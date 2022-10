„Kauno seklių 2022“ vadovas: mėgstu iššūkius

Minint Kriminalinės policijos dieną, „Kauno sekliais 2022“ už demaskuotą beveik pusmilijoninę grynųjų pinigų kontrabandą paskelbtas Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos 3-iasis skyrius, kurio ankstesnis viršininkas Donatas Karalukas vis dar yra tik įtariamuoju vadinamojoje korupcijos Kauno policijoje byloje, kuri per trejus metus taip ir nepasiekė teismo.

Skandalo šešėlyje

Dabartinis šio skyriaus, kurio viena iš pagrindinių funkcijų – kriminalinė ekonominių nusikaltimų žvalgyba, vadovas – Vitalius Masiliūnas, pakeitęs D.Karaluką šiose pareigose, niekada su juo nedirbo. Tačiau prasitarė turintis apie minėtą bylą savo nuomonę, kurios dėl suprantamų priežasčių neišsakė. Bet neslėpė, kad sutikimas eiti šias pareigas minėto skandalo kontekste buvo jam savotiškas iššūkis, kuriuos jis mėgsta.

Paprašytas sukonkretinti šį teiginį, geriausių šių metų Kauno seklių vadovas leido suprasti, kad sutiko eiti šias pareigas stengdamasis pakelti ir skyriuje tebedirbančių buvusių pirmtako pavaldinių, kuriuos ne mažiau už kitus šokiravo buvusiam jų viršininkui mesti įtarimai, dvasią. Ir pačios valdybos autoritetą, kurį gerokai sumenkino minėto skandalo pagimdyti stereotipai ir klišės. O potencialo tam, apie ką byloja V.Masiliūno darbo kabinetą puošiantys, anot jo šeimininko, tik dalis tarnybinių apdovanojimų, jis turi.

Įdirbis: V.Masiliūno, vadovaujančio kriminaline žvalgyba užsiimančiam Kauno ekonominės policijos skyriui, darbo kabinete – vienas nešiojamasis kompiuteris ir trys monitoriai. (Justinos Lasauskaitės nuotr.)

Daug šnekesnis šio kabineto šeimininkas buvo pasiteiravus, kuo ypatingas ikiteisminis tyrimas, pelnęs jo vadovaujamam skyriui šiemet tokius laurus. V.Masiliūnas, pats tiesiogiai su pavaldiniais dalyvavęs sulaikant šios bylos įtariamuosius, pradėjo nuo to, kad tokios bylos – itin retos. Susidurta net su tam tikrais sunkumais kvalifikuojant nusikalstamą veiką bei renkant įrodymus. Teko net ieškoti specialios informacijos. O tam, kad būtų galima sulaikyti įtariamuosius su įkalčiais, prireikė kelių mėnesių tyrimo, pasipildant ir analizuojant turimą pirminę informaciją – kad viena Kauno rajono krovinių pervežimo įmonė, sudaranti didelę konkurenciją kitoms iš šio verslo gyvenančioms įmonėms, nes teikia paslaugas praktiškai už savikainą, iš tikrųjų yra įsteigta visai kitais tikslais – dėl grynųjų pinigų kontrabandos. Jos tikrieji savininkai – Jungtinėje Karalystėje gyvenantys lietuviai. Ir tuo minėta įmonė užsiima jau kelerius metus.

Patikrinti šią informaciją užtruko ne tik dėl to, kad tyrimas tapo tarptautinis, bet ir dėl ypatingos šio nusikalstamo verslo organizatoriaus konspiracijos. Jis ne tik nefigūravo šios įmonės darbuotojų sąrašuose, nors iš tikrųjų buvo šešėlinis jos vadovas, o oficialus direktorius – tik statytinis. Šio asmens, prisistatydavusio įvairiais vardais, tikrųjų anketinių duomenų nežinojo niekas iš jo nurodymų vykdytojų. O tyrimą pradėję teisėsaugininkai teturėjo tik jo atvaizdo fragmentą.

Kantrybė ir sėkmė – seserys

Nepaisant visų problemų, prieš pusmetį Kauno apygardos prokuratūroje surengtoje spaudos konferencijoje pranešta, kad minėtas Vilniaus gyventojas, kaip paaiškėjo, ir anksčiau užsiėmęs nusikalstama veikla ir dėl to ne kartą keitęs gyvenamąsias vietas – taip pat ir užsienyje, gegužės 11-ąją buvo sulaikytas. Kaip ir du minėtos įmonės darbuotojai – su įkalčiais: perduodant vilkiko, oficialiai vežusio iš Jungtinės Karalystės į Lietuvą mangų krovinį, puspriekabėje įrengtose specialiose svirtyse slėptus daugiau kaip 0,4 mln. eurų, kurie, įvežant į ES, nedeklaruoti. Nustatyta, kad ši grynųjų pinigų kontrabanda pakeliui – Lenkijoje buvo iškeista iš svarų.

