A. Guoga: manau, kad būčiau labai geras ministras

„Aš pasiruošęs būti ministru, viceministru, Seimo nariu. (...) Manau, kad būčiau labai geras ministras. Bet kokias pareigas aš gerai atliksiu, jei būsiu reikalingas, vertingas ir galėsiu sukurti vertės Lietuvos žmonėms“, – pirmadienio naktį Darbo partijos būstinėje žurnalistams sakė jis.

„Man labai rūpi švietimas, manau, kad jis galėtų būti geriau valdomas. (...) Jei reikėtų būti ir partija mane įpareigotų, galėčiau pretenduoti į tokį postą (švietimo ministro – BNS). Ir kitą postą taip pat“, – kalbėjo politikas.

Paklaustas, kada pastarąjį kartą lankėsi Lietuvos mokykloje, A. Guoga sakė, kad „tikrai šiais metais“.

„Labai dažnai užsuku“, – tvirtino jis.

Darbo partijos sąrašo lyderis Vigilijus Jukna vėliau teigė, kad partijos programoje įrašytas punktas, jog Seimo narys negali būti ministru ar premjeru.

„Pas mus partijos programoje yra įrašytas toks punktas“, – paklaustas, ar tai reiškia, kad į Seimą patekęs A. Guoga paprasčiausiai negalėtų tapti ministru.

Į tai A. Guoga sureagavo, jog tuomet atsisakytų parlamentaro mandato.

Vertindamas negalutinius rinkimų rezultatus, V. Jukna teigė, kad jie „yra geri“.

„Visada norisi pgeriausio (rezultato – BNS), bet jis tikrai nėra blogas“, – kalbėjo jis.

Be to, sąrašo lyderis pridūrė, kad apie galimą koaliciją kalbėti dar per anksti.

Naujausiais Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, už Darbo partiją balsavo 11,46 proc. rinkėjų.