Kaunas į VGTU reklamas atsakė ir Vilniuje: kviečia čia atvykti ir pasilikti visam gyvenimui

Stendai Vilniuje

Vilniuje atsirado plakatai, kuriuose parašyta: „Aplankyk mus 2022-aisiais – norėsi likti visam gyvenimui“. Plakato apačioje linkėjimus nusiuntė „Kaunas 2022“. Taip pat plakate nurodyta, kad kitąmet Kaunas bus Europos kultūros sostine.

Tai rodo, kad Kaunas pasiruošęs užpildyti jaunimo gyvenimą ne tik studijoms, bet ir kita laisvalaikio bei kultūrine veikla. Tokie plakatai sostinėje iškabinti studentų miestelyje, tad tiek esami, tiek būsimi studentai tikrai gali atkreipti dėmesį ir pasinaudoti kvietimu atvykti į Kauną bei susipažinti su šiuo miestu.

Internete sklando informacija, jog „Kaunas 2022“ reklamos yra ties įvairiais VILNIAUS TECH universiteto studentų miestelio kampais. Tokia reklama yra tarsi atsakas, kad galima pakviesti į miestą nebandant sumenkinti kito.

Reklamų kovos

Portalas kauno.diena.lt primena, jog savaitės pradžioje ties Kauno technologijos ir Vytauto Didžiojo universitetais atsirado VILNIUS TECH universiteto reklamos. Jos sukėlė didelį visuomenės atgarsį. Nemažai kas tvirtino, jog taip vilioti studentus nėra pats gražiausias būdas.

„Mano kaimas yra krutesnis už tavo kaimą: VGTU reklamuoja Vilnių Kauno sąskaita! Jo... Matyt daugiau savo pridėtinių verčių nerado. Tai siūlau naują VGTU šūkį: „VGTU – we suck, but Vilnius is lovely!“ – feisbuke savaitės pradžioje dėl reklamų įsiuto Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas Ainius Lašas.

Lietuviškai jo siūlomas šūkis skambėtų maždaug taip: „VGTU – mes nieko verti, bet Vilnius – mielas“. Vėliau atsaką davė ir KTU universitetas. Pirmiausia socialiniuose tinkluose pradėjo plisti nuotrauka, kurioje matyti, kad ant plakato „Ar tikrai nori keturis metus praleisti Kaune?“ atsirado ranka baltais dažais užrašytas „Taip“. Vėliau KTU išplatino daugiau nuotraukų, kuriose matyti, jog prie visų VGTU stendų pridėtas geltoname fone esantis užrašas „Taip“. Užrašas pasirinktas „Kaunas tvarkosi“ ženklų stiliumi ir iš karto mėlyname reklamų fone patraukė dėmesį.

Vilmanto Raupelio nuotr.

Ilgai laukti nereikėjo ir į reklamas sureagavo Kauno studentai. Įvairių tautybių studentai prie kontraversiškų VGTU reklamų nusifotografavo rankose laikydami baltą popieriaus lapą, kuriame taip pat parašyta „Taip“. Tokiu atsaku studentai pademonstravo, jog pasirinko Kauną ir yra patenkinti.

Socialiniuose tinkluose pasirodė ir VDU studentai ir jų reakcija į reklamas. Jie taip pat įsiamžino su užrašais, tačiau juose nurodoma štai tokia frazė: „Esu ten, kur noriu būti“. Taip studentai užtvirtino savo pasirinkimą ir taip pat nurodė, kad yra patenkinti studijomis Kaune. Siekė atkreipti dėmesį

VDU nuotr.

VILNIUS TECH Viešosios komunikacijos vadovė Ilma Cikanaitė tikino, kad „reklaminė kampanija nėra nukreipta prieš kažką“, o plakatuose atsiradusią klaidą pažadėjo ištaisyti.

„Pradėjome priėmimų reklaminę kampaniją ir jauno žmogaus retoriškai klausiame „Ar esi ten, kur turi būti?“, „Ar tikrai nori ketverius metus praleisti Kaune?“, „Ar tikrai nori ketverius metus praleisti Šiauliuose“?, „Kam studijuoti praeitį, jei gali studijuoti ateitį“ ir t.t. Tai žaismingas ir drąsesnis būdas patraukti jaunosios auditorijos dėmesį, paskatinti juos pamąstyti ir pakviesti studijuoti VILNIUS TECH. Reklaminė kampanija neneigia, ji klausia“, – bandė aiškinti pašnekovė.