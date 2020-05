Kauno centre pabaigtas įrengti „Marriot“ grupės „Moxy“ viešbutis

„Norime pasidžiaugti užbaigtų darbų rezultatu – viskas buvo atlikta laiku, neuždelsus nei vienos dienos. Įrengti kambariai jau laukia savo svečių, kuriuos galėsime priimti kiek vėliau negu planuota, nes visi nauji „Marriott“ tinklo viešbučiai visame pasaulyje pakoregavo atidarymo datas dėl pasaulinės Covid-19 pandemijos“, – teigia „Moxy“ viešbučio direktorė Evelina Šukytė.



Viešbučio statybos darbus vykdė bendrovė „Mitnija“. Statybų aikštelėje piko metu vienu metu dirbo daugiau kaip 250 darbininkų, per 60 subrangovų ir tiekėjų įmonių.

„Vienas iš didžiausių iššūkių buvo tai, kad statybos vyko pačiame miesto centre, todėl praktiškai neturėjome statybvietės ir darbo erdvės. Statybų technikos, medžiagų, klojinių tiekimo logistiką teko planuoti ypač kruopščiai. Be to, teko dirbti vos per metrą nuo kitų statinių, tarp kurių – ir istorinis Lietuvos banko pastatas. Tačiau visus darbus pavyko atlikti preciziškai tiksliai ir sėkmingai“, – teigia Martynas Gricius, statybų kompanijos „Mitnija“ projektų vadovas.



Projekto plėtotojos UAB „Tala“ sprendimui dėl viešbučio statybos vietos didžiausią įtaką turėjo augantis Kauno potencialas. Pasak viešbučio atstovų, prie projekto įgyvendinimo dirbusi komanda numatė, kokia viešbučio koncepcija reikalinga ekonomiškai stiprėjančiam miestui, kur atkeliauja vis daugiau tarptautinių įmonių ir turistų.





Kauno „Moxy“ architektūriniai sprendimai technologiškai buvo gana sudėtingi. Pastato projektavimo darbais rūpinosi architektų biuras „G. Natkevičius ir partneriai“. Viešbutis suprojektuotas taip, tarsi dalis jo aukštų būtų pakibę virš žemės, kaip išsikišusi konstrukcija. Dar vienas projektuotojų sumanymas – Kauno architektūrinį paveldą primenančios lenktos pastato kraštinės sienos. Monolitiniame statinyje tokiam sienų linkiui išgauti buvo naudojami specialūs klojiniai.

Savita estetika išsiskirs ir pastato interjeras, sukurtas R. Čimkaus studijos architektų – tam buvo skirta itin daug dėmesio ir investicijų. Vidaus erdvėse dominuoja apdailinis betonas, priderintas prie unikaliaus fasado, atrodančio tarsi „sušukuotas“ tinkas. Pasak M. Griciaus, tai buvo unikalus meistrų rankų darbas. Prie betono vingių įkomponuotos natūralios medžiagos – metalas, medis. Grafičiais dekoruotos laisvalaikio zonos, modernūs minimalistiniai baldai, nestandartinis apšvietimas ir kitos interjero detalės kurs šiuolaikiško, gyvo, išskirtinio viešbučio įspūdį.

Viduje taip pat buvo sumontuotos moderniausios, pilnai kompiuterizuotos pastato valdymo sistemos. Visų 175 viešbučio kambarių oro vėdinimo, kondicionavimo, šildymo parametrai yra valdomi individualiai, todėl leis prisitaikyti prie kiekvieno kliento poreikių. Tai – pirmasis viešbutis Kaune, kur svečiai galės įsiregistruoti, bendrauti su darbuotojais, užsisakyti papildomų paslaugų ir net patekti į savo rezervuotą kambarį su skaitmeniniu raktu, naudojantis mobiliąja „Marriott Bonvoy“ aplikacija.



Pasak viešbučio vadovės, šiuo metu vykdomi planuojamo atidarymo procesai, nuolat bendraujama su „Marriott“ tinklo atstovais ir laukiama, kol situacija rinkoje pasikeis, kad būtų galima itin operatyviai atverti viešbučio duris pirmiesiems svečiams.

„Tikslią atidarymo dieną galėsime numatyti ir paskelbti, kai tik Vyriausybė sušvelnins kelionių apribojimus, tad tai priklausys nuo pandeminės situacijos, kurią labai atidžiai stebime. Mums labai svarbu, kad svečiai ir darbuotojai mūsų viešbutyje jaustųsi saugiai ir patogiai, todėl tam skirsime visą dėmesį ir daugybę papildomų saugumo priemonių“, – teigia E. Šukytė.



Maironio gatvėje Kauno centre iškilęs „Moxy“ pastatas yra šešių aukštų ir užima 5,7 tūkst. kv. metrų ploto. Viešbutis turi 31 parkavimo vietą požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje ir dar 12 vietų pastato kieme, kurios bus skirtos ne tik klientams, bet ir miesto gyventojams. Čia veiks ir paspirtukų nuoma, lauko kavinė.

14 mln. eurų į viešbučio statybas investavo „Tala LT“, sklandų viešbučio valdymą užtikrins operatorius „Apex Alliance Hotel Management“, šiuo metu jau valdantis šešis „Hilton“ bei „Marriott“ viešbučius Lietuvoje, Latvijoje bei Rumunijoje.