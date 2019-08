Ką šiandien veikia 2005-ųjų laidos Babtų gimnazijos šimtukininkai

Ne išimtis ir šie metai – maksimalų balų skaičių iš matematikos surinko Austėja Zaleckytė. Kaip susiklostys šios merginos, jos dvynės sesės Mildos ir kitų 69 laidos abiturientų likimai, galima tik spėlioti. "Kauno diena" pasidomėjo, kaip sekasi 2005-ųjų šimtukininkams, mat tie metai Babtų gimnazijai buvo rekordiniai.

Keturių abiturientų žinios buvo įvertintos penkiais šimtukais. Pasak gimnazijos direktoriaus Vido Mikalausko, tai buvo itin stipri tiksliukų laida. Šimtu balų buvo įvertintos net trijų abiturientų matematikos žinios. Žinoma, tai didžiulis mokytojos Danutės Dulskienės nuopelnas.

Seka tėčio pėdomis

"Kauno dienai" nepavyko surasti sėkmingiausios 2005-ųjų Babtų gimnazijos abiturientės Rugilės Stanytės, kuri šimtukus gavo iš matematikos ir biologijos. Nepavyko pakalbinti ir šiuo metu atostogaujančio Rugilės tėčio Vidmanto Stanio, profesoriaus, habilituoto daktaro, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyrius vedėjo. Jis turėtų didžiuotis, kad dukra seka jo pėdomis.

Apie tai, ką palikusi Babtus veikė Rugilė, šiek tiek papasakojo gimnazijos direktorius ir bendramoksliai. R.Stanytė (Naruševičienė) šiuo metu gyvena Vienoje (Austrija) ir dirba mokslinį darbą.

Bendrauja iki šiol

Andrius Mikalauskas ir Edgaras Dulskis šimtukus gavo iš matematikos. Abu jie pasirinko informacines technologijas ir įstojo į Kauno technologijos universitetą. E.Dulskis šiuo metu yra vyriausiasis programuotojas JAV kompanijos No Magic Inc. antrinėje įmonėje "No Magic Europe" Kaune. Ši bendrovė yra viena labiausiai pripažintų modeliavimo, simuliacijos bei analizės sprendimų, paremtų atvirais standartais, kūrėja. A.Mikalauskas dirba "NFQ Technologies" – Kaune veikiančioje tarptautinėje Lietuvos ir Vokietijos kapitalo programinės įrangos kūrimo kompanijoje, įgyvendinančioje didelės apimties web ir mobile sprendimus.

"Įstojau į KTU informatikos studijas – būtent ten, kur norėjau, gyvenau studentų bendrabutyje. Mokytis sekėsi puikiai, bakalauro studijas baigiau su pagyrimu ir rektoriaus padėka. Radau puikių draugų grupiokų gretose, su keletu jų ryšius palaikome ir dabar. Po bakalauro studijų tęsiau ir baigiau informatikos magistro studijas KTU universitete", – prisiminimais dalijosi E.Dulskis.

Dainos – protinio darbo atgaiva

Būdamas studentu babtiškis mėgo muzikuoti – grojo elektrine gitara. "Vėliau labiau perėjau į dainavimą, ėmiau lankyti akademinį KTU chorą "Jaunystė". Nors studijas baigiau prieš aštuonerius metus, choro veikloje aktyviai dalyvauju ir dabar, nes čia radau didžiulį draugų būrį, o dainose – prasmę bei atgaivą nuo protinio darbo. Taigi matematika, tikslieji mokslai nėra mano vienintelė kryptis gyvenime", – šypsojosi "Jaunystės" choro prezidentas.

"No Magic Europe" vyriausiasis programuotojas teigė daugiausia laiko praleidžiantis kartu su komanda vystydamas, tobulindamas pagrindinį įmonės produktą – modeliavimo įrankį MagicDraw. "Taip pat kuruoju naujokus, padedu jiems greičiau įsitraukti į mūsų darbo procesus. Retkarčiais vykstu į darbo keliones užsienyje, kur tenka tiesiogiai bendrauti su partneriais ar klientais", – pasakojo Edgaras.

Pernai liepą E.Dulskis sukūrė šeimą – vedė savo mylimąją Dianą. "Su žmona susipažinome būtent chore, šiuo metu gyvename nuosavame bute Kaune. Esu laimingas, o mano gyvenimas pilnas veiklų, pilnas planų, tempas gan didelis, bet energijos netrūksta", – atviravo vyras.

Mamos nuopelnų neprisiima

Edgaro mama, matematikos mokytoja D.Dulskienė, pati mokė savo sūnų. "Esu griežta mokytoja ir keliu labai aukštus reikalavimus. Tačiau Edgaras neverčiamas ir neraginamas savarankiškai mokėsi matematikos. Kai artėdavo olimpiados, joms ruošdavosi pats, vis sakydavo: man jau reikia papildomai spręsti uždavinius. Apskritai, ne tik mano sūnus, bet ir kiti tos laidos vaikai buvo labai motyvuoti, tokių laidų aš retai sutinku", – patikino D.Dulskienė.

Dėl sūnaus šimtuko sau nuopelnų neprisiima ir Andriaus mama filologė Vida Mikalauskienė. "Vyras yra matematikas, tačiau jis Andriui nedėstė šio dalyko", – teigė moteris.

Nors ir gavo iš matematikos šimtuką, su šia disciplina Andrius savo studijų ir ateities susieti neketino. "Nuo mažens žinojau, kad dirbsiu kompiuteriu, nes man labai patiko programavimas", – neslėpė vyras.