Rezultatas: įtariamieji, kurių demaskavimas pelnė geriausių šių metų Kauno seklių laurus, buvo sulaikyti su įkalčiais – tarp mangų krovinio slėpta daugiau kaip 0,4 mln. eurų kontrabanda. (Kauno policijos nuotr.)

Anot V.Masiliūno, tai, kad būtent šiuo vilkiku bus vežamas ir toks krovinys, tiesiog buvo išskaičiuota jau po kelių mėnesių įdirbio, analizuojant pirminę informaciją. Kaip ir šios grynųjų pinigų kontrabandos maršrutas. Tiksliai nebuvo žinoma tik, kur vyks pinigų perdavimo procedūra, nes organizatorius pasižymėjo savybe priimti sprendimus spontaniškai.

Tačiau tąkart nusišypsojo sėkmė, nes nuspręsta tai padaryti vakariniame Kauno aplinkkelyje ties Garliava. Nors potencialius įtariamuosius su pavaldiniais stebėjęs V.Masiliūnas, ir, sekamiesiems sustojus, turėjo apsišarvuoti kantrybe, nes teko laukti dar apie valandą palankiausio momento juos sulaikyti. Ir tai šiems asmenims buvo labai netikėta, nes jie nepajėgė nuslėpti savo nuostabos. Nors niekada, anot V.Masiliūno, nežinai, kokia gali būti įtariamojo reakcija tokiais momentais.

Be to, šį kartą niekas įtariamųjų sulaikymui nesutrukdė, nors dabar, kai visi ginkluoti fotografuojančiais ir filmuojančiais mobiliaisiais telefonais, būna visko.

Daugiau problemų buvo patenkant į organizatoriaus namus, kuriuose per kratą rasta dar 60 tūkst. eurų, nes patekti net į šių prieigas nepastebėtiems tiesiog neįmanoma. Teko imtis gudrybių, kurių V.Masiliūnas dėl suprantamų priežasčių atskleisti nenorėjo.

Be to, šis ikiteisminis tyrimas dar nebaigtas, nors jau artėja prie finišo.

Tai bent karjera

V.Masiliūnas prisipažįsta, kad policijoje atsidūrė atsitiktinai. Tai nebuvo jo vaikystės svajonė, o tiesiog atsitiktinis pasirinkimas ieškant savo kelio po vidurinės mokyklos baigimo. Nors galvojo ir apie pedagogo darbą, galiausiai įstojo į Mykolo Romerio universitetą. Nepaisant, kad teisėsaugininkų nebuvo nei tarp giminių, nei tarp pažįstamų.

V.Masiliūno karjera policijoje prasidėjo gimtuosiuose Kėdainiuose – nuo žemiausios jos grandies – jaunesniojo policininko pareigybės. O per jau šešiolika metų trunkančią tarnybą policijoje šiemet jis jau trečią kartą pripažintas geriausiu Kauno sekliu.

Po tarnybos gimtuosiuose Kėdainiuose, kur teko padirbėti ir budėtojų dalyje, ir areštinėje, ir patrulių tarnyboje, ir apylinkės inspektoriumi, V.Masiliūnas 2012-aisiais pripažintas geriausiu Kauno apskrities viešosios policijos prevencijos padalinių pareigūnu. Tačiau tai buvo dar derinant tarnybą su mokslu Mykolo Romerio universitete.

Įvertinimas: per šešiolika tarnybos, kurią V.Masiliūnas pradėjo nuo žemiausių pareigų, policijoje metų jis jau tris kartus pripažintas geriausiu Metų sekliu ir apdovanotas keturiais medaliais. (Justinos Lasauskaitės nuotr.)

Baigus šią aukštąją mokyklą, įvyko tarnybos šuolis, persikeliant į Kauną. Iš pradžių – į ką tik įsikūrusią policijos Imuniteto tarnybą. O iš šios – į Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybą. Dirbdamas joje vyriausiuoju skyriaus, kuris tiria nusikalstamų grupuočių veiklą, tyrėju, 2018-aisiais V.Masiliūnas su kolegomis pripažinti geriausiais Kauno apskrities sekliais už sutriuškintą Kėdainių grupuotę, labai dideliais kiekiais platinusią narkotikus. O po metų nuskynė tokius pačius laurus ir už tarptautinį tyrimą, anot V.Masiliūno, turinčio panašumų su byla, už kurią jis su kolegomis įvertintas ir šiemet. Tik tuomet buvo demaskuota lietuvių ilgapirščių gauja, vogdavusi automobilius Vokietijoje. Tada V.Masiliūnas su kolegomis buvo pripažinti ir geriausiais organizuoto nusikalstamumo tyrimo padalinių pareigūnais Lietuvoje.

