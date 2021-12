Gyventojams bei organizacijoms kitąmet brangs ir Kauno savivaldybės sporto mokyklų paslaugos

Ankstesnės paslaugų kainos buvo patvirtintos 2018 metų kovą, paskui Tarybos sprendimas papildytas užpernai bei pernai, nes Kauno sporto mokykloms „Gaja" ir „Bangpūtys" atsirado poreikis teikti naujas paslaugas kitoms organizacijoms ir miesto gyventojams.

Anot Savivaldybės administracijos Sporto skyriaus vedėjo Mindaugo Šivicko, „Bangpūtys" jau gali pasiūlyti platų spektrą naujų kokybiškų paslaugų, kadangi pernai liepą atidaryta renovuota irklavimo sporto bazė Gervių g. 5. Kauno plaukimo mokykla ir Kauno sporto mokykla „Startas" ketina plėsti paslaugų gyventojams ir kitoms organizacijoms spektrą, todėl irgi paprašė naujoms paslaugoms patvirtinti įkainius.

„Kai kurių šių mokyklų teikiamų paslaugų įkainį siūloma didinti, nes vadovaujantis Tarybos 2020 metų gruodžio 22 dienos sprendimu, kuriuo buvo sumažintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius biudžetinėse sporto mokyklose, nuo 2021-ųjų balandžio jose neliko pagal darbo sutartį dirbančių plaukimo instruktorių. Todėl mokyklos, siekdamos užtikrinti paslaugų teikimą, turi iš išorės samdyti šią paslaugą teikiančius asmenis. Dalį įkainių siūloma didinti, kadangi, didėjant energijos išteklių kainoms ir minimaliam mėnesiniam atlyginimui, didėja įstaigų patiriami sporto bazių eksploatacijos kaštai", - paaiškinta Kauno miesto politikams prieš priimant sprendimą dėl naujų įkainių.

Nuo kitų metų pradžios apsilankyti plaukimo baseine „Dainava" darbo dienomis nuo 7 iki 13 val. suaugusiam asmeniui kainuos 4 eur.(90 min.), vaikams, moksleiviams, studentams pensininkams - 3 eur., darbo dienomis vakarais ar šeštadieniais - euru daugiau. Jei perkamas leidimas mėnesiui (4 kartai) - 12 eur. suaugusiam, (8 kartai - 20 eurų, 20 kartų - 35 eurai). Panašūs įkainiai bus ir plaukimo baseinuose „Vilija" bei „Šilainiai". Šeimai (tėvams ir 2 vaikams iki 12 metų) 4 kartus per mėnesį valandą pasiplaukioti Savivaldybės biudžetiniame baseine kainuos 40 eurų.

Vaikams, moksleiviams lankantiems plaukimo treniruotes grupėje su plaukimo instruktoriumi 4 kartai per mėnesį po 1 val. - 20 eur., 8 kartai per mėnesį - 30 eur.. Individualus mokymas plaukti (tik plaukimo instruktoriaus-gelbėtojo paslaugos) 1 val. - 20 eur. Mokymo plaukti stovykla 5 darbo dienos po 3 val. - 45 eur. Varžybų dalyvio mokestis ne Kauno biudžetinių sporto mokyklų sportininkams, - 1 varžybos - 10 eur. Plaukimo tako nuoma - (su sauna) 1 val.- 30, be saunos - 20 eur., varžyboms - 25 eur. Kauno miesto biudžetinėms sporto mokykloms, be saunos 1 val. - 12 eur. Mokėti teks ir norint pasinaudoti bendrojo fizinio parengimo salėmis, ir dušinėmis. Nuolaidos už paslaugas Savivaldybės biudžetinėse sporto mokyklose taikomos asmenims, kuriems įstatymu pripažintas neįgalumo lygis arba mažesnis nei 55 proc. darbingumo lygis.

Sporto bazėje (Aušros g. 42C 28). įkainotas naudojimasis rūbine ledo arenoje (1 val. - 5 eur., rūbinės nuoma mėnesiui - 200 eur.), masiniai čiuožimai (įėjimo kaina) suaugusiesiems 45 min. - 3, moksleiviams ir studentams - 2 eur. Gerokai didesni įkainiai fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems pasinaudoti visa ledo aikštele. Pvz., tarptautiniams turnyrams, pasaulio ir Europos čempionatams 1 val. - 120, Lietuvos, miesto ledo ritulio varžyboms, su rūbinėmis (iki 20.30 val.) 1 val. - 90 eurų.

Pažymėtina, kad šių metų rugsėjį Kauno politikai apsisprendė ir dėl treniruočių įkainių pakeitimo moksleiviams, kurie lanko sporto mokyklas. Jei kol kas, iki metų pabaigos, vienam vaikui treniruotės per mėnesį, priklausomai nuo sporto šakos, kainuoja 7 - 10 eurų per mėnesį, tai nuo ateinančių metų kainuos 10 - 15 eurų.

Priimant Tarybos sprendimą dėl biudžetinių sporto mokyklų įkainių pakeitimo, užsiminta apie rezultatus, kurių tikimasi. Numatoma, kad Sporto mokyklos lėšas, papildomai gautas už teikiamas paslaugas, panaudos materialinės - techninės sporto bazės atnaujinimui, ūkinės veiklos gerinimui, sudarys treneriams ir sportininkams geresnes sąlygas sportuoti bei dalyvauti varžybose, teiks kokybiškesnes paslaugas įvairaus amžiaus miesto gyventojams ir organizacijoms.

ELTA pasiteiravo Sporto skyriaus vedėjo, kiek dabar Kauno miesto savivaldybei pavaldžios biudžetinės sporto mokyklos surenka pinigų už gyventojams bei organizacijoms teikiamas paslaugas, bei kiek jų tikisi sukaupti kitąmet, kai tos paslaugos bus brangesnės.

„Dabar mokyklos už paslaugas surenka apie 400 tūkst. eurų per metus. Panašiai tiek pat tikimasi surinkti ir ateinančiais metais. Sunku prognozuoti didesnes sumas, nes neaišku, kokia toliau bus pandeminė situacija, - ar nebus paskelbtas naujas karantinas, o su juo - ir suvaržymai lankytis sporto centruose", - sakė M. Šivickas.