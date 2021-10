Išskirtinis Helovinas gimnazijoje: mokiniai atspindėjo skirtingų dešimtmečių stilius

Nors įprastai per Heloviną siekiama ką nors išgąsdinti, įbauginti, tačiau Kauno Jono Jablonskio gimnazistai sugalvojo per šią šventę atspindėti visai kitokią nuotaiką. Mokyklos bendruomenė priėmė iššūkį ir įkūnijo įvairius personažus, atklydusius iš skirtingų dešimtmečių.

„Minint Kauno Jono Jablonskio gimnazijos 90-metį, mokyklos aktyvistams kilo idėja prikelti skirtingų dešimtmečių mados tendencijas atgal į šiuolaikinę visuomenę. Gimnazijos koridorius užplūdo į istorines asmenybes, žvaigždes ar garsiausius filmų personažus įsikūniję mokiniai. Šiemet Helovinas – be siaubą keliančių kaukių ir gąsdinančių scenų, tačiau gimnazijos bendruomenė liko patenkinta ir kaip niekad aktyviai dalyvavo šventėje“, – apie penktadienį gimnazijoje vyravusias madas portalui kauno.diena.lt parašė viena gimnazijos mokinių.

Organizatorių nuotr.

Matyt, senų spintos „perliukų“ ieškoti lengviau nei karnavalinių siaubo kostiumų.

„Helovinas „kitaip“ pasitvirtino, gimnazijos bendruomenė, atrodo, patenkinta, persirengusių skaičius buvo žymiai didesnis nei praėjusiais metais. Matyt, senų spintos „perliukų“ ieškoti lengviau nei karnavalinių siaubo kostiumų“, – antrino ir J.Jablonskio gimnazijos parlamento atstovai.

Gimnazijos bendruomenės laukė specialiai įrengtos fotosienelės, kuriose matyti praėjusių dešimtmečių ryškiausios akimirkos, kompaktinės plokštelės ir kita to laikmečio atributika. Persirengti panoro ne tik mokiniai, bet ir dalis mokytojų. Be to, buvo renkamas ir geriausias kostiumas.