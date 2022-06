Intrigomis ir ambicijomis apraizgyta šuns istorija

Kur keturkojis?

Oficialus mišrūno Boso savininkas su širdies drauge, ieškodami ir bandydami susigrąžinti iš namų paimtą augintinį, ant kojų sukėlė tarnybas, o vaizdais iš gyvūnų prieglaudos užtvindė internetą. Tačiau situacija – ne iš lengvųjų ir, tikėtina, su keliais slaptais dugnais.

Antradienio rytą ukrainietė Oksana ir viešai vardo, pavardės nenorėjęs skelbti jos draugas (nes jau yra skandalingai nuskambėjęs spaudoje) leido Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVI) Kauno skyriuje.

Rašė pranešimą apie, jų vertinimu, baisią situaciją gyvūnų prieglaudoje „Penkta koja“. Bandydami dėlioti sakinius ir pasitardami, ką dar reikėtų paminėti, pora kartu kalbėjosi ir su „Kauno diena“. Vienas kitą papildydami jie apie viską pradėjo pasakoti nuo Ukrainos, kur Oksana, gyvendama su keturiais vaikais, augino aštuonis šunis.

Vertinimas: Oksana, ieškodama savo draugo šuns, susigraudino nuo pamatytų sąlygų prieglaudoje. (Justinos Lasauskaitės nuotr.)

Keturis augintinius ji planuoja atsivežti į Kauną, kur dabar gyvena, tačiau kol kas jaudinasi, kur ir kaip yra laikomas augintinis Bosas, kuris dar sausį buvo priglaustas iš kitos prieglaudos – Beglobių gyvūnų labdaros ir paramos fondo, kitaip dar žinomo kaip Kauno gyvūnų gerovės centras „Nojus“.

Tikina, kad rūpinosi

Pirmas logiškas spėjimas – Bosas paimtas kaip beglobis arba dėl nepriežiūros. Klausiame, kaip buvo iš tiesų. „Aš tiek bučinių negaunu, kiek tas šuo gauna“, – pareiškė vyras

Anot poros, šuo nuolat buvo tikrinamas veterinarijos gydytojų. „Mes rečiau lankomės pas gydytojus nei Bosas. Kas geriau juo rūpinsis nei mes“, – sakė moteris. Anot jos, net ir kaimynai patvirtintų, koks mylimas buvo Bosas.

Paprašome patikslinti, kaip dingo šuo. Jis buvo laikomas neįprastose patalpose. „Nuomojamės bunkerį. Yra trys savininkai. Laikinai dviem dienoms persikraustėme į kitą pusę, nes neturėjome, kur gyventi. Šuo buvo viduryje. Tai yra mūsų, vadinsime, bendros patalpos. Trys savininkai. Ten yra trys klubai padaryti. Ir šuo išbėgo į tas patalpas. Bet jis nieko nepuola. Aišku, aštrus šuo. Vyrus puola. Antrą dieną kiaurai ranką ir nosį perkando, nes lenkiausi“, – tiradą papylė vyras.

Kaip supratome, policiją iškvietė kaimynas, dalies bunkerio savininkas, kurio dalyje pora ir buvo pasidėjusi daiktus, laikinai gyveno. „Kodėl reikėjo pasielgti taip niekšiškai?“ – retoriškai klausė Oksana.

Anot moters, penktadienis, kai pareigūnai paėmė Bosą, buvo vienintelė diena, kai keturkojis buvo vienas paliktas namie. „Jis visada su mumis. Visada važiuoja su mumis. Likimo pirštas“, – tikino pora.

Lygino su vaiku

Dar negrįžę namo sužinojo, kad augintinis paimtas. „Visi kaimynai buvo šoke. Jie mums ir pasakė, kad Bosas išvežtas į „Penktą koją“, – teigė vyras. Vėliau patvirtino ir pareigūnai.

Į „Penktą koją“ jie nuvyko jau po darbo valandų. Direktorės Agnės Volockytės prieglaudoje nebuvo, kiti atstovai be jos nesileido į kalbas.

