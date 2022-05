Didžiausio pavasario renginio „Santaka“ repeticija intriguoja: renginys bus įspūdingas!

Tikrino, ar viskas veikia

Ketvirtadienio vakarą pradėjus temti prasidėjo ir „Santakos“ repeticija, kurią lydėjo muzika, šviesų pasirodymai, įvairių artistų atliekami kūriniai.

„Tai lyg kelionė per tris žmogaus gyvenimo etapus – supratimą, kas esu, priėmimą savęs, koks esu, ir laimingą buvimą su savimi, koks esu“, – taip Šiuolaikinio Kauno mito trilogiją pristatė Rytis Zemkauskas.

Rytis Zemkauskas/Laimučio Brundzos nuotr.

Šio renginio įspūdis priklausys ir nuo Kauno upių malonės: srovės greičio, vandens lygio, oro temperatūros ir vėjo stiprumo“, – intriguoja kūrybinė grupė, plušanti prie pirmojo tokio Lietuvoje šou, vyksiančio tekančiame vandenyje. Kūrėjai išduoda, kad spektaklio scenografijoje banguos laivai, unikalų reginį užtikrins upes animuojančios projekcijos, o į sapną nugrimzti padės gyvai orkestro atliekama muzika. Renginio metu pasirodys kelios dešimtys atlikėjų.

Vis kitoks šou

Visą tai smalsiausi kauniečiai galėjo pamatyti generalinės repeticijos metu. Tačiau, net jei ir pavyko ketvirtadienį žvilgterėti į repeticijos šou ir pamatyti, koks mitas Santakoje kuriamas, vis tiek šeštadienio vakarą įspūdis bus dar didesnis, mat tada bendrą jausmą stiprins kiti susirinkusieji, jų reakcijos, aptarimai, pasinėrimai į Kauno žvėries paieškas.

Tad tikrai verta „Santakos“ renginį stebėti gegužės 21 dieną ir pajausti viską gyvai. Be to, organizatoriai tikina, kad kiekvienas pasirodymas vis kitoks ir nepakartojamas.

„Iš tiesų, pasirodymas unikalus ir kiekvieną kartą vis kitoks. Jei kitą kartą darytum, jis atrodys visai kitaip. Per kiekvieną repeticiją vis gaunasi kitaip. Viskas priklauso nuo oro, vandens tėkmės. Visi kartai skirtingi, nes neįmanoma paskaičiuoti, kuriame taške bus laivas. Jei Baltarusija paleis daugiau vandens, turėsime problemų. Be to, šeštadienį praneša lietų, tada dronai negali skristi. Tačiau esame paruošę pasirodymą bet kokiomis oro sąlygomis. Reikia pasiruošti nuotykiui, net jei ir ciklonas mums bus virš galvų“, – apie šeštadienio renginį intrigavo R.Zemkauskas.

Renginių gausa

Gegužės 20-22 d. kultūra užlies visą miestą, o kauniečių ir miesto svečių lauks daugiau nei pusšimtis nepamirštamų renginių. Kiekvienas atras vis kitokią veiklą, pasirodymą, kuris įtrauks į bendrą „Santakos“ ritmą.

Laimučio Brundzos nuotr.

Viso „Santakos“ savaitgalio metu, Kaune ir Kauno rajone vyks išskirtinės parodos, koncertai, gatvės teatro bei naujojo cirko pasirodymai ir kiti įdomūs projektai. Tarp gausybės renginių – tradicija tapusi Kiemų šventė, prie vandens kviesiantis festivalis „Švęskime upę“, aukščio meistrės Cie Basinga pasivaikščiojimas lynu, muzikos ritmais ir geriausiais Lietuvos bei užsienio atlikėjais apdovanosianti „Vasaros scena“, duris atversiantis naujas Kauno rajono traukos objektas – laivas-žemkasė „Nemuno 7“ ir į dangų akis pakelti priversiantis Aitvarų festivalis.

Meno ir kultūros mėgėjų maršrutai savaitgalį vingiuos tarp įvairių parodų – „1972. Pramušti sieną“, Williamo Kentridge’o ir Marinos Abramović retrospektyvų, Yoko Ono instaliacijos ir kt.

„Santakos parke veiks mūsų koncertų scena, o Rotušės aikštėje skambės labiau alternatyvi muzika. Šeštadienį prie pilies veiks pirčių zona, turėsime plačią vaikų zoną, labai įdomus labirintas veiks Rotušės aikštėje, kur vaikai ir suaugę pirmiau turės įveikti užduotis, o tada galės rasti kelią. Sekmadienį pagrindinis veiksmas kelsis į Zapyškį, kur vyks kūrybinės erdvės „Nemuno 7“ atidarymas bei aitvarų šventė“, – savaitgalio programą pristatė KEKS renginių kuratorė Greta Klimavičiūtė-Minkštimienė.

Laimučio Brundzos nuotr.

Pagrindinis savaitgalio akcentas – antroji mito trilogijos dalis „Santaka“ kauniečius ir miesto svečius į Nemuno ir Neries pakvies šeštadienį 22 val. Likus kelioms minutėms iki vidurnakčio netoli „Žalgirio“ arenos, ties Karmelitų bažnyčia vedančiu tintu į Nemuno salą, pasirodys ir Kauno žvėris.