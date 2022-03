Kaunas – Vidurio ir Rytų Europos paslaugų centrų apdovanojimų 2022 nugalėtojas

Kovo 24-tąją, Varšuvoje vykusios iškilmingos apdovanojimų ceremonijos metu, buvo paskelbti Vidurio ir Rytų Europos paslaugų centrų apdovanojimų 2022-ųjų metų laimėtojai. Kaunas šiuose apdovanojimuose buvo nominuotas nominacijose: „Metų proveržis“ (angl. Emerging City of the Year) ir „Metų geriausia universiteto ir verslo partnerystė“ (angl. Best University-Business Cooperation of the Year) su projektu „Ateitis – elektronikams“.

Iškilmingos apdovanojimų ceremonijos metu, laimėtoju ir miestu, per praėjusius metus pademonstravusiu didžiausią proveržį Vidurio ir Rytų Europoje, paskelbtas Kaunas. Miestas šioje nominacijoje dėl laimėjimo rungėsi su kitais trimis regiono miestais – Kišiniovu (Moldova), Debrecenu (Vengrija) ir Olomoucu (Čekija).

Buvimas tarp geriausiųjų įkvepia nestabdyti ir toliau išlaikyti bei stiprinti pozicijas.

„Pastaraisiais metais Kaunas vis dažniau pastebimas ir įvertinamas tarptautiniu mastu. Tai bendras visų kauniečių nuopelnas ir solidus įrodymas, kad mūsų miestas pasirinkęs teisingą kryptį. Šiuolaikiška aplinka ne tik patogi gyventi, bet ir patraukli vystant inovacijas, ugdant talentus, plėtojant verslą. Buvimas tarp geriausiųjų įkvepia nestabdyti ir toliau išlaikyti bei stiprinti pozicijas“, – sako Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.

Ekspertų žiuri komisijos neliko nepastebėtas ir unikalus komunikacijos projektas, sėkmingai sujungęs mieste veikiančias aukštojo mokslo institucijas bei verslą. Tai – viešojo sektoriaus, aukštojo mokslo ir verslo bendras projektas, skirtas kryptingam talentų ugdymu plėtoti – „Ateitis – elektronikams“. Ši iniciatyva apdovanojimuose nominuota kategorijoje „Metų geriausia universiteto ir verslo partnerystė“. Laimėtojo titulas šiais metais atiteko įmonei „ON Semiconductor“.

2022-ieji – tai ne pirmieji metai, kuomet Kaunas buvo įvertintas šiuose Vidurio ir Rytų Europos paslaugų centrų apdovanojimuose. 2016-aisiais Kaunas buvo iškovojęs „Greičiausiai augančio verslo paslaugų centro“ vardą ir nominuotas kitose kategorijose. Prieš dvejus metus – 2020-aisiais – Kaunas šiuose apdovanojimuose finale taipogi rungėsi dėl „Metų proveržio“ nominacijos.

Vidurio ir Rytų Europos paslaugų centrų apdovanojimai – tai dešimtus metus organizuojamas renginys, sutraukiantis miestų bei verslų atstovus iš viso regiono ir atkreipiantis dėmesį į verslo paslaugų centrų sektoriaus svarbą.

Daugiau apie apdovanojimus ir nominacijas sužinoti galite čia.