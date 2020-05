Kauno miesto poliklinika vėl laukia pacientų: kas keičiasi

Gydytojai pasiilgo pacientų

"Mūsų gydytojai pasiilgo pacientų, manau, kad ir pacientai – mūsų, – sako KMP direktorius Paulius Kibiša. – Primenu, kad visi apribojimai ir atidėjimai yra dėl pacientų ir darbuotojų saugumo. Pradedame nuo to, kad visus darbuotojus, grįžtančius iš prastovų ir atostogų, tikriname dėl COVID-19. Visi kiti darbuotojai dėl to tikrinti anksčiau. Norime, kad ir kolektyvui, ir pacientams būtų saugu."

Planinės paslaugos operatyviai atnaujinamos praėjusią savaitę sveikatos apsaugos ministrui pasirašius atitinkamą sprendimą. Remiantis juo, tęsiantis karantinui šios paslaugos negalės būti teikiamos tokiais pačiais pajėgumais kaip anksčiau: gydytojai galės priimti kur kas mažiau pacientų.

"Saugos reikalavimų įgyvendinimas užima laiko. Jei iki karantino mūsų specialistai per valandą priimdavo 3–4 pacientus, tai dabar mes pradėsime nuo vieno kontaktinio paciento per valandą. Tarp kontaktinių konsultacijų bus dezinfekuojamos ir vėdinamos patalpos, be to, poliklinikos medikai ir toliau teiks nuotolines konsultacijas, – KMP direktoriaus žodžiais, karantinas išmokė ir gerų dalykų. – Žymiai plačiau pradėjome teikti nuotolines konsultacijas. Tais atvejais, kai tokių konsultacijų užteks, jas ir toliau teiksime."

Nuo bendro pacientų srauto ir dabar bus siekiama atskirti asmenis, priklausančius COVID-19 rizikos grupei. "Esame apsibrėžę, kad į naujojo koronaviruso rizikos grupę patenka ne tik asmenys nuo 60 m. amžiaus ar turintys lėtinių susirgimų, bet ir nėščiosios. Juos pirmiausiai norime apsaugoti", – pabrėžė P.Kibiša.

Poliklinikoje ir toliau atliekami planiniai skiepai vaikams, suaugusieji skiepijami nuo erkinio encefalito.

Registruos ir kraujo tyrimams

KMP direktoriaus pavaduotojas medicinai Raimundas Micka prašė gyventojų kantrybės, jei norimu laiku nepavyktų patekti pas gydytojus: "Remiantis ministro nutarimu, šiuo metu galime priimti ne daugiau kaip 50 proc. ankstesnio pacientų srauto. Todėl vizito pas gydytoją gali tekti palaukti."

Pašnekovas tvirtino, kad planinės paslaugos poliklinikoje pradedamos teikti laikantis visų atsargumo priemonių. "Po kiekvienos tiesioginės konsultacijos turi būti dezinfekuojamas kabinetas, kuriame vyko konsultacija, kaip ir visos priemonės bei medicininė įranga, prie kurios pacientas lietėsi. Dezinfekciniu skysčiu turi būti valomos kabineto rankenos, baldai: kėdė, ant kurios pacientas sėdėjo, ar stalas, prie kurio jis lietėsi, – R.Mickos žodžiais, dezinfekuoti įrangą po vizitų pas gydytojus specialistus užtruks skirtingai. – Po vienos oftalmologo apžiūros, naudojant dezinfekcines priemones, reikia nuvalyti tris aparatus, rentgeno kabinete – rentgeno aparatą, kai pas šeimos gydytoją galbūt reikės dezinfekuoti tik stetoskopą."

Jei iki karantino mūsų specialistai per valandą priimdavo 3–4 pacientus, tai dabar mes pradėsime nuo vieno kontaktinio paciento.

Iki karantino nemažai procedūrų poliklinikoje buvo atliekama pacientams laukiant gyvoje eilėje. Taip, pavyzdžiui, būdavo imamas kraujas. Tokį tyrimą paprastai paskiria šeimos gydytojas tiesioginės konsultacijos metu. "Tada pacientas eina prie procedūrinio kabineto ir gyvoje eilėje laukia. Dabar to neliks. Šiems tyrimams turės užregistruoti šeimos gydytojai per mūsų vidinę internetinę registracijos sistemą, kad pacientai prie procedūrinių kabinetų nesibūriuotų. Tikimės, kad jie laikysis saugaus 2 m atstumo", – vylėsi KMP direktoriaus pavaduotojas medicinai.

Kadangi pacientų srautas poliklinikose kol kas negali būti labai didelis, be to, siekiant išlaikyti saugų atstumą tarp pacientų, veiks ir mažiau procedūrinių kabinetų. Pašnekovo žodžiais, jei KMP Dainavos padalinyje iki karantino vienu metu veikė keturi procedūriniai kabinetai, tai dabar veiks daugiausiai du.

