiją. Patikrinus, išbandžius ir priėmus naująjį autobusą, į maršrutus jis išvažiuos tik apmokius vairuotojus. Lygiagrečiai technikos specialistai bus apmokyti aptarnauti autobusus. Iki metų pabaigos Kauną pasieks mažiausiai pusšimtis tokių žemagrindžių hibridinių autobusų, likusią dalį „MAN“ gamintojai įsipareigojo pristatyti iki kitų metų gegužės.

„Tarptautinio banko finansuotą sumą privalėsime grąžinti iki 2030 metų, o itin palankios sąlygos lėmė, kad finansinių sąnaudų, susijusių su šia paskola, bendrovė gali ir neturėti“, - pridūrė M. Grigelis.

Įmonės atstovų teigimu, per pastaruosius 5 metus bendrovė „Kauno autobusai“ investavo per 65 mln. eurų į transporto parko ir infrastruktūros atnaujinimą. Nupirkta 50 mažesniųjų „Mercedes-Benz“ ir 125 žemagrindžiai „Temsa LF12“ autobusai bei 85 „Solaris“ troleibusai. Per ateinančius metus bendrovė suplanavusi pakeisti likusius 78 seniausius autobusus. Kauno miesto keleivių vežėjas kasmet modernizuoja ir dalį troleibusų kontaktinio tinklo, kuris ilgainiui leis miesto žaliajam transportui važiuoti kur kas didesniu greičiu. Artimiausiu metu bendrovė modernizuos ir elektroninio bilieto sistemą

„Siekiame, kad miesto gatvėmis riedėtų ekologiškesnės, tylesnės ir komfortiškos transporto priemonės. Pastarojo meto mūsų miesto investicijos į autobusus bei troleibusus buvo turbūt didžiausios ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse, o šią savaitę Kauną pasiekęs pirmasis iš 100 įsigyjamų hibridinių autobusų įtvirtina naują standartą Kauno viešajame transporte“,- sakė Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.