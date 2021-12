Kaune – naujas stiprus „žaidėjas“ socialinių-emocinių kompetencijų ugdymo srityje

„Pažinimo medis“ Vilniuje jau keliolika metų akademinį ugdymą pastiprina nuosekliu socialinių–emocinių kompetencijų ugdymu. Mokyklos kūrėjai įsitikinę – nemaža vaikų dalis patiria mokymosi sunkumų ne dėl akademinių spragų, o dėl emocinių trukdžių, todėl mokykla ne vienerius metus sistemingai lavina socialines–emocines kompetencijas, taip padėdama vaikams ramioje bei saugioje aplinkoje siekti akademinių tikslų.

Kaune įsikursiančios mokyklos vadovė Onutė Verygaitė pasakoja, kad konkurencijos neskatinimas, vaikų nelyginimas tarpusavyje ir lygiavertis santykis turi didelę įtaką akademiniam mokymuisi, todėl kaip vieną mokyklos stiprybių išskiria metodišką socialinių–emocinių kompetencijų ugdymą.

„Ši mokykla – pirmoji Lietuvoje, kurioje nuo darželio vedamos socialinių įgūdžių pamokos, paremtos bazinių vaiko poreikių atliepimu ir netinkamo elgesio tikslų supratimu bei atitinkamu reagavimu. Ši prieiga yra pagrįsta moksliniais tyrimais ir praktika“, – sako O. Verygaitė. Specialiose pamokose pagal mokyklos atstovų sukurtą autorinę SEKU programą vaikai kas savaitę aptaria ir įvertina įvairias gyvenimiškas ir jiems aktualias situacijas, iškrauna susikaupusias emocijas ir mokosi sugyventi su savimi bei kitais. Tai reiškia, kad socialiniai įgūdžiai ugdomi ne retkarčiais, o tiek, kiek vaikai mokosi mokykloje.

Vadovės teigimu, stiprūs socialiniai įgūdžiai padeda ne tik asmeniniame gyvenime – kaip minėta, jie svarbūs siekiant akademinių tikslų, karjeros ir apskritai sėkmės.

Negana to, „Pažinimo medis“ yra bene vienintelė mokykla pasaulyje, kuri individualiosios (Alfredo Adlerio) psichologijos principus taiko praktiškai visose veiklos srityse: ugdyme, mokyklos valdyme ir mokytojų atrankoje. Tame mokykla pagal pasirašytą sutartį bendradarbiauja su Individualiosios psichologijos institutu. Nemažai mokyklos pedagogų yra sertifikuoti šio instituto konsultantai, jie supervizuojami patyrusių psichologų, kur mokosi pasirūpinti tiek savimi, tiek individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo procesą pagal vaiko poreikius arba gali su profesionalu aptarti pamokose kylančias situacijas. Be to, vaikai mokosi pagal 4S – 4 santykių – sistemą, kuri padeda formuoti santykį su savimi, kitu, pasauliu ir užduotimi. Pasak mokyklos vadovės Onutės Verygaitės, šie keturi santykiai yra žmogaus laimės pagrindas.

Toks požiūris padeda ir saugant vaikų motyvaciją. Įvairūs moksliniai tyrimai rodo, kad motyvuotas vaikas neretai praranda motyvaciją būtent mokykloje, todėl mokyklos vizionieriai, tikėdami, kad kiekvienas vaikas yra žingeidus ir kuo nors gabus, savo sukurtais įrankiais siekia išsaugoti ir didinti kiekvieno vaiko motyvaciją. Pvz., siekiama sukurti intrigą, kelti nuostabos jausmą, akademiškumą derinti su mokymusi klysti, nemanipuliuoti įvertinimais ir pan.

Be to, darželiuose vaikai neretai auga mišriose grupėse, sukuriančiose sąlygas įvairiapusiam socialiniam klimatui ir bendradarbiavimui, kai mažesnieji turi sektiną pavyzdį, o vyresnieji mokosi rūpintis mažesniais. „Taip ugdomas pasitikėjimas savimi, lyderystės įgūdžiai, valia ir atsakomybė“, – teigia O. Verygaitė. Mokykloje daug dėmesio skiriama komandiniam darbui, bendriems projektams. Tai reikalinga tam, kad vaikai ne tik suvoktų ar atspindėtų savo emocijas, bet ir gebėtų rasti būdus bendradarbiauti su kitokiais žmonėmis, dalintis atsakomybe ir išbandytų save įvairiose rolėse: lyderio, vykdytojo ar idėjų autoriaus.

Dar viena mokyklos stiprybė – dėmesys vaizduotės vystymuisi. „Juk ateitis priklauso ne robotams, o problemų sprendėjams, iniciatyviems ir kūrybiškiems nestandartiškai mąstantiems žmonėms, – sako vadovė. – Kūrybiškumas būtinas ne tik meno pamokose, bet ir gamtos bei tiksliuosiuose moksluose, todėl stengiamės pažadinti dešiniojo pusrutulio veiklą ir rimčiausiose akademinėse disciplinose, sukurdami vaikams galimybes spręsti problemas, reflektuoti patyrimą ir kūrybiškai pritaikyti žinias“. Tyrimai rodo, kad vaikai, kuriems sekasi menų pamokose, 20 proc. geriau išlaiko matematikos ar kalbų egzaminus, tad šis požiūris padeda jiems geriau pasirengti savarankiškam gyvenimui ir profesinei karjerai.

„Pažinimo medis“ Kaune veiklą padės su ikimokykline, priešmokykline grupėmis bei 1-ąja klase ir drauge augsime iki gimnazijos, perimdami Vilniaus „Pažinimo medžio“ gerąsias patirtis.

Patogioje Kauno vietoje įsikursianti mokykla netrukus pakvies miesto gyventojus registruotis į naujai formuojamas darželio grupes ir mokyklos pradines klases.