Pirmumas nuotolinėms konsultacijoms

KMP Pacientų aptarnavimo ir informavimo skyriaus vadovės Loretos Marmienės teigimu, registruojant pacientus pas gydytojus, prioritetas ir toliau bus teikiamas nuotolinėms konsultacijoms. "Visų pirma, skambinantįjį užregistruojame į nuotolinę konsultaciją pas šeimos gydytoją. Tokios konsultacijos metu šeimos gydytojas, įvertinęs paciento sveikatos būklę, sprendžia, ar reikia kontaktinės konsultacijos. Esant reikalui, šeimos gydytojas registruoja į kontaktinę konsultaciją arba išrašo elektroninį siuntimą gydytojo specialisto konsultacijai", – patekimo pas gydytojus tvarką komentavo L.Marmienė.

Su tokiu siuntimu pacientas taip pat pirmiausia registruojamas į nuotolinę gydytojo specialisto konsultaciją. Jei tokios konsultacijos neužtenka, gydytojas skiria kontaktinę konsultaciją.

KMP atstovai pabrėžia, kad pacientų, kurie buvo užsiregistravę kontaktinėms konsultacijoms pas gydytojus prieš prasidedant karantinui, vizitai nėra perkeliami prioritetine tvarka. "Mes neskirstome, ar žmogus buvo užsiregistravęs anksčiau, bet dėl prasidėjusio karantino tiesioginė konsultacija jam nebuvo suteikta, ar žmogus skambina registruotis pirmą kartą – jie abu registruojami vadovaujantis ta pačia bendra tvarka. Pirmumas suteikiamas tik tiems pacientams, kurie skundžiasi ūmiais skausmais, tinimais ar panašiai", – pašnekovės žodžiais, tokiu atveju skambučio į registratūrą metu pacientas gali būti sujungtas su savo šeimos gydytoju, jei atvejis labai skubus – su budinčiu šeimos gydytoju, kuris suteikia nuotolinę konsultaciją iš karto. Visais kitais atvejais nuotolinei konsultacijai registruojama iš anksto.

Šiuo metu gyventojai negali internetu registruotis pas poliklinikos gydytojus – registruojama tik skambinant telefonu. Registruotis galima šiais KMP registratūros telefonais: Centro padalinyje – (8 37) 409 222, Kalniečių padalinyje (8 37) 401 422, Dainavos padalinyje – (8 37) 403 900, Šilainių padalinyje – (8 37) 377 771, Šančių padalinyje – (8 37) 342 167.

Įleis tam tikru metu

Švelninamos karantino sąlygos nereiškia, kad dabar į poliklinikas jų darbo metu bus galima užeiti kada panorėjus. KMP padaliniai ir toliau lieka užrakinti. Siekiant riboti žmonių skaičių poliklinikoje, į jos padalinius bus įleidžiami pacientai, likus ne daugiau kaip 10 min iki vizito pas gydytoją ar pakirto tyrimo laiko. Prie durų pasitiksiantys darbuotojai tikrins, ar asmuo tikrai tuo metu užsiregistravęs pas gydytoją ir ar jis neturi temperatūros. Karščiuojantys asmenys karantino metu priimami karščiavimo klinikoje, veikiančioje KMP Šančių padalinyje. Tačiau jei kartais toks asmuo atvyktų į polikliniką bendra tvarka, jam bus nedelsiant atliekamas COVID-19 testas.

Reabilitacijos, profilaktinės sveikatos priežiūros paslaugos kol kas neteikiamos, kaip ir planinės odontologijos paslaugos, – teikiama tik būtinoji odontologinė pagalba. SAM sprendimu, reabilitacines, profilaktines, taip pat planines odontologijos paslaugas ketinama sugrąžinti vėlesniuose karantino švelninimo etapuose.

"Kauno miesto poliklinika pastaraisiais metais išgyveno pozityvių pokyčių etapą – nuo administracinės struktūros permainų iki naujų veiklos kokybės standartų. Šis karantino laikotarpis dar kartą įrodė itin aukštą čia dirbančių profesionalų kompetencijos lygį: poliklinikos personalas sėkmingai tvarkosi su užduotimis, užtikrinant sklandžią Kauno mobiliojo patikros punkto veiklą. Švelnėjančios karantino sąlygos palengva sugrąžina žmones į įprastą gyvenimo ritmą, tad natūralu, kad čia neišvengiamos ir pilnavertės sveikatos priežiūros paslaugos. Džiaugiamės, kad jau šią savaitę, atnaujinus poliklinikos veiklą, kauniečiai jų sulauks vieni pirmųjų šalyje", – sakė Kauno mero pavaduotoja Rasa Šnapštienė.