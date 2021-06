Eilės prie Kauno vakcinacijos centro: gyventojų prašo nevykti anksčiau paskirto laiko

Kaunietė Vaiva antradienį ryte prie Kauno ledo rūmų Kovo 11-osios gatvėje, kur įsikūręs vakcinacijos centras, atvyko antrojo skiepo nuo COVID-19. „Visų pirma, nustebino tai, kad neradau kur pastatyti automobilio – atrodo, aikštelė čia tikrai didelė, bet vietų jau nebebuvo. Automobilį pasistačiau kiek toliau, prie prekybos centro. Tačiau dar labiau nustebino laukiančiųjų lauke eilės ilgis. Žmonės kalbėjo, kad joje galėjo rikiuotis keli šimtai žmonių. Kalbėjo, kad gal vėl neveikia informacinė sistema“, – pasakojo Vaiva. Ji prisipažino, kad ją tai labai nustebino, nes prieš tris savaites atvykus pirmojo skiepo eilės visai nebuvo ir laukti lauke neteko.

Jauna moteris skaičiavo, kad, kol įėjo į vakcinacijos centrą, eilėje stovėjo pusvalandį. „Keista, bet iš pradžių darbuotojas prie įėjimo net netikrino paskirto vakcinacijos laiko. Tik likus apie 10 žmonių iki manęs laiką pradėjo tikrinti. Tada, prieš 10 val. ryto, į vidų buvau įleista aš ir keletas kitų žmonių, kurių paskirtas vakcinacijos laikas jau buvo praėjęs arba turėjo būti netrukus. Tuomet paaiškėjo, kodėl tokia ilga eilė susidaro: pasirodo, kai kurie žmonės vakcinuotis atvyksta ne savo laiku. Viena už manęs stovėjusi moteris pasakė, kad jos vakcinacijai paskirtas laikas – 12 val. Kai jos darbuotojas neįleido, moteris pradėjo piktintis, aiškino, kad 12 val. ji negalės atvykti – jos neišleidžia iš darbo. Pasirodo, daug gudručių ne savo laiku skiepytis atvyksta, o kada jiems patogiau!“ – stebėjosi Vaiva.

Ji prisipažino nemačiusi, ar moteris, pakėlusi triukšmą, buvo įleista į vakcinacijos centrą ne savo laiku, nes nuėjo laukti savo eilės viduje. Kaunietė skaičiavo, kad visai skiepijimosi procedūrai, įskaitant laukimą, užtruko valandą. „Kai atėjau prie automobilio, ką tik buvo pasibaigusi nemokama automobilio stovėjimo prie prekybos centro valanda“, – laiką skaičiavo pašnekovė.

Pasak jos, apmaudu, kad kai kurie žmonės atvyksta visiškai ne savo laiku ir ilgina eilę. „Jei žmogus žino, kad paskirtu laiku negalės atvykti, tai kodėl tuo laiku registruojasi?“ – stebėjosi kaunietė.

Kauniečių vakcinaciją nuo COVID-19 vykdo Kauno miesto poliklinika (KMP). Jos direktorius Paulius Kibiša sakė, kad dėl besiformuojančių eilių registracijos sistema nekalta. „Ilgesnė laukiančiųjų eilė paprastai susiformuoja vakcinacijos centrui pradedant darbą. Ypač vyresnio amžiaus žmonės mėgsta atvykti anksčiau – jie neretai atvyksta dar vakcinavimo centrui neatsidarius. Be to, nereikėtų pamiršti, kad prasidėjo masinė gyventojų vakcinacija nuo COVID-19 – skiepui registruotis gali visi gyventojai nuo 16 m. Visą savaitę skiepysime daugiau kaip 5 tūkst. asmenų kasdien, tai yra dideli vakcinavimo skaičiai“, – sakė P.Kibiša.

Pasak jo, per šią savaitę Kaune turi būti panaudota 35,6 tūkst. vakcinos dozių. O tai yra kelis kartus daugiau nei iki šiol per savaitę būdavusios mieste suskiepijamos 10–15 tūkst. vakcinos dozių. „Taigi, atvykusiesiems vakcinuotis gali tekti ir palaukti. Dėl to atsiprašome ir prašome kantrybės. Taip pat prašome, kad gyventojai neatvyktų skiepytis per anksti. Juk kiekvienas užsiregistravęs skiepui gauna žinutę, kurioje parašyta atvykti ne anksčiau kaip 10 min prieš registracijos laiką – prašome laikytis šio nurodymo“, – ragino KMP direktorius.