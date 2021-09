Judėjimo sveikuoliai okupavo Vienybės aikštę: kai kurie jų tokiais tapo tik šiandien

Neeilinis šou

Šios šventės, kaip ir dešimt dienų mieste vykusių renginių organizatoriai kvietė palikti namie automobilį ir atkreipti dėmesį į kitokius kelionių būdus mieste.

Vienybės aikštėje surengtoje šventėje dominavo dviračiai. Tiksliau – niekas negalėjo prilygti dviračių akrobatų iš Latvijos surengtam šou. „Greentrials Show“ komandos, užsiimančios šiuo ekstremaliu sportu jau daugiau kaip dešimt metų ir važinėjančios po Europą bei dalyvaujančios įvairiose šventėse bei televizijos šou projektuose, dovanotas pasirodymas patvirtino sklandančias legendas, kad ji sugeba mesti iššūkį elementariems fizikos dėsniams.

Kai užaugsiu, nepirksiu automobilio! Pirksiu dviratį, o už sutaupytus pinigus keliausiu juo po pasaulį!

Šį kvapą gniaužiantį pasirodymą lydėjo susižavėjusių šventės dalyvių plojimai ir ovacijos. Apie pasirodymo dalyvių profesionalumą liudijo ir vieno iš jų elgesys, netyčia slystelėjus dviračiui, nuo kurio jis trumpam nukrito. Tačiau lyg niekur nieko toliau tęsė pasirodymą, puolęs daryti atsispaudimus – esą taip ir turėjo būti pagal scenarijų.

Drąsiausios moterys iš Žaliakalnio?

Dviračių akrobatų pasirodymo kulminacija tapo žiūrovų kvietimas prisijungti prie atliekamų triukų. Pirmoji tam ryžosi viena moteris. Iš pradžių per ją, gulinčią ant grindinio, su dviračiais peršoko visi trys „Gentrials Show“ komandos dalyviai. Po to šie tą patį padarė jau per tris ant žemės gulinčius žiūrovus, kai prie minėtos moters prisijungė ir du vyrai. Galiausiai – per penkis, tačiau vietoj penktojo jau teko gultis vienam iš latvių, nes daugiau kaip keturių drąsuolių žiūrovų tarpe neatsirado.

Minėta visiems vyrams nosį nušluoščiusi moteris po visko portalui kauno.diena.lt prisipažino, kad buvo baisoka. „Tačiau, eičiau ir antrą kartą!“ – teigė Eglė iš Žaliakalnio, atėjusi į šventę Vienybės aikštėje su dviem sūnumis – Joriu ir Motiejumi.

Pasiteiravus šių dešimtmečio ir dvylikamečio, ar nebuvo baisu dėl mamos, jie taip pat laikėsi vyriškai, tikindami, kad ne. Tuo tarpu jų mama, teigė, kad yra toli nuo sporto. Ir kuklinosi, kad nėra drąsesnė už kitas moteris.

Pamiršti jos drąsą privertė tik paskutiniai dviračių akrobatų iš Latvijos pasirodymo akcentai. Vienas iš jų iš pradžių peršoko su dviračiu per kolegų pečių aukštyje išskleistą plakatą. Po to šis buvo iškeltas virš galvų – į maždaug dviejų metrų aukštį. Ir vėl sėkmingai peršoktas su dviračiu.

Aktyviausi buvo vaikai

Daug smagių emocijų, ypač mažiesiems šventės dalyviams, sukėlė joje dalyvavę nemokamų teniruočių kauniečiams projekto „Judėk sveikai“ treneriai Gabrielius ir Eglė, surengę parodomąją treniruotę ir gatvės šokių pamoką.

Aktyviausi minėtų pramogų dalyviai buvo vaikai. Kai kam iš jų šokti netrukdė net riedučiai ant kojų.

Prie pavyzdį suaugusiems rodančių mažųjų netruko prisijungti ir vienas iš pro šalį ėjusių kelių užsieniečių. Kaip paaiškėjo vėliau, – airių.

