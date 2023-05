Kauno kolegija kviečia leistis į praktiškų studijų atradimus

Šioje atradimų kelionėje studentus neretai lydi dėstytojai – palaikydami, patardami, padrąsindami. Kauno kolegijos Akušerijos studijų programos absolventė Alina Liepinaitienė, sugrįžusi į kolegiją jau kaip dėstytoja, ir Kauno kolegijos Akušerijos studijų programos trečiakursis Brigimantas Kontrimas dalinasi savaisiais – praktiškų studijų, tarptautinių galimybių – atradimais.

Trumpesnė studijų trukmė ir dėmesys praktikai

Kalbėdama apie studijas Kauno kolegijoje, A. Liepinaitienė sako įžvelgianti du didžiausius privalumus – studijų trukmė ir praktiniai užsiėmimai. „Kalbant apie studijų kolegijoje privalumus, labiausiai galėčiau išskirti tai, kad studijos trunka trumpiau nei universitete. Čia studijos tęsiasi 3,5 metų, kai tuo tarpu universitete – 4 metus. Taip pat vienas iš privalumų – praktinis darbas. Kolegijoje be galo daug paskaitų vyko praktinių užsiėmimų vietose, ligoninėse, poliklinikose. Tai yra privalumas, kadangi galima dirbti realioje darbo aplinkoje, su realiais pacientais, jų poreikiais bei emocijomis“, – studijų Kauno kolegijoje privalumus vardija A. Liepinaitienė. Praktinių užsiėmimų svarbą įvardija ir Akušerijos studijų programos studentas B. Kontrimas.

Asmeninio archyvo nuotr.

„Džiaugiuosi, kad studijų Kauno kolegijoje metu daug dėmesio skiriama praktinių įgūdžių lavinimui. Šiuo metu praktikas jau esu atlikęs Skuode, Kretingoje, Klaipėdoje, Šiauliuose“, – sakė B. Kontrimas ir priduria, kad studijas Kauno kolegijoje rekomenduotų rinktis norintiems su būsimuoju darbo pobūdžiu susipažinti ne tik iš teorinės, bet ir iš praktinės pusės.

A. Liepinaitienė pripažįsta, kad nors studijų pradžioje dvejojo dėl savo pasirinkimo, visgi vėliau šios abejonės dingo. „Pirmasis studijų pusmetis buvo vien tik iš bendrųjų slaugos studijų dalykų, todėl buvo pakankamai sunku, ypač norint suprasti, kas akušerija yra iš tiesų. Taip pat, bendrieji dalykai buvo tikrai sunkūs: anatomija, mikrobiologija, biochemija, biofizika. Tad svarsčiau, ar tikrai esu ten, kur noriu būti. Tačiau prasidėjus antrajam studijų semestrui supratau, kas yra akušerija ir kokia ji gali būti, pamačiau, koks nuostabus reiškinys yra žmogaus gimimas“, – sakė šiuo metu doktorantūroje studijuojanti A. Liepinaitienė.

Studentams stengiasi suteikti kuo daugiau galimybių

Vienas iš pagrindinių Kauno kolegijoje vykdomų studijų privalumų – praktinių užsiėmimų gausa. Medicinos studijas pasirinkusiems studentams šie užsiėmimai ypač svarbūs, nes leidžia ne tik geriau pažinti būsimojo darbo pobūdį, bet ir jaustis tvirčiau baigus studijas bei pradėjus dirbti. A. Liepinaitienė atkreipia dėmesį, kad paskaitų metu visuomet stengiasi derinti teoriją ir praktiką, taip suteikiant studentams tvirtą teorinių žinių pagrindą ir lavinant jų praktinius įgūdžius.

„Paskaitų metu studentams retai tenka matyti mane palinkusių prie skaidrių ir vedančią nuo žodžio prie žodžio, kadangi paskaitų metu man svarbiausia – praktinis darbas. Akušeriai neišmoks gaivinti naujagimio besimokydami tik nuotoliu ar gaudami tik teorines žinias. Todėl dažniausiai mano paskaitos vyksta mišriu būdu – teorija persipina su praktika.

