Kaunas siekia susigrąžinti ir atgaivinti Vytauto parką

„Planuojame parengti galimybių studiją ir išsiaiškinti, kaip Vytauto parką galėtume dar labiau pritaikyti gyventojams. Tačiau pirmiausia kultūros paveldo žemės sklypus svarbu perimti visuomenės poreikiams dėl būtinybės apsaugoti teritoriją. Šis procesas paprastai užtrunka. Rengiant detalųjį planą paaiškėjo, kad Perkūno al. 4 esantis pastatas turi labai aiškiai nustatytas paveldosaugines ribas. Be to, valdytojas objektą sutvarkė ir pritaikė komercinei veiklai. Dėl to nuspręsta koreguoti ankstesnį tarybos sprendimą ir šio pastato į procedūras neįtraukti.

Vytauto parke 2019 metais atnaujinti takai ir apšvietimas, nuolat prižiūrimi gėlynai. Tačiau greta esančios apleistos privačios teritorijos su jose stūksančiais statiniais estetinio vaizdo tikrai neprideda. Parkas visapusiškai nefunkcionuoja, nyksta jo vertingosios savybės. Norime viską sutvarkyti iki galo, kad ši vieta būtų jauki, patraukli“, – sako Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Gedeminas Barčauskas.

Žaliakalnyje esančiame maždaug 8,5 hektarų komplekse – keturi objektai: paviljonas, transformatorinė, kasos pastatas ir pats parkas. Teritorijoje suformuoti du komercinės paskirties sklypai, o didžioji dalis teritorijos – valstybinės reikšmės miškas.

Kauno m. savivaldybės nuotr.

Vytauto parkas pirmųjų pastebimų pokyčių sulaukė prieš kelerius metus. Nelikus neteisėtai valstybinėje žemėje ir miestui priklausančiose aikštelėse stovėjusių prastos būklės atrakcionų, čia sutvarkyti takai, įrengtas apšvietimas, suoliukai ir šiukšliadėžės.

„Net ir perėmus erdves visuomenės poreikiams, jos ir toliau atliks parko funkciją. Vytauto parkas, turintis kultūros paveldo žemės sklypus, yra valstybės saugoma miško teritorija. Galime nuraminti ir užbėgti įvairioms interpretacijoms už akių – šioje vietoje apie jokias statybas negali būti nė kalbos. Kalbame tik apie turimo paveldo puoselėjimą ir aplinkos tvarkymą“, – pabrėžė Kauno savivaldybės Kultūros paveldo skyriaus vedėjas Saulius Rimas.

Net ir perėmus erdves visuomenės poreikiams, jos ir toliau atliks parko funkciją.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir prasidėjus privatizavimo laikmečiui, Vytauto parke stovėjusius atrakcionus ir keletą ten esančių pastatų valdžiusi valstybinė įmonė pateko į privačias rankas. Tad iki šiol ten iškilusius statinius valdo privatūs asmenys.

Jau ne vienerius metus miestas siekia susigrąžinti anuomet „išbarstytas“ teritorijas savo žinion, kad šios pasitarnautų būtent kauniečiams. Vienas tokių pavyzdžių – Kaunui sugrįžęs Dainų slėnis, kurį per artimiausius kelerius metus rengiamasi iš pagrindų atnaujinti.