Bandė kartu su septynerių metų dukra daryti trenerio rodomus pratimus ir vienas tėtis, pavargęs greičiau už dukrą. „Šiandien jau turėjau treniruotę – sportuoju dėl savęs“, – teisinosi šis jaunas vyras, prisipažinęs, kad atvyko į šį judėjimo sveikuolių renginį automobiliu, nors važiuoti tereikėjo iš Aleksoto. Jis neslėpė, kad neišsiverčia be šios savo transporto priemonės ir Tarptautinę dieną be automobilio, nes dirba ne Kauno apskrityje. Tačiau galvoja artimesniems maršrutams įsigyti paspirtuką. „Visiškai atsisakyti automobilio, turint tokį darbą, neišeina, o elektromobilio dar neįperku“, – teigė apdailininku dirbantis Audrius, kurio antrokė dukra Emilija tuo metu aktyviai dalyvavo „Judėk sveikai“ treniruotėje.

Kojos atnešė pačios

Minėtas tėtis teigė specialiai su dukra atvykę į šį renginį, nes abu mėgsta sportuoti. Tuo tarpu Dalia iš Dainavos mikrorajono, atėjusi į Vienybės aikštę kartu su darželinukėmis anūkėmis Meda ir Greta, prisipažino nežinanti, kur papuolė. Ėjo po apsilankymo Vaikų literatūros muziejuje į Velnių muziejų ir anūkės nusprendė, kad daugiau muziejų joms neberekia – liks šiame renginyje gryname ore.

Panašu, kad mažametes labiau sugundė Vienybės aikštėje surengtoje finalinėje judumo savaitės šventėje vykusios Kauno sporto mokyklos „Gaja“ edukacijos bei pramoginiai užsiėmimai ir Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos renginiai.

Apie tai, kad papuolė į šią šventę atsitiktinai, prisipažino ir kaunietė Ieva, išsirengusi šeštadienio vidurdienį su pirmoku sūnumi Teodoru ir nulinuke dukra Aurelija į Karo muziejų. Jų mama taip pat prisipažino, kad atvyko automobiliu. Ji teigė nieko nežinanti ne tik apie darnaus judumo savaitę, į kurios finalinį akcentą netyčia pateko, bet ir apie Tarptautinę dieną be automobilio.

Ne visi meldžiasi automobiliui

Tačiau tarp šventės dalyvių buvo ir pusamžė moteris, vardu Irma, prisipažinusi, kad priklauso jau trečiai kartai, kuri verčiasi be automobilio. Šio, kaip ir ji, neturėjo nei jos tėvai, nei seneliai. Ne todėl, kad negalėtų įpirkti, o todėl, kad nenorėjo - labai mėgo vaikščioti pėsčiomis.

„Tiesa, tenka susidurti su sunkumais, kaip parsigabenti iš parduotuvės maisto produktus – ypač per pandemiją, kai einu apsipirkti kur kas rečiau. Tačiau, nepaisant to, manau, kad gyvenu sveikiau nei kaimynas, kuris važiuoja į tą pačią parduotuvę, esančią vos už kampo, – kartais tik batono – automobiliu“, - atviravo Irma, sukaitusi nuo gatvės šokio žingsnelių, kuriuos bandė įvaldyti, kaip prisipažino, taip pat pirmą kartą gyvenime.

Šventę Vienybės aikštėje papuošė ir diskusija „Darnus pokalbis“ apie aktyvų gyvenimo būdą, į ką sportuojant labiausiai reikia atkreipti dėmesį, kaip sveikai maitintis, ir panašiai, kurioje dalyvavo „Šešios trim“ įkūrėjas Mindaugas Šatkus bei Rio de Žaneiro olimpinių žaidynių dalyvis – maratonininkas Remigijus Kančys.

Tačiau visus taškus ant „i“ sudėjo šiame prasmingame šurmulyje su močiute dalyvavęs penkiametis Nojus. „Kai užaugsiu, nepirksiu automobilio! Pirksiu dviratį, o už sutaupytus pinigus keliausiu juo po pasaulį!“ – žadėjo mažasis šventės, vainikavusios Europos darnaus judumo savaitės renginių ciklą Kaune, dalyvis.