Studijos Kauno kolegijoje man leido pamatyti, kaip mūsų profesijos kolegos dirba kitose šalyse.

Dar praėjusiais metais, kai Akušerijos studentams dėsčiau studijų dalyką Žmogaus sauga, kiekvieną savaitę studentai vyko į vis kitas vietas, kuriose mokėsi saugos: ergonomika darbo vietoje – buvo keliaujama į morgą, akušerijos skyrių, moterų konsultaciją; priešgaisrinė sauga – Kauno apskrities priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje ir pan. Kadangi pati buvau studentė, žinojau, kokia dėstytoja nenoriu būti, todėl savo paskaitų metu stengiuosi įvesti kuo daugiau teorinių ir praktinių dalykų kartu, kad mokymasis būtų įvairiapusis“, – apie praktikos svarbą ir jos integraciją į paskaitas kalba Lietuvos akušerių sąjungos viceprezidentė A. Liepinaitienė. Kauno kolegijos Medicinos fakulteto lektorė taip pat atskleidžia, kad skatina studentus dalyvauti įvairiuose projektuose, semtis žinių dalyvaujant tarptautinėse veiklose.

„Studentus labai motyvuoja dalyvavimas užsienio projektuose – tokiu būdu jie gali gauti maksimaliai daug naujos informacijos, susipažinti su kitų šalių akušeriais bei plėsti kolegų ratą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Žinoma, jiems atsiveria ir galimybės keliauti, todėl kasmet į užsienio komandiruotes vykstame kartu su mažiausiai 30 studentų iš visų Kauno kolegijoje bestudijuojančių Akušeriją studentų“, – sakė taip pat Respublikinėje Šiaulių ligoninėje direktoriaus patarėja slaugai ir tarptautiniams ryšiams dirbanti A. Liepinaitienė. Kaip vieną iš esminių studijų Kauno kolegijoje privalumų – galimybę semtis žinių už Lietuvos ribų – įvardija ir Akušerijos studijų programos trečiakursis B. Kontrimas.

Asmeninio archyvo nuotr.

„Studijos Kauno kolegijoje man leido pamatyti, kaip mūsų profesijos kolegos dirba kitose šalyse“, – sakė B. Kontrimas, pasinaudojęs tarptautinių mainų programos „Erasmus+“ teikiamomis galimybėmis, bei priduria, kad vienas didžiausių privalumų studijuojant Kauno kolegijoje – tai didelis dėmesys praktinių įgūdžių lavinimui.

A. Liepinaitienė priduria, kad be praktinių užsiėmimų, tarptautinių galimybių, Kauno kolegijoje studijuojančius studentus ji stengiasi įtraukti ir į kitas, profesiniam tobulėjimui svarbias, veiklas. „Taip pat kasmet turiu bent 7 bakalaurantus, kurie arba dalyvauja projektuose, arba vykdo užsakomuosius tyrimus, arba dalyvauja tarpkryptiniuose bakalauro darbo rengimo tyrimuose. Negana to, studentai turi galimybes dalyvauti Kauno kolegijos organizuojamoje tarptautinėje akušerių, dėstytojų ir akušerijos studentų konferencijoje. Pirmoji konferencija vyko 2022 m. – tai buvo pirmoji tokia konferencija, organizuota Lietuvos akušerių ir tąkart dalyvavo 448 dalyviai (hibridiniu būdu). Šįmet dalyvių skaičius buvo įspūdingas, kadangi dalis dalyvių prisijungė gyvai, o didžioji dalis konferenciją klausė nuotoliniu būdu, per „Youtube“ platformą. Šios konferencijos metu dalyvavo 7 476 dalyviai iš Lietuvos ir užsienio“, – sako konferencijos organizatorė A. Liepinaitienė.

