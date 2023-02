Kauniečiai kviečiami prisidėti prie apkasų žvakių gamybos: karas nesibaigė, todėl ir pagalba nestoja

Kauno apskrities viešoji biblioteka socialiniuose tinkluose pakvietė kauniečius nešti tuščias skardines bei vaško, parafino likučius, iš kurių bus gaminamos neužgęstančios apkasų žvakės. Bibliotekos darbuotojai nurodė, kad viena tokių žvakių siunta jau iškeliavo į karo frontą Ukrainoje.

„Norime pasidžiaugti – šiandien iškeliavo pirmoji partija akcijai surinktų žvakių ir skardinių! Ačiū, kad prisidedate prie pagalbos Ukrainai!

Atlaisvinome vietos, renkame toliau. Atnešti žvakes bei išplautas skardines apkasų žvakių gamybai galite į mūsų biblioteką (K. Donelaičio g. 8 ). Jūsų nenaudojamos žvakės ir metalinės skardinės gali atgimti naujam gyvenimui. Patys prisidedame ir kviečiame visus prisidėti prie iniciatyvos“, – rašė Kauno apskrities viešosios bibliotekos darbuotojai.

Bibliotekos patalpose renkami šie daiktai: žvakės (nudegusios, sulūžusios žvakės, parafinas, vaškas, gimtadienio žvakutės, vaškinių kreidelių gabaliukai ir kt.) bei skardinės (švarios konservų, kačių ir šunų maisto, kavos, mišinuko ir kt. (nuo 50 ml iki 1,5 l). Apkasų žvakėms netinka skardinės nuo gėrimų.

Be to, šeštadienį nuo 10 iki 20 val. savanoriai apkasų žvakes gamins „Parako“ sandėlyje (Prancūzų g. 2). kiekvienas norintis gali prisidėti prie šių žvakių gamybos ir taip padėti fronte kariaujantiems kariams bei ukrainiečiams, kurie liko be elektros bei šilumos. Į „Parako“ sandėlį kauniečiai taip pat gali atnešti švarių skardinių ar vaško likučių ir šios medžiagos pasitarnaus svarbiam tikslui.

Šios žvakės ypač pasitarnauja Ukrainoje, mat jos ilgai dega, galima pasišildyti rankas, ant didesnių žvakių liepsnos net pasigaminti valgyti, todėl reikia kuo daugiau tokių žvakių.