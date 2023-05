Kauno savivaldybė atšventus miesto gimtadienį: keliaujame į 616-uosius metus!

„Gimtadienį atšventėme iš širdies – dėkojame visiems, kurie atėjo, pasveikino, dalino šypsenas, šoko ir dainavo drauge. Pasikrovėme nuostabių emocijų su kuriomis keliaujame į 616-uosius metus! “, – feisbuke rašė Kauno savivaldybė.

Miestas trijų dienų gimtadienio maratoną pasitiko šūkiu „Kaunas – mūsų praeities ateitis“. Gimtadienio fiestos programoje – viduramžių miestelis, senovės amatų ir kitokios mugės, riterių turnyrai, ryškūs praėjusių metų – Europos kultūros sostinės – akcentai.

UŽDARYTI >









































0:00 | 0:00 0 0:00 | 0:00

Kaune prasideda 615-ojo miesto gimtadienio renginiai | 22 nuotr.



















Pagrindinė šventės erdvė buvo įsikūrusi Santakos parke ir aplink jį. Didžiojoje muzikos scenoje pasirodė populiarūs Lietuvos bei užsienio atlikėjai, grupės ir didžėjai. Šventinę nuotaiką kūrė GJan, Jessica Shy, Linas Adomaitis su Kauno miesto bigbendu, grupės „Garbanotas“, „Kamanių šilelis“, „Baltasis kiras“ ir kiti.

UŽDARYTI >















































































































0:00 | 0:00 0 0:00 | 0:00

615-ojo Kauno gimtadienio šventė (antroji diena) | 57 nuotr.



















Prie jų prisijungė iš Didžiosios Britanijos atvykęs projektas „Someone Like You – The ADELE Songbook“, trijulė iš kaimyninės Latvijos „3Live Project“, kaunietis elektroninės muzikos korifėjus „Ten Walls“ savo gimtojo miesto šventėje pasirodęs duetu su solistu iš Švedijos Jonatan Bäckelie, norvegas Martin Tungevaag ir švedų atlikėjas „AronChupa“.

UŽDARYTI >























































































































































































































































































































































0:00 | 0:00 0 0:00 | 0:00

615-ojo Kauno gimtadienio šventė (trečioji diena) | 173 nuotr.



















Santakos parko Nemuno pakrantėje buvo įrengta jauki šeimų erdvė, Senamiestyje veikė tradicinė mugė.

UŽDARYTI >





































































0:00 | 0:00 0 0:00 | 0:00

Putvinskio gatvės diena (2023 m.) | 36 nuotr.



















Neapsieita ir be tradiciniais tapusių renginių: Putvinskio gatvės diena, „Kiemų šventė“ ir plaukimų Nemunu bei Nerimi „Švęskime upę“.