Direktorei sakau: jeigu jūsų vaiką pagrobtų ir jums sakytų palaukite iki pirmadienio. Kaip jūs jaustumėtės?

„Penktos kojos“ atstovai pasakė, kad jie dirba iki 16 val., todėl šuns neatiduos. Sakau: gerai, parodykite šunį, jokių problemų. Ne. Kaip ne? Parodykite, kad jį priėmėte. Kas atvežė? Ir prasidėjo. Lijo lietus, Oksana pradėjo filmuoti. Prisiskambinome direktorei. Žodžių žaismas išsivystė“, – pasakojo vyras.

„Kai skambinau, Agnė sakė iš principo neatiduos šuns nė vienam iš mūsų“, – pridurdamas kaunietis piktinosi, kodėl negali atgauti augintinio, nors yra teisėtas jo savininkas, turi tai įrodančius dokumentus, gyvūnas ženklintas, vakcinuotas.

„Direktorei sakau: jeigu jūsų vaiką pagrobtų ir jums sakytų palaukite iki pirmadienio. Kaip jūs jaustumėtės? Aišku, mandagiai nešnekėjau, pratrūkau visokiais žodžiais ant jos“, – pripažino šuns savininkas.

Įsilaužė pro vartus

Važiavusi ieškoti augintinio pora liko už prieglaudos tvoros. Dairydamasi pro ją moteris sakė buvusi nemaloniai nustebinta pamatytų vaizdų. „Man buvo tragedija pamatyti lauke baloje pririštą inkščiantį šunį. 12 °C šilumos, šaltas vėjas. Šuo gali būti po lietumi, bet ne baloje. Grandinė – trumpa. Indo vandeniui nėra“, – „Kauno dienai“ matytas negeroves vardijo ukrainietė.

Vaizdus ji filmavo ir kėlė į feisbuką. Gailėjo ne tik savo, bet ir kitų beglobių šunų.

Boso savininkas, žurnalistams užsiminęs, kad yra praradęs vairuotojo pažymėjimą, pasakojo, kad savaitgalį griebėsi ir neteisėtų veiksmų.

„Aišku, išlaužiau vartus, apėjau langus, nieko nesudaužiau. Grįžau 3 val. nakties. Jau keturi valantiorai su tarnybiniais šunimis laukia. Supratau, kad neįeisiu. Kitą naktį vėl atvažiavome. Jau du policijos ekipažai laukia“, – pasakojo apie savo naktinius nuotykius vyras.

Jis save apibūdino ir kaip „nieką“, tačiau paskui jau postringavo, kad prieglaudos atstovai suprato, jog jis gali „sau daugiau leisti“. „Man baudžiamoji iki 150 eurų nieko nereiškia. Būčiau išdaužęs ir įėjęs. Būčiau matęs savo šunį, būčiau pasiėmęs jį“, – pasitikėjimo nestokojo pašnekovas.

Dingo ne tik šuo?

Nieko nepešęs prieglaudoje praėjusios savaitės pirmadienį kaunietis jau rašė pareiškimą policijoje. „Šeštadienį prieglaudoje pasakė, kad šuo jau ne pas juos, sekmadienį – ne pas juos, pirmadienį – ne pas juos ir šuns neatiduos. Parašiau pareiškimą policijai, vyriausiajam prokurorui, Agnei Bilotaitei ir visiems“, – vardijo vyras.

Pasitikslinome, kieno veiksmus skundė. Gyvūno paėmimą? „Taip, ir dar, kad dingo pinigai, laikrodžiai. Viską skundžiu iš eilės. Bet pirmiausia dėl šuns. Dingo apie 30 tūkst. eurų ir du laikrodžiai. Faktas, kad man reikalingas šuo”, – susiraizgiusį reikalų kamuolį vynioti bandė kaunietis.

