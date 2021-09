Kauno rajonas žvalgosi į elektrinius autobusus

Kauno rajone veikianti „Elinta Motors“ ir Vilniuje įsikūrusi bendrovė „Altas Auto“ gamina serijinius elektrinius žemagrindžius autobusus „Altas EV Ecoline“ ir „Altas EV Cityline“. Daugiausiai jų užsako „žaliąją politiką“ sėkmingai įgyvendinančios Skandinavijos šalys, o Lietuvos elektromobilių rinka dar tik formuojasi.

Apie tai, kaip reikėtų Kauno rajono pertvarkyti viešojo transporto sistemą, šio rajono meras Valerijus Makūnas antradienį diskutavo su UAB „Kautra“ generaliniu direktoriumi Linu Skardžiuku ir UAB „Vėjo projektai“ vadovu, žinomu verslininku Alvydu Naujėku. Pastarasis kartu su Klaipėdos verslo inkubatoriaus komanda yra sukūręs tarptautinį pripažinimą pelniusį ekologišką elektrinį autobusą „Dancer“. Du tokie autobusai jau rieda uostamiesčio gatvėmis.

Kauno rajono savivaldybės nuotr.

V. Makūno teigimu, Kauno rajono savivaldybė jau senokai svarsto, kaip modernizuoti viešąjį transportą.

„Ekologija yra šiandieninio pasaulio iššūkis, todėl delsti negalima. Pirmiausiai elektriniai autobusai galėtų aptarnauti priemiestines gyvenvietes – Raudondvarį, Garliavą, Domeikavą, Kulautuvą, vėliau galvotume apie tolesnę elektrinio transporto ūkio plėtrą“, – kalbėjo meras.

A. Naujėkas pasakojo, kad „Dancer“ yra lengvas, todėl sunaudoja mažiau energijos, be to, įkraunamas vos per 10 minučių, o tai važinėjant mieste itin svarbu. „Dancer“ autobusai gaminami ir varomi tik vėjo jėgainėse pagaminta elektra.

L. Skardžiukas pasidžiaugė paskelbtu „žaliuoju kursu“ tačiau pastebėjo, kad dar nėra aiškaus modelio, kaip jis bus finansuojamas. „Idėja puiki, reikia konkrečių veiksmų“, – tvirtino vienos didžiausių Lietuvoje viešojo transporto įmonių vadovas.

Kauno rajono savivaldybės nuotr.

Pažymėtina, kad „Altas Auto“ autobusuose sumontuotos „Elinta Motors“ elektrinės pavaros sistemos turi universalius valdiklius, kurie sujungia stabdžių antiblokavimo ir elektroninio stabilumo sistemas, mašinoje nėra transmisijos reduktoriaus, o galia perduodama tiesiai į ratus.

„Rinkoje esame ne vieni, ir tai gerai. Mes orientuojamės į didesnių elektrinių autobusų gamybą, o kolegos gamina mažesnius, todėl konkurencijos nėra“, – tikino A. Naujėkas.