Kone tais pačiai žodžiais kalbėjo ir E.Dulskis: "Su matematikos studijomis ir teorine matematika ateities sieti nenorėjau, kadangi informatika man atrodė patrauklesnė – norėjau savo žinias pritaikyti praktiškai, kūrybiškai. O programavimu mane sudomino būtent klasiokai mokykloje, nes keli vyrukai dar 9–10 klasėse per pertraukas diskutuodavo, kaip kompiuteriu kuria namuose, tai buvo lyg žaidimas. Tad pirmą programavimo knygą man davė klasiokas, ir to mokytis savarankiškai ėmiau dar iki studijų."

Karjerą pradėjo dar studijuodami

Tiek A.Mikalauskas, tiek E.Dulskis dar studijuodami KTU pradėjo darbo karjerą. "Dabar dirbu įmonėje "NFQ Technologies" – tarptautinėje Lietuvos ir Vokietijos kapitalo programinės įrangos kūrimo kompanijoje, įgyvendinančioje didelės apimties web ir mobile sprendimus. Tačiau tai nėra pirmoji mano darbovietė, tiksliai nė neprisimenu, ketvirta ar penkta", – prisipažino A.Mikalauskas.

Pasak programuotojo, IT rinkoje yra įprasta, kad pradedi dirbti mažesnėse įmonėse, įgauni daugiau patirties ir automatiškai imi ieškoti didesnių, kurios gali pasiūlyti platesnes galimybes dirbti su užsienio klientais, tarptautiniais projektais.

"Studijų metu buvau įsidarbinęs kitoje, mažesnėje, IT įmonėje Kaune. Po poros metų nusprendžiau, kad bus naudingiau dirbti savarankiškai, pasiūlymų buvo užtektinai, tad gavau individualios veiklos pažymėjimą ir programavau namuose. Tačiau netrukus "No Magic Europe" mane pakvietė į pokalbį, kadangi man pasiūlytas darbas patiko, nusprendžiau išbandyti. Įmonėje esu nuo 2012 m., nes tai man – puiki vieta dirbti", – sakė E.Dulskis.

Abu 2005-ųjų šimtukininkai teigė, kad matematika jiems buvo ir tebėra svarbi. Pasak Andriaus, matematika lavina loginį mąstymą. "Mano srityje tai labai padeda geriau dirbti, suprasti, kas yra svarbiausia, sudėlioti prioritetus", – kalbėjo A.Mikalauskas. Jo klasės ir kurso draugas Edgaras antrino: "Tai – mano profesijos pagrindas. Svarbiausias komponentas yra logika, tačiau neretai prisireikia tiek algebros, tiek geometrijos žinių. Manau, kad stiprūs matematikos pagrindai padeda sėkmingai ir efektyviai dirbti šį darbą."

Iš 2005 m. laidos šimtukininkų, daugiausia A.Mikalauskas bendrauja su E.Dulskiu. "Mūsų likimas labai panašus, – šypsojosi vyras. – Žinau, kad Rugilė bakalaurą baigė Vilniaus universiteto Biotechnologijos institutą, o siekti magistro laipsnio iškeliavo į Šveicariją. Baigusi šios šalies universitetą, sukūrė šeimą. Tiksliai nežinau ir to, ką šiuo metu veikia Karolina."

Šimtukas buvo tik pakeleivis

"Kauno dienai" pavyko surasti Karoliną Gelvonauskytę, 2005 m. šimtu balų įvertintą už istorijos žinias. Šiuo metu ji jau yra Vitonienė, augina dukrytę ir gyvena Vilniuje. Baigusi Babtų gimaziją, Karolina Vilniaus universitete studijavo politikos mokslus. Gavusi bakalauro diplomą, ji išvyko ir toliau studijas tęsė Kopenhagos universitete.

"Studijavau kultūrinę antropologiją. Istorijos šimtukas buvo pakeleivis einant humanitarinių mokslų keliu. Tačiau nemanau, kad viską lemia egzaminų pažymiai. Dešimtukai galbūt ir atveria tam tikras duris. Tačiau jei mokinė būčiau dabar, galbūt ieškočiau ko kito, kas mane labiau motyvuoja, siekčiau rinktis tokią sritį, kurioje gali labiausiai atsiskleisti ir augti kaip žmogus ir būsimas specialistas", – atviravo moteris.

Baigusi studijas Karolina dirbo su bendruomenėmis, kuriose kuriami jauni verslai, vadinamieji startuoliai. "Dirbau bendradarbystės erdvėse, vysčiau joms turinį ir koncepcijas tiek Kopenhagoje, tiek grįžusi į Lietuvą", – pasakojo K.Vitonienė, Danijoje praleidusi septynerius metus ir jau beveik treji metai gyvenanti Vilniuje.

Moteris neslėpė nepalaikanti ryšio su kitais tos laidos šimtukininkais. "Tačiau, jei būtų bendras klasės ar visos laidos susitikimas, tikrai dalyvaučiau", – patikino Karolina.

"Studijų metais būtent klasės draugai buvo mano kambariokai studentų bendrabutyje. Šiandien santykiai yra iš esmės nutrūkę. Retkarčiais susisiekiu su vienu kitu. Apie kitus tiesiog prisiminęs pasidomiu per tėvus ar bendrus pažįstamus. Tiesa, su daugeliu klasiokų man būtų labai malonu susitikti bei bendrauti ir šiandien, nes mūsų mūsų klasę prisimenu su malonia nostalgija", – šypsojosi Edgaras.

Galbūt "Kauno diena" bus tas smagratis, išjudinsiantis stipriausią Babtų gimnazijos laidą vėl surengti susitikimą?