Grįžtame prie Boso. Pareigūnai Oksanai praėjusios savaitės pirmadienį nurodė, kad, baiminantis jos draugo reakcijos, šuns prieglaudoje nebeliko ir jis perduotas laikinai globai. „Kaip taip galima?“ – stebėjosi moteris.

Kauno policijos atstovai „Kauno dienai“ patvirtino, kad Bosas buvo paimtas. „Gegužės 27 d. Kaune, Laisvės alėjoje, iš rūsio dėl galimos šuns nepriežiūros ir laikymo sąlygų paimtas šuo. Šuo buvo perduotas į VšĮ „Penkta koja“, kur buvo atvykęs ir pats šuns šeimininkas, grasino ten dirbantiems žmonėms. Praėjus dienai, šuo perduotas laikiniems globėjams. Šiuo metu Kauno miesto Nemuno policijos komisariate tikslinamos šio įvykio aplinkybės“, – komentavo policijos atstovai.

A.Volockytė: tiesiog daromas šou

Praėjusios savaitės antradienį inspektoriai apsilankė „Penktoje kojoje“. Prisijungė ir „Kauno dienos“ žurnalistai. Patikrinimo tikslas – įvertinti gyvūnų laikymo sąlygas.

Patikrinimas: „Penkta koja“ vėl sulaukė inspektorių vizito. (Justinos Lasauskaitės nuotr.)

„Penktos kojos“ direktorė Agnė Volockytė atsakė ir į „Kauno dienos“ klausimus. Kas iš tiesų nutiko su Bosu?

„Kaip yra liūdna, kad iš tokio šūdo yra daromas šou… Šis žmogus prieš tai turėjo šunį. Klausėte, kur dabar jo šuo? Užmigdytas. Kodėl? Palaukite sekundę, parodysiu jums tuoj, gal suprasite, kas čia yra“, – apie kitą to paties savininko šunį prabilo A.Volockytė. Ir telefone ėmė ieškoti, kaip ji teigė, policijos atstovų jai persiųsto vaizdo įrašo iš poros namų Boso paėmimo dieną.

3 val. nakties važiavo, grasino užmušti, kad mūsų laukia „Nuaro“ likimas ir mums bus šakės.

„Šis šuo buvo laikomas užgrobtoje teritorijoje svetimo žmogaus rūsyje. Be langų, be vandens, be maisto, – pasakojo apie Bosą ir apie jo augintojus. – Jis yra užgrobęs patalpas, prirašyta pareiškimų. Apie šį poną yra straipsnių, kad jis yra susikūręs karalystę ir jokie įstatymai jam negalioja. Policija mums atvežė šunį, kurį paėmė pagal iškvietimą. Jis buvo neprižiūrėtas, rastas svetimoje teritorijoje. Šis ponas atvažiavo, išlaužė vartus, kvietėme policiją. Pavogė iš mūsų gyvūnų transportavimo dėžę, 3 val. nakties važiavo, grasino užmušti, grasino, kad mūsų laukia „Nuaro“ likimas ir mums bus šakės. Tada šunį perdavėme laikinai globai policijos pareigūnams, kad mums būtų ramiau. Šuns čia nėra. Mūsų šunys nė vienas negyvena baloje“, – neatsikvėpdama dėstė prieglaudos vadovė, kol inspektoriai rašė patikrinimo protokolą, o savo šuns ieškantis vyras su širdies drauge laukė kitapus prieglaudos tvoros.

Ji sakė, kad tai nėra eilinis patikrinimas, kalbėjo, kad visa tai vyksta iš dalies dėl blogų santykių su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT). „Mums buvo liepta užsidaryti, nes mūsų tiesiog nemėgsta buvęs VMVT viršininkas. Taip yra. Praėjusį kartą darė šou. Atsivežė FNTT, VMI. Visi tyrimus užbaigė, bet neleido tyrimų užbaigti, prašė vis tiek ieškoti“, – dėstė A.Volockytė.

