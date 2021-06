Kauniečiai apie atostogas: prie jūros – būtina, bet gerai ir arčiau

Atostogos prasideda!

Nepamainomas poilsis – gamtoje, prie vandens telkinių. Tokių netrūksta ir Kaune bei aplink jį. Pasvilinus saulei vietiniai paplūdimiai tapo sausakimši. Tokios trumpos atostogos po darbo dienos geriau nei vakaras prie TV.

Šeštadienį, kai gamta kiek palepino vėsa, priešpiet apsilankę prie Kauno pilies sutikome nemažai kauniečių, kurių atostogos – dar prieš akis, tačiau kai kurie jau tądien krovėsi lagaminus į automobilį.

„Išvykstame į Lietuvos pajūrį. Kaip tik dabar“, – sakė merginos, ėjusios prie savo automobilio. Prieš įsidėdama lagaminą viena jų pasakojo, kad atostogų trukmė priklausys nuo oro, nuo nuotaikos. Neapsisprendusios.

Finansinė situacija joms geresnė dabartinė, nes prieš karantiną buvo dar studentės ir nedirbo, o dabar jau turi savų pajamų. Be to, per karantiną, kai daug kas neveikė, nori nenori pavyko mažiau išlaidauti.

Kauno autobusų stotyje laukusi kaunietė Auksė taip pat vyko atostogauti. Pas brolienę į Palangos pakraštį. „Labai vaikščioti negaliu, vežuosi lazdas. Noriu į pliažą ir maudytis. Saulės man nereikia. Toks apsiniaukęs oras, kaip dabar – pats tas“, – užsisakė orą artimiausioms dešimčiai dienų. Poilsis arčiau jūros būtų dar patogesnis, bet per brangus, įvertino moteris.

Rudenį ji ruošiasi kelionei į užsienį. „Anglijoje gyvena viena dukra, JAV – kita. Spalį važiuosiu į Londoną, iš jo – į Ameriką. Čia pusei metų tikriausiai. Labai pasiilgau dukrų, anūkų, proanūkių. Daugiau kaip metus nemačiau, tik per ekranus“, – skaičiavo kaunietė.

Vieta garantuota

Su žmona ir anūkais prie pilies vaikštinėjęs gydytojas odontologas, burnos chirurgas Antanas Černikis – iš tų, kurie mėgsta trumpas išvykas ir aktyvų poilsį. Vasarą liks Lietuvoje, o rudenį laukia kelionė į Turkiją, bet ne kaip gulėtojo prie baseino, o kaip 50-ųjų Pasaulio medikų teniso žaidynių dalyvio.

Pandemija nedaug tepakeitė šios šeimos atostogų įpročius. „Paprastai paatostogaujame kelias dienas Lietuvoje prie jūros, po to kelias prie ežerų. Į užsienį vasarą nevažiuojame, nebent šaltuoju metu“, – pasakojo kaunietis odontologas.

Tiesa, dėl koronaviruso chaoso paslidinėti užsienio kurortuose praėjusią žiemą nepavyko.

Tik iš vieno kito pašnekovo neišgirdome, kad ketina pavasaroti prie ežerų. „Prie jų dar nepakankamai gerai išvystyta infrastruktūra“, – savo pasirinkimą vykti prie jūros ir aplenkti ežerus argumentavo Senamiestyje sutiktas su mažais vaikais sutiktas Kauno rajono gyventojas Valdas. Vienas mažylis snaudė vežimėlyje, kitas straksėjo šalia.

Atostogauti vyras galėtų kada tik panorėjęs, nes pats reguliuoja savo užimtumą, tačiau pagal paslaugų paklausą jam laisvesnė žiema. Vis tik šaltuoju sezonu nei per pandemiją, nei iki jos slidinėti nevykdavo. „Nemėgstu“, – neslėpė vyras.

„Sūnui geriausia vasarą. Iki vakaro lauke prabūna. Su ašarom namo tenka parvaryti“, – kalbėjo čekiškietis ir ėmė vardyti gražias aplinkines vietas, apgailestavęs, kad su vaikišku vežimėliu ne visose lankytinose vietose patogu judėti.

Šeima atostogų prie jūros dar nėra tiksliai suplanavusi. Paskutinę minutę gali būti sudėtinga gauti gerą vietą apsistoti. „Gausim, gausim, pastoviai ten važiuojam“, – užtikrintas buvo Valdas.

Atvyksta į Kauną

Kol kauniečiai planuoja atostogas pajūryje, į Kauną pailsėti atvyksta kitų miestų atstovai. „Esame iš Utenos, studijuojame Vilniuje, šį savaitgalį leidžiame Kaune“, – nusifotografavę prie didžiulio užrašo „Kaunas“, esančio prie Kauno pilies, pasakojo studentai Augustė Narčytė ir Kasparas Ubeika.

Būsimasis transporto inžinierius pasakojo iki šiol užsukdavęs su reikalais ir nebūdavę laiko apžiūrėti miesto. „Kaunas labai gražus, palyginus su Vilniumi žymiai ramesnis“, – įspūdžiais dalijosi jaunuoliai. Atvyko jie penktadienį, apsistojo viešbutyje. Buvo proga išnaudoti dovanų gautą nakvynės kuponą.

Laisvės alėja jau pasivaikščiota, Senamiestyje pabuvota, jų planuose liko užkopti į Aleksoto apžvalgos aikštelę, šiaip pasivaikščioti po miestą.

O kaip dėl ilgesnių atostogų? „Norėtųsi prie jūros. Arba į kitą šalį išvažiuoti“, – kalbėjo Kasparas. Studentiškam biudžetui palankiausia, jų manymu, būtų kelionė į Latviją, o jeigu prisidėtų tėvai, tuomet linktų į pietinę Europą.

Jų manymu, Lietuvoje ir brangus apgyvendinimas, ir jau sunku rasti laisvų vietų. „Taip, žiūrinėjomės. Daug kas jau rezervuota“, – sakė būsimoji visuomenės sveikatos specialistė.

Vėl primename ežerus ir palapines. „Traukia ir toks poilsis, bet tada reikėtų draugų kompanijos. Planuose yra dviejų dienų žygis su baidarėmis. Smagu, jeigu geras oras ir nelyja“, – dėstė uteniškė.