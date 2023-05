Gimtadienį pasitinkantis Kaunas kviečia į trijų dienų šventinių renginių fiestą

Kviečia kurti kartu

„Šiemet kauniečių laukia išskirtinis miesto gimtadienis. Tikiu, kad bus, kaip priklauso, – su staigmenomis. Nepamirškime, kad tai yra mūsų visų šventė ir ją kuriame kiekvienas. Miestas pasirūpino renginių programa, o publikai svarbu nepamiršti gero nusiteikimo, kad visi pajaustų tikrą gimtadienio nuotaiką“, – kalbėjo Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.

Šventinį savaitgalį (gegužės 26–28 d.) miestas pasitinka su šūkiu: „Kaunas – mūsų praeities ateitis“. Čia susijungia ir į programą įtrauktas viduramžių, senovės amatų, riterių turnyrų ir vos pernai praūžusių Europos kultūros sostinės metų kultūrinis palikimas.

Neatskiriama gimtadienio dalis – tradicija tapusios iniciatyvos: Laisvės alėjoje vyks „Kiemų šventė“, po Nemuną ir Nerį pasiplaukioti kvies iniciatyva „Švęskime upę!“, o V. Putvinskio gatvės diena ragins jungtis į dirbtuves, ekskursijas ir kitas kūrybines veiklas.

Trijų dienų gimtadienio maratonas „Santaka“ kuriamas ne tik miesto, kultūros įstaigų, verslo atstovų iniciatyvomis, bet ir bendruomenių, kaimynų, pavienių kauniečių pastangomis.

Istorija ir inovacijos

Kauno pilies loma tradiciškai virs istoriniu Hanzos miestu su senųjų amatininkų turgeliais ir dirbtuvėmis: skambės viduramžių muzika, žiūrovai galės išmokti to laikmečio šokių. Greta vyks ir svarbiausios viduramžių pramogos – riterių turnyrai: kovotojai iš visos Europos žvangins kardais tiek būdami ant žemės, tiek ir raiti.

Neabejotinu gimtadienio epicentru taps Santakos parkas. Sutemus akį trauks įspūdingos šviesos instaliacijos, medžių tankmę nušvies lazeriai, lankytojus kvies užsukti stebuklų giraitė. Vakariniu Nemuno ir Neries santakos akcentu taps 400 kv. m vandens ekranas su vaizdo projekcijomis.

Dar viena atrakcija lauks Senosios prieplaukos krantinėje – įspūdingas šokančių muzikinių fontanų šou. Daugiau kaip 50 vandens fontanų Nemune pasklis 100 m plotu. Iš visų pusių apšviesti galingų prožektorių, fontanai šoks pagal skirtingų žanrų muziką.

Pramogos visai šeimai

Santakos parko Nemuno pakrantėje įsikurs Vaikystės pieva – jauki šeimų erdvė. Numatytos piknikų, žaidimų, muzikos, šokių, vaikų zonos. Kauno pilies pašonėje, nuo Santakos iki P. Vileišio tilto, veiks pirčių zona.

Vilniaus ir M. Valančiaus gatvių sankirtoje įsikurs Turizmo gatvė – kauniečiai galės susipažinti su naujausiomis turistinio sezono kryptimis, naujienomis ir atrakcijomis, pabendrauti su įvairių turizmo informacinių centrų darbuotojais, susipažinti su miestų įvaizdžio naujovėmis.

Senamiestyje šurmuliuos tradicinė mugė. Ant prekystalių nuguls maisto produktai, autentiški ir tradiciniai amatininkų gaminiai. Prekybininkai, turintys Lietuvos tautinio paveldo ženklą ir norintys tapti gimtadieninio šurmulio dalimi, kviečiami registruotis: bit.ly/gimtadienio-muge.

Miestas skambės

Tris dienas Kauno erdves užpildys garsai – įvairaus amžiaus ir muzikos skonių melomanams suplanuota daugiau kaip dešimt pasirodymų. Santakos parke, Didžiojoje muzikos scenoje skambės populiarių Lietuvos ir užsienio atlikėjų, grupių dainos, muzikinės improvizacijos, didžėjų kuriami ritmai.

Šventinę nuotaiką kurs GJan, Jessica Shy, Linas Adomaitis su Kauno miesto bigbendu, grupės „Garbanotas“, „Kamanių šilelis“, „Baltasis kiras“ ir kiti.

Kauną su gimtadieniu sveikins iš Didžiosios Britanijos atvykstantis projektas „Someone Like You – The ADELE Songbook“, pozityvumu spinduliuojanti trijulė iš kaimyninės Latvijos – „3Live Project“.

Kaunietis elektroninės muzikos korifėjus „Ten Walls“ savo gimtojo miesto šventėje pasirodys duetu – drauge su solistu iš Švedijos Jonatanu Bäckelie.

Tikra vakarėlio kulminacija taps šiuo metu į geriausių pasaulio didžėjų 100-uko gretas patenkantis norvegas Martinas Tungevågas.

Išsami artėjančios šventės renginių programa artimiausiu metu bus paskelbta oficialiais Kauno miesto savivaldybės kanalais ir portale kauno.diena.lt.