Pažiūrėjusi prieglaudos vadovės persiųstą trumpą vaizdo įrašą, Oksana patvirtino, kad filmuota patalpose, kurioje tuo metu laikinai gyveno ir kuriose, kaip teigė, trumpam buvo palikę Bosą. Bet pažymėjo, kad šuniui buvo įjungta šviesa. Vaizdo įraše judantį šunį apšviečia prožektoriumi. „Kas išjungė šviesą? Išjungė šviesą ir nufilmavo, s***i“, – piktinosi moteris, čia pat atsidususi. – Kaip mums susigrąžinti šunį?“

Rado pažeidimų

VMVT Kauno departamento patarėjas Linijus Valiuška su „Kauno diena“ pasidalijo patikrinimo „Penktoje kojoje“ rezultatais. Anot jo, nustatyta, kad šunys laikomi neužtikrinant gyvūnų gerovės reikalavimų.

„Nustatyta, kad trūkumai, kurie buvo nustatyti ankstesnio patikrinimo metu, pašalinti iš dalies. Nustatyta, kad gyvūnams suteikiamas plotas neatitinka minimalių gyvūnų augintinių laikymo ploto normų, narvuose grindys grotuotos (įdėti paklotai sustumti, susiglamžę), šunys laikomi ir pagalbinėse patalpose, dalyje laikymo įrangos neįrengta poilsio vietų, gyvūnų laikymo įranga nenumeruota, patalpos nepaženklintos (nenurodyta jų paskirtis). Tiriant pranešimą nustatyta, kad lauke aikštelėse ir rišimo vietose susidarę vandens sankaupų. Patikros metu nepateikta dokumentų, patvirtinančių, ar gyvūnas perduotas pagal rašytinę gyvūnų laikino laikymo sutartį, nepateikta sutarties su gyvūnų globėju, kuriam perduotas augintinis, nepateikti priimamų, laikomų, perduodamų ir nugaišusių (nugaišintų) gyvūnų apskaitos dokumentai“, – nurodė L.Valiuška.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Pasiteiravus apie Boso istoriją, L.Valiuška teigė, kad inspektoriams „Penktos kojos“ vadovė nurodė, jog prieglaudoje šis šuo neišbuvo paros ir perduotas laikinam globėjui. „Patikrinimo metu perdavimo dokumentų nebuvo pateikta“, – komentavo inspekcijos atstovas.

Atsiėmė tik su policija

Tai ne pirmas VMVI gautas skundas, susijęs su „Penkta koja“. Kai kada patikrinimų inspektoriai negalėjo atlikti, nes tuo metu prieglaudoje nebuvo atsakingo asmens ar negalėjo tuo metu atvykti. Tam, kad inspektoriai prieš dvejus metus būtų įleisti į prieglaudą, prireikė net kreiptis į teismą.

A.Volockytei ne kartą skirta 390 eurų bauda, o „Penkta koja“ VMVI yra pateikusi trūkumų pašalinimo planą su terminais, atrodo, kad jų nepavyksta laikytis.

„Gruodį buvo atvejis Batniavoje, kai „Penkta koja“ laikinai globai buvo perdavusi penkis šunis ir jie buvo laikomi tvarte sukaltuose garduose visiškoje tamsoje“, – apie vieną atskirų atvejų pasakojo L.Valiuška.

A.Volockytė apie šią istoriją atsiliepė taip: „Padarė didelį burbulą iš eilinės situacijos. Taip mes ir gyvename. Lengva ateiti ir sakyti: jūs neturite vietos. Taip, mes neturime vietos. Bet tada pasakykite, ką mums su šunimis daryti? Kur juos padėti? Palikti gatvėje, nepriimti?“

Dar viena istorijų – du kartus iš namų pasprukusį ir „Penktoje kojoje“ atsidūrusį augintinį savininkai atgavo tik kreipęsi į policiją ir VMVI.

Tačiau nemažai fiksuojama ir atvejų, kai gyvūnai laikomi netinkamai, yra skriaudžiami, žalojami pačių savininkų.