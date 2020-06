Išsamus tyrimas nauju kompiuteriniu tomografu – per penkias minutes

Tinka ir sergantiems klaustrofobija

KMP Dainavos padalinyje jau atliekami tyrimai nauju moderniu 128 sluoksnių kompiuteriniu tomografu (KT) "GE Revolution EVO" (JAV). Žmogaus organizmą jis vienu metu gali skenuoti dviejų skirtingų energijų spinduliais, tai pagerina gaunamų vaizdų kokybę ir suteikia naujų diagnostikos galimybių. "Tiriantis naujuoju aparatu žymiai sumažėja paciento apšvita, kadangi naudojama nauja iteratyvios (ciklinės – red. past.) rekonstrukcijos algoritmų sistema, pagreitėja paciento ištyrimas, tyrimo vaizdai tampa kokybiškesni dėl modernios artefaktų slopinimo sistemos. Dėl naudojamų minėtų algoritmų ir sutrumpėjusio skenavimo laiko paciento apšvitos dozė vidutiniškai sumažėjo du kartus. Be to, dėl ilgo ir plataus stalo bei plačios tomografo angos šiuo KT galima tirti ir didelį antsvorį turinčius bei didelio ūgio pacientus, klaustrofobija sergančius pacientus, o atliekamų tyrimų kokybe naujasis KT nenusileidžia daugeliui Lietuvos aukščiausio lygio gydymo įstaigų turimiems kompiuteriniams tomografams, didelę dalį ir lenkia", – naujojo KT pranašumus pabrėžė KMP Radiologijos centro vadovas Tomas Budrys.

Įranga dirba greičiau

Naujuoju KT atliekamų tyrimų laikas sutrumpėjo dėl kelių priežasčių. "Dėl patogesnės technologo darbo vietos ir naujesnės programinės įrangos sutrumpėjo tyrimo planavimo laikas – tai šiuo metu užtrunka vos kelias minutes. Dėl didesnio įrangos greičio sutrumpėjo ir pats skenavimo laikas, kuris trunka mažiau nei minutę, o dėl patogesnio ir žemiau nusileidžiančio stalo pacientas gali greičiau pasiruošti tyrimui. Lyginant su anksčiau turėtu tomografu, vidutiniškai tyrimo laikas sutrumpėjo tris kartus ir daugeliu atvejų paprastiesiems tyrimams neturėtų užtrukti daugiau kaip 5 min.", – teigė Radiologijos centro vadovas.

Toks tyrimas padeda nustatyti, ar organizmo darinys – gerybinis ar piktybinis.

Tikimasi, kad dėl sutrumpėjusios tyrimo trukmės pacientams prieš tyrimą neprireiks slopinančių vaistų. "Atliekant kompiuterinės tomografijos tyrimą paciento sedacija (medikamentų sukeltas sąmonės slopinimas – red. past.) ir iki šiol buvo reikalinga tik išskirtiniais atvejais. Absoliučia dauguma atvejų planiniams pacientams ji nereikalinga. Dabar skenavimo laikas yra labai neilgas ir dažniausiai trunka 3–4 min. Tokį trumpą laiką sugeba ramiai išgulėti net ir senyvo amžiaus pacientai", – pastebėjo T.Budrys.

Naujasis KT aparatas smarkiai išplėtė ir poliklinikoje atliekamų tyrimų spektrą. "Dėl seno KT aparato techninių apribojimų iki šiol KMP galėjome atlikti tik galvos bei stuburo tyrimus. Naujuoju KT galime atlikti ir tyrimus su kontrastinėmis medžiagomis – juos netrukus ir pradėsime atlikti. Be jau minėtų tyrimų, bus galima atlikti krūtinės ląstos (plaučių), pilvo bei dubens kontrastinius tyrimus, taip pat detaliau ištirti veido daubas ir akiduobes, hipofizės sritį, vidinės ausies struktūras", – vardijo Rentgenologijos centro vadovas.

Sukuria erdvines rekonstrukcijas

Šio centro ordinatorė Rūta Zutkytė pasakojo, kad atliekant tyrimus su kontrastine medžiaga naudojamos jodo pagrindu pagamintos medžiagos. Tai padidina vaizdo kontrastingumą, padeda aiškiai išskirti organų ribas. "Priklausomai nuo organo tiriamos srities, suleidus atitinkamą kiekį kontrastinės medžiagos specialia švirkščiamąja pompa į veną ir nuskaičius KT aparatu, galima įvertinti organizmo kraujagysles, sukurti erdvines jų bei kitų audinių rekonstrukcijas, pagerinti vaizdo kontrastingumą, – be to, pasak R.Zutkytės, naudojant kontrastines medžiagas atsiranda galimybė ištirti pacientą keliomis fazėmis. – Pavyzdžiui, tiriant židininius kepenų pažeidimus nuskaitoma trimis fazėmis – arterine, parenchimine (kepenų, blužnies, inkstų – red. past.) ir venine. Esant reikalui, galima tirti antinksčius pridedant vėlyvąją fazę. Taip galima geriau įvertinti darinių kraujotaką ir kontrastiškumo kitimą per tam tikrą laiką. Toks tyrimas padeda nustatyti, ar organizmo darinys – gerybinis ar piktybinis."

Naujuoju KT karantino metu kasdien atliekama po 22 tyrimus, vėliau šis skaičius turėtų išaugti iki 30. Kompiuterinės tomografijos tyrimai KMP nemokamai atliekami privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) apdraustiems pacientams, turintiems gydytojo specialisto siuntimą. Turint tik gydytojo specialisto siuntimą, tačiau neapsidraudus PSD, šie tyrimai atliekami už nustatytą mokestį.

Registracija dėl tyrimo – tel. (8 37) 403 900, atvykstant reikia turėti gydytojo specialisto siuntimą.

Eilių išsitirti naujuoju KT aparatu nėra – tyrimo reikia laukti vos vieną darbo dieną.

Tyrimo rezultatai per vieną dvi darbo dienas tampa prieinami pacientui ir jį siuntusiam gydytojui per elektroninę sistemą e.sveikata.

Kompiuteriniu tomografu "GE Revolution EVO" tiriama naujai suformuotame KMP Radiologijos centre. Šis centras oficialiai duris atvers liepos 1 d. "Jame bus atliekami ir tyrimai moderniu magnetinio rezonanso tomografu, ekspertinės klasės ultragarso aparatu, skaitmeniniais mamografais, greitu metu – ir naujais skaitmeniniais rentgeno aparatais. Čia dirbs aukščiausios kvalifikacijos gydytojai radiologai", – planavo T.Budrys.

Atliekami ir planuojami tyrimai

KMP Dainavos padalinyje (Pramonės pr. 31) kompiuteriniu tomografu "GE Revolution EVO" šiuo metu tiriamos sritys:

• Galvos smegenų

• Veido daubų

• Visos stuburo sritys

• Kaulų ir raumenų sistema

Artimiausiu metu su kontrastine medžiaga bus tiriamos šios sritys:

• Krūtinės

• Pilvo

• Dubens.