Kauno taryba spręs, ar branginti darželį ne mieste registruotų tėvų vaikams

Tarybos sprendimu šiuo metu 58 centus siekiantis dienos mokestis už darželį būtų keliamas iki 9,2 euro. Miestiečių vaikams šį mokestį siūloma beveik visą kompensuoti: jie ir toliau mokėtų tik 58 centus. Tai galiotų ir tuo atveju, jei vaikas turi tik vieną iš tėvų ir šis gyvenamąją vietą yra deklaravęs Kaune.

Socialiai remtinoms ir daugiavaikėms šeimoms šis mokestis būtų dar mažesnis arba iš viso nebūtų skaičiuojamas.

Jeigu tik vienas iš tėvų registruotas mieste, savivaldybė pagal numatytą tvarką kompensuos apie pusę sumos, todėl mokėti reikės 4,89 euro už dieną.

Jei abu vaiko tėvai arba vienintelis turimas tėvas nėra registruoti Kaune, lengvata taikoma nebūtų ir susimokėti reikėtų 9,2 euro už dieną.

Savivaldybė teigia, kad šis sprendimas inicijuojamas, nes apie tūkstantis vaikų, lankančių miesto vaikų darželius, nėra čia deklaruoti, be to, per 800 iš jų nė vienas iš tėvų taip pat yra nedeklaruotas mieste.

Kauno ikimokyklinio ugdymo įstaigas iš viso lanko daugiau kaip 14,5 tūkst. vaikų.

Pasak savivaldybės, šiemet per 500 vaikų nepateko į darželius, dar daugiau kaip 2 tūkst. vaikų nepateko į tuos darželius, kuriuos pageidavo lankyti. Teigiama, kad įvedamas mokestis pagerins ikimokyklinio ugdymo įstaigų prieinamumą.

Tuo metu Kauno rajono bendruomenių atstovai teigia, kad šiuo siūlymu siekiama paveikti gyventojus dėl miesto inicijuoto dalies Kauno rajono teritorijų prisijungimo.

Siūlymo kritikų teigimu, miesto darželius lankančių kitų rajonų gyventojų skaičius nėra didelis, be to, finansavimo problemą galima spręsti ir kitais būdais savivaldybėms bendradarbiaujant.