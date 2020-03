Kaunas neapsisprendžia: dezinfekuoti gatves ar pradėti nuo parkų (papildyta)

"Vakar paleistas gatvių laistymas (be dezinfekcijos), kad sumažinti dulkėtumą, taršą kietosiomis dalelėmis ir jų poveikį kvėpavimo takams, alergijoms", – žurnalistams šeštadienį teigė Kauno mero patarėjas Tomas Jarusevičius.

Jo turimais duomenimis, nuo pirmadienio su „Kauno švara“ sutarta pradėti viešojo transporto stotelių stoginių dezinfekciją.

"Iki šiol didelės „Kauno švaros“ pajėgos rimtai dirbo Kulautuvoje, tad atlikus didžiuosius darbus ten, imasi kitų darbų. Taip pat jau penktadienį „Kauno švara“ savo ruožtu ėmėsi dažniau dezinfekuoti buitinių atliekų konteinerius", – teigė T. Jarusevičius.

„Kauno švarai“ duotas nurodymas pasiruošti gatvių dezinfekcijai, tačiau kol kas tiksli darbų pradžios data nenumatyta.

Savivaldybė dėl to kol kas konsultuojasi su visuomenės sveikatos specialistais, stebima situacija ir svarstoma, ar pradėti būtent nuo gatvių, ar nuo parkų takų ir kitų viešųjų erdvių, kur fiksuojama didžiausia pėsčiųjų koncentracija.

"Be to, daug lems ir kitos savaitės oro sąlygos, nes per lietų tokie darbai neduoda reikiamo efekto", – teigė T. Jarusevičius.

Paklaustas, dėl daugiabučių laiptinių dezinfekcijos jis sakė, kad tokia prievolė Kauno mieste kol kas neįvesta ir primygtinio reikalavimo nėra.

"Tačiau savivaldybės administracija šiais klausimais bendrauja su daugiabučių administratoriais. Pastarieji teikia papildomas dezinfekcijos paslaugas valant laiptines, jeigu daugiabučių bendrijos ar tiesiog gyventojai vieningai išreiškia tokį pageidavimą", – komentavo T. Jarusevičius.