Šis mūsų komandos laimėjimas, vėl pripažįstant mus geriausiais Kaune, yra ne tik mūsų charakterio demonstravimas, bet ir didelė pergalė.

Pasiteiravus, kodėl po tokios sėkmės vėl pakeitė tarnybą ir pirmosiomis 2022-ųjų dienomis pradėjo vadovauti Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos 3-iajam skyriui, pakeisdamas po D.Karaluko sulaikymo laikinai šias pareigas ėjusį šio kolegą, V.Masiliūnas atsakė, kad priėmė tokį sprendimą dėl to, kad mėgsta iššūkius.

V.Masiliūnas neslepia, kad nubraukti minėtą šio skyriaus praeitį ir iškelti jo veiklą į naujas aukštumas buvo gana sudėtinga. Vien psichologiškai, nes šiame skyriuje tebedirba ir buvę D.Karaluko pavaldiniai, kuriems taip pat teko susidurti su minėtą skandalą lydėjusiais stereotipais net bendraujant su kolegomis iš kitų valdybų ar skyrių.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

„Todėl šis mūsų komandos laimėjimas, vėl pripažįstant mus geriausiais Kaune, yra ne tik mūsų charakterio demonstravimas, bet ir didelė pergalė. Taip ir turėjo būti, nes mūsų skyriuje dirba savo srities profesionalai. Ir aš labai džiaugiuosi šia naująja savo komanda!“ – linkęs reziumuoti V.Masiliūnas.

Daug triukšmo dėl nieko?

Policijos departamento pranešime apie D.Karaluko (nuotr.) sulaikymą 2019-ųjų spalio 9 d. jo darbo vietoje buvo teigiama, kad šis policijos veteranas įtariamas nelegalaus verslo dengimu. Kartu su D.Karaluku sulaikyti dar aštuoni asmenys, įtariami kelerius metus organizavę nelegalaus alkoholio verslą ir prekybą vogtomis automobilių detalėmis.

Kreipiantis tada į teismą dėl D.Karaluko suėmimo buvo teigiama, kad turima duomenų apie galimą ne vieną jo kyšio paėmimo epizodą, o bendra šių suma – daugiau kaip 10 tūkst. eurų. Ir ši nusikalstama veika galėjo tęstis daugiau kaip kelerius metus.

Galiausiai savo kaltės nepripažįstantis D.Karalukas iš suėmimo, trukusio daugiau kaip mėnesį, buvo paleistas už 20 tūkst. eurų užstatą, uždedant jam elektroninę apykoję. Vėliau ji nuimta.

Pradėjus rimti visuomenę užvaldžiusioms aistroms, iš pradžių teigta, kad ši byla turėtų būti perduota teismui dar iki 2020-ųjų pabaigos. Tačiau, sulaukus antrųjų šio skandalo metinių, paaiškėjo, kad „siekiant, kuo greičiau baigti tyrimą“, nuo pagrindinės bylos į atskirą išskirta jos dalis dėl galimų policijos pareigūnų veiksmų. Ir ši jau bus perduota teismui artimiausiu metu.

Tiesa, Generalinės prokuratūros prokuroras, pradėjęs vadovauti atskirtam ikiteisminiam tyrimui, baigiantis 2021-iesiems, „Kauno dienai“ jau sakė, kad viliamasi bylą perduoti teismui per pirmąjį 2022-ųjų pusmetį. Tačiau ne per seniausiai sulaukus ir trečiųjų šio skandalo metinių, „Kauno dienos“ žiniomis, situacija iš esmės nepasikeitė – D.Karalukui tėra pareikštas pirminis įtarimas, koks buvo prieš trejus metus, kilus šiam skandalui. Tačiau per tą laiką karjerą padarė ir Policijos departamento Imuniteto valdybos, pradėjusios šį ikiteisminį tyrimą, vadovas, ir policijos generalinio komisaro pavaduotojas, kartu su pirmuoju dalyvavęs tada surengtoje spaudos konferencijoje dėl šių Kauno policiją supurčiusių įvykių, ir šį ikiteisminį tyrimą organizavęs bei jam vadovavęs prokuroras.