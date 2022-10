Kauno rajone – daugiau socialinių paslaugų

Kauno rajono savivaldybės vadovai po ilgų diskusijų su Ežerėlio Šv.Antano Paduviečio parapijos klebonu Juozu Fakėjavu ir vietos bendruomenės atstovais sutarė, kurioje vietoje turėtų būti ritualines paslaugas teikianti įstaiga.

Laidojimo paslaugas teikia Zapyškio bendruomeninių paslaugų centras, tačiau vyresnio amžiaus ežerėliečiai tvirtina, kad vykti į kaimyninę seniūniją nepatogu, todėl vietos tokioms paslaugoms teikti buvo ieškoma Ežerėlyje.

Šarvojimo salę būtų galima įrengti Ežerėlio bendruomenės centro patalpose, tačiau dėl to tektų iškeldinti sporto klubą, kurio ypač reikia jaunimui. Be to, centro patalpose įsikūrę Ežerėlio sveikatos namai, veikiantys pagal socialinio verslo modelį. Čia galima nebrangiai atsipalaiduoti druskų kambaryje, masažo krėsle, SPA kapsulėje ir kitokiais būdais pagerinti savo sveikatą.

Šių įstaigų darbą būtų sunku suderinti su laidojimo paslaugomis: nejaukiai jaustųsi ir pramogaujantys, ir gedintys mirusiųjų.

Po diskusijų surastas kompromisas – šarvojimo kambarį įrengti Šv.Antano Paduviečio bažnyčioje esančiose „Carito“ patalpose, kartu sutvarkyti bažnyčios prieangį. Kauno rajono meras Valerijus Makūnas tvirtino, kad tai būtų laikinas sprendimas: ateityje būtų galima suprojektuoti atskirą ritualinių paslaugų salę greta bažnyčios esančiame sklype, buvusios katilinės vietoje. Kauno rajono vyriausioji architektė Jurgita Kalvinskaitė patikino, kad tai geriausia vieta ir psichologiniu, ir funkciniu požiūriu.

Sprendimui pritarė klebonas J.Fakėjavas, Jolanta Malinauskaitė, Stasys Lukerovas ir kiti pasitarime dalyvavę ežerėliečiai