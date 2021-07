Kauno policija kraustosi į pogrindį?

Dar vienas slaptas manevras

Viena naujausių tokių tendencijų – iš Laisvės alėjos dingęs Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) pašonėje veikęs Kriminalinės policijos nusikalstamų veikų registravimo skyrius. Nuo liepos 1-osios jis įsikūręs Chemijos gatvėje – po vienu stogu su Kelių policijos ir Viešosios tvarkos valdybomis.

Apie tai buvo pranešta trumpąja žinute tik Kauno apskrities VPK interneto svetainėje, kuri kažin ar labai populiari tarp kauniečių. Nors tik ten buvo pranešta ir apie birželio pradžioje įvykusį Kauno apskrities policijos vadovų persikėlimą iš Vytauto prospekte esančios ilgametės miesto policijos būstinės į Vilijampolę – Raudondvario plente įsikūrusį Santakos policijos komisariatą. Arba Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos išsikraustymą į buvusį Šilainių policijos nuovados pastatą Baltų prospekte.

Nusikalstamų veikų registravimo skyrius jau nuo liepos 1-osios veikia Chemijos gatvėje, tačiau buvusiose jo patalpose Laisvės alėjoje lig šiol nėra jokios nuorodos apie tai. (Laimučio Brundzos nuotr.)

Žodžiu, kartojasi situacija, primenanti prieštaringai vertinamą policijos reformą, įvykdytą, kai šalies policijos generalinio komisaro poste buvo Linas Pernavas. Tada nemažai kauniečių, kuriems skubiai prireikė policijos pagalbos, apie tai, kad panaikintos jos nuovados, sužinojo tik tokiomis stresinėmis aplinkybėmis.

Įslaptinta ir konkurso eiga

„Kauno diena“ rašė, kad pareigūnų kraustymasis iš Kauno apskrities VPK prasidėjo paskelbus konkursą dėl kapitalinio jo pastato remonto.

Skelbiant šį konkursą akcentuota, kad per kapitalinį šio keturių aukštų beveik 4,7 tūkst. kv. m ploto pastato remontą ir atnaujinimą turi būti įrengtos naujos darbo vietos jo pastogėje, o skirtinguose aukštuose – racionaliai išdėstytos atskirų skyrių darbo vietos. Be to, turi būti suremontuoti ir inžineriniai pastato tinklai. Ir visa tai turi būti atlikta išsaugant vertingąsias šio tarpukariu statyto paveldosauginio pastato savybes.

Kokioje stadijoje šiuo metu yra minėtas konkursas, nekomentuoja nei Kauno apskrities VPK, nei Policijos departamentas. „Kol nebaigtos pirkimo procedūros, komentarų nebus“, – toks buvo atsakymas.

Kol kas tebedirba Kauno apskrities VPK pastate ir dauguma jo specializuotų padalinių. Čia tebėra įsikūrusios Sunkių nusikaltimų, Organizuoto nusikalstamumo ir Nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos. Tačiau ir jos, anot Kauno apskrities VPK atstovės Gintarės Žulytės, taip pat netrukus išsikels į kitas patalpas. Planuojama, kad tai įvyks jau rudeniop. Kur kelsis šių valdybų pareigūnai, dar sprendžiama.

Vilmanto Raupelio nuotr.

Reforma veja reformą

Nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdyba greičiausiai įsikurs buvusiose Nusikalstamų veikų registravimo skyriaus patalpose Laisvės alėjoje.

Tačiau, anot G.Žulytės, ne dėl to iš ten buvo iškeltas šis skyrius. Tai susiję jau su kita planuojama Kauno policijos reforma – sukelti po vienu stogu visus reagavimo padalinius. Todėl vėliau į Chemijos gatvę bus perkelta ir Patrulių rinktinė, šiuo metu įsikūrusi Savanorių prospekte.

Kol nebaigtos pirkimo procedūros, komentarų nebus.

Belieka tikėtis, kad visos šios kraustynės, apėmusios Kauno policiją, nepavers jos pogrindine organizacija. Nors jau ne iš vieno kitų mieste esančių tarnybų ar įstaigų, turinčių darbo reikalų su Kauno policija, atstovo teko girdėti, kad net ir jiems rasti pastarosios pareigūnų kontaktus – sudėtinga. Nors dar iki minėtos L.Pernavo įvykdytos policijos reformos jos pareigūnų, išlaikomų iš mokesčių mokėtojų pinigų, telefonai, buvo skelbiami internete. Kaip tai iki šiol daro policijai giminingos struktūros.

Keičiantis įprastinėms Kauno policijos padalinių dislokacijos vietoms ir tai darant pusiau pogrindyje, jos pareigūnai gali tapti dar sunkiau pasiekiami. Pavyzdžiui, jau minėtose beveik dvi savaites tuščiose Kriminalinės policijos nusikalstamų veikų registravimo skyriaus patalpose šiandien nėra jokios nuorodos, kur iš inercijos čia atvykusiems kauniečiams, kuriems prireikė skubios policijos pagalbos, ieškoti ten dirbusių pareigūnų. Tačiau šio skyriaus iškaba Laisvės alėjoje